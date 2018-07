Inhalt Seite 1 — Der Unternehmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was ist ein Unternehmer? Das ist ein Mann, so wird die herkömmliche Antwort lauten, der die Aufgabe hat, die „Produktionsfaktoren“ zur Erzeugung von Lebensgütern und zur Bereitstellung von Diensten und Leistungen so rationell einzusetzen, daß bei diesem Geschäft auch noch ein Gewinn herausspringt. Denn das ist die Antriebskraft seines Wirkens. Er ist dann ein tüchtiger Unternehmer, wenn dieser Gewinn hoch ausfällt, weswegen einige Menschen dieser Spezies auch „Kapitalisten“ genannt werden.

Es gibt auch noch eine andere Antwort auf die Frage nach dem Sinn und dem Inhalt des unternehmerischen Wirkens. Und vieles deutet darauf hin, daß sie die Antwort der Zukunft ist. Selbstverständlich, so werden die „Vortruppler des Unternehmervolkes“ sagen, ist es die Aufgabe des Unternehmers, wirtschaftliche Werte zu erstellen oder zu vermitteln, und zwar so gut und so billig wie irgend möglich. Ein Unternehmer muß aber mehr als nur ein gut rechnender Wirt und Kaufmann sein; denn der Betrieb ist letzten Endes die tägliche Begegnungsstätte, an der Menschen zu gemeinsamem Wirken zusammenkommen. Zum Unternehmer gehören also auch bestimmte menschliche Qualifikationen, die im gesellschaftlichen Raum überall von denen gefordert werden, die als Führende und Lenkende anerkannt werden wollen. Der Unternehmer steht nicht nur unter einer ökonomischen, sondern auch unter einer sozialen und politischen Verantwortung.

Der Unternehmer befindet sich in einem Prozeß der Wandlung. Gegen das alte, von der Wirtschaftsgesinnung des extremen Manchester-Liberalismus geprägte Unternehmerbild stellt sich ein neues, das sich aus einer grundsätzlich anderen menschlichen Haltung nährt. Die Wirtschaft wird hier nur als ein Teilaspekt menschlichen Handelns begriffen, wie es schon einmal war, bevor die Naturwissenschaften ihren die überkommenen Werte umstürzenden Siegeszug antraten ... Wer diese höchst bedeutsame Entwicklung, die ja nicht nur den Ökonomen, sondern ebenso den Soziologen, Politiker, ja, jeden Menschen interessiert, gewissermaßen aus erster Hand in den Griff bekommen will, dem sei das Buch von

Josef Winschuh: „Das neue Unternehmerbild. Grundzüge einer Unternehmerpolitik“, Verlag; August Lutzeyer, Frankfurt/Main, 288 S., Ganzleinen 12,90 DM

empfohlen. Winschuh war mit seinem im Jahre 1923 erschienenen Buch „Soziale Betriebsführung“, wohlder erste Schriftsteller in Deutschland, der sich zu einem leidenschaftlichen Propagandisten einer planmäßigen sozialen Betriebspolitik gemacht hat. Er war bis zum zweiten Weltkrieg Chef der Wirtschaftsredaktion der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ und ist heute Mitinhaber eines Industriebetriebes in der Pfalz.

Die Politik ist das Schicksal des Unternehmers und nicht die Wirtschaft. Der Unternehmer muß darum zeitbewußter und tatkräftiger im Raum und Vorfeld der Politik tätig werden. Das ist die Hauptthese Winschuhs, die sich in den verschiedensten Variationen als roter Faden durch seine Publikationen zieht. Der Unternehmer darf nicht weiter in einer programmlosen Defensive verharren, in der er immer wieder von den Attacken unseres sozialbetonten Jahrhunderts überfahren wird. Er muß selbst die soziale Initiative ergreifen und sich damit als Führungselite erweisen. Ohne „den freien Spielraum für eine echte Führung in der Demokratie sind Deutschland und Europa dem Verfall geweiht. Die deutsche Unternehmerschaft leidet an vielen Schwächen und Versagern, sie ist durchsetzt von Gleichgültigkeit und auch von Furcht. Aber ich glaube, daß ihr Kern, der Vortrupp und Leitbild für das ‚Unternehmervolk‘ sein kann und muß, vital genug ist, um sich zu behaupten, und klug genug, um sich zu wandeln und zu erneuern. Auf diesen Kern und seine kräftige Ausstrahlung kommt es an.“

Wenn man die Arbeiten Winschuhs erneut und nun im Zusammenhang liest, dann ist man angetan von der Einfachheit und Prägnanz der Sprache, hinter der eine durchlebte Überzeugung steht. Denn das ist die große Gefahr, die diesem zweifellos echten Ziel unserer Zeit droht: daß es zerredet wird. Es gehört heute nun einmal bereits zum guten Ton, bei jedem sich bietenden Anlaß innerhalb und außerhalb der Betriebe von der sozialen Verantwortung zu reden. Mit hohen Beträgen bemüht sich die Wirtschaft, diese Verantwortung in Form der sogenannten freiwilligen Sozialleistungen unter Beweis zu stellen. Nichts gegen Sonderprämien, Gratifikationen und – Sportplätze. Aber diese materiellen Zuwendungen an die Arbeiter und Angestellten bekommen erst dann ihren Sinn, wenn sie der Ausdruck einer Haltung sind, die den Betrieb wieder als so etwas wie ein Gemeinwesen begreift, oder, wie Winschuh sagt, als „fruchtbare Polarität von Humanität und Leistung“. Das soziale Problem, gerade auch im Betrieb, ist primär ein menschliches Problem. Wie die staatliche Sozialpolitik einer Ergänzung oder besser einer Fundierung durch die betriebliche Sozialpolitik bedarf, so muß das, was wir unter dem Begriff „sozial“ verstehen, wieder mehr von seinem Wortsinn her verstanden werden: sozial heißt mitmenschlich.