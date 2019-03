Das Regime in Saarbrücken liet die schwarzrotgoldenen Farben nicht. Es scheut den Eindruck, den sie auf die Saarländer machen, die ihr Land nach wie vor als Teil Deutschlands betrach – "das Reich" sagt man im Saargebiet noch immer. Wo diese Fahne sich zeigte, hat die Polizei sie früher stets heruntergerissen. Heute wagt si das nicht mehr. Bei der Gründungsversammlung der Deutschen Sozialdemokratischen Partei in Sulzbach forderte sie, daß die schwarzrotgoldens ihre entfernt würde; als aber der Vorsitzende Conrad sich unter dem Beifall der Versammlung weigerte, ließ sie es dabei bewenden. Conrad hat jetzt, wie es heißt, eine Strafklage zu gewärtigen.

Hoffmann und sein französischer Polizeiminister Hector ziehen ihre eigene Fahne vor. Die ist nicht sehr bekannt. In der Bundesrepublik ist sie durch einen gemeinsamen Beschluß der Innenminister der Länder als separatistisches Symbol sogar verboten. Auch die Saarländer schätzen sie nicht sehr; sie wissen zu genau, woher sie stammt: Der frühere französische Kommissar Grandval, so erzählt man sich in Saarbrücken, habe Hoffmann, als er in Paris mit ihm zu Tische saß, zu dem Entwurf beglückwünscht. "Genial, Herr Ministerpräsident, wie sie unsere Trikolore variiert haben!" Worauf Hoffmann bescheiden abwehrte: "Non, non, Monsieur nicht mir, sondern Madame Hoffmann gebührt der Ruhm. Sie sagte zu mir: Johannes, du mußt deine Saarfahne aus dem Provinziellen in die Sphäre der hohen Politik heben!" Und so entstand sie denn: das weiße Kreuz, das die drei Farben teilt, die dem Regime so gut gefallen – die Farben der französischen Trikolore, blau, weiß, rot. –f