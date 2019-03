Inhalt Seite 1 — Die Sonne erwarten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Riccione, im Juli

Der sprachliche Eindruck in den verschiedenen Abteilen des Alpenexpreß war ab München babylonisch. Die deutschen, österreichischen und italienischen Zollbeamten zeigten sich dieser Situation gewachsen. Sie blickten unmißverständlich und stempelten mit gelassener Würde die ihnen belustigt oder resigniert sechsmal in vierzig Minuten entgegengehaltenen Nachweise gesamteuropäischen Unvermögens. Die erstaunlich junge, mir seit Mittenwald gegenübersitzende amerikanische Großmutter murrte ob solcher Betriebsamkeit. Sie war vor einem Monat aus Kalifornien abgeflogen, um ihre über die Garnisonen der alten Welt verstreuten Enkel zu besuchen. Ein militärisches Papier hatte sie ohne Schwierigkeiten von Standort zu Standort in Island, Schottland, Frankreich und Deutschland gereicht. Jetzt zum ersten Male versagte das Pentagon, denn Italien, genauer Rom, wollte Mrs. Falkner "ganz privat" erleben. Sie kannte die Adria und somit auch das erste Ziel meiner Reise, Riccione. Sie prophezeite mir eine laute Stadt voller Hotels und Pensionen von "dirty bis first class", die alle nur den einen Zweck hätten, die Sehnsucht nach Sonne, Meer und blauem Himmel in klingende Lire umzuwandeln.

Ich stellte fest, daß diese Prophezeiungen, ebenso wie die sonst gängigen Verallgemeinerungen (alle Franzosen geben sich liebenswürdig, alle Deutschen sind schuldig, alle Italiener singen) nicht unbedingt stimmten. Aber es stimmt, daß im Jahre 1954 nicht weniger als 25 665 Ausländer – davon allein 14 000 Deutsche – für durchschnittlich zehn Tage die 12 000 Einwohner zählende "grüne Perle der Adria" besucht haben. Und sicher haben nicht nur die Hoteliers daran verdient.

Um das "andere Riccione" kennenzulernen, habe ich gleich am ersten Tag einige Stunden Schlaf geopfert und die aufgehende Sonne am Strand erwartet. Der Feuerball, der aus der Adria stieg, übertraf alle Sonnenaufgänge meines Lebens. Zunächst ist es, als hielte die See den Atem an. Ein paar Herzschläge lang wird die Dämmerung dunkler. Die vorher erkennbare Grenze zwischen Himmel und Wasserfläche verschwindet in einem düsteren Grau. Dann beginnt eine Bahn aus der Tiefe zu leuchten, golden, grün, seidig, ein Smaragd. Urplötzlich wird sie blau-gold, schließlich leuchtend rot. Und sogleich spürt man Wärme. – In die Morgenstille tönen kleine Glocken: Markierungspunkte der Netze draußen auf dem Meer. Die Fischer kommen von Rimini, Miramare, Cattolica, Riccione... Von vier bis sechs fangen sie im seichten Wasser Krebse, Krabben und sonstige frutti di mare, in primitiven Kastenreusen, wie vor tausend Jahren. Bis in den sinkenden Abend hinein beobachte oder träume ich auf den Planken der "Andrea Doria", die ein bärtiger Meerschrat mit einem unmöglichen Dialekt "bis zu Tito" steuern wollte. Dubrovnik-Ragusa war gewiß noch weit. Aber der Blick von der See zurück auf die romagnolische Küste, die vorspringende Nase der Bucht von Cat-Küste, und die drei Türme der "ältesten und kleinsten Republik der Welt", San Marino, werden mir lange in Erinnerung bleiben.

Riccione hat einen fast fünf Kilometer langen feinsandigen Strand. Musconi – kleine zweirümpfige seetüchtige Boote, zahlreiche Barken mit bunten Segeln und romantischen Namen, geräumige Kabinen, Süßwasserduschen, Sonnensegel und Liegestühle aller Arten erfüllen alle Wünsche nach Schatten oder Sonne. Die Hotels und Pensionen sind über jedes Lob erhaben; die Camerieri von unübertrefflicher Aufmerksamkeit.

Aber Riccione lebt nicht nur von Fremden und für die Fremden. Es schien mir manchmal, als lebte es trotz der Besucher und oft sogar gegen sie. Dann zum Beispiel, wenn die männlichen Teenager der Stadt in den frühen Abendstunden (bei uns würde man sich zum Schlafengehen rüsten, denn "es" beginnt um zehn Uhr dreißig!) ihre Motorräder, Scooter und Mofas mit ohrenbetäubendem Lärm und beängstigender Geschwindigkeit in die Kurven jagen. Viele Kurgäste sind böse. Auch die Taxifahrer leben gegen die Fremden. Sie ziehen ihnen das Fell mit Preisen über die Ohren, die in keinem Verhältnis zu Benzinkosten und Entfernung stehen.

Von mittags um ein Uhr bis abends gegen sechs sind die grünen Sonnenläden geschlossen, die Geschäfte auch. Der Ort schläft. Das boshafte Wort "nur die Deutschen und die Hunde sind auf der Straße" stimmt höchstens in den ersten Tagen eines Urlaubs. Dann haben sich auch die Reisenden aus dem Norden an die ungleich vernünftigere Lebensweise der Gastgeber gewohnt. Sie finden es bald vergnüglich, die Stunden vor Mitternacht zum Tag zu rechnen. Man kann sie noch um 23 Uhr in den Läden der großen Straßen einkaufen sehen.