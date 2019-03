Inhalt Seite 1 — Dorf der Gefährdeten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt nachweislich noch immer an die vierzigtausend heimatlose Jugendliche im Bundesgebiet. ‚Entwurzelte‘ nennt man sie, und entwurzelt sind sie in jeder Beziehung. Sie kennen keine Beziehung zur Gemeinschaft mehr, bringen oft die Energie nicht auf, irgendwo heimisch zu werden und sich durch stetige Arbeit eine Basis für die Zukunft zu schaffen. Viele werden schuldig, und die fragwürdige Freiheit, in der sie leben, endet nicht selten hinter Gefängnismauern.

Und was geschieht mit ihnen, wenn die Haft verbüßt ist? "Vorbestraft!" –: auch vor dem, der guten Willens aus dem Gefängnis kommt, schließen sich die Türen, und die Rückkehr in das alte Milieu ist nicht selten ein Rückfall.

Oberlehrer Weichel von der Jugendabteilung der hannoverschen Strafanstalt arbeitete in der russischen Kriegsgefangenschaft einen Plan aus, der jetzt, acht Jahre später, verwirklicht wird. Ausgehend von dem Motto: vorbeugen ist besser als strafen, setzte er für seine Idee, gefährdeten Jugendlichen und solchen, die unter Strafbewährung stehen, in ein normales Leben hinüberzuhelfen, alle ihm zu Gebote stehenden Kräfte ein. Die Statistiken der Jugendkriminalität bestätigen ihm, daß 60 vom Hundert der bestraften Jugendlichen einmal straffällig werden, 20 Prozent zweimal, und nur 10 Prozent mehrmals. Als nüchterner Idealist erkannte er, daß den entwurzelten Jugendlichen zu helfen gleichbedeutend ist mit einem verbesserten Schutz der Allgemeinheit. Er weiß sehr genau, daß es Strafvollzug immer geben muß, denn der jugendliche Missetäter muß ein Gefühl für die Konsequenzen seiner Handlung bekommen, aber diese Konsequenz darf nicht so weit gehen, daß seine Zukunft verbaut wird. Weicheis Plan der Jugendwerksiedlung will diesen Entwurzelten helfen, Wurzeln in einer gesunden, produktiven Gemeinschaft zu schlagen.

Die Jugendwerksiedlung nach der Idee von Weichel entsteht jetzt am Rande von Hannover. Der erste Bauabschnitt ist in wenigen Wochen fertig und bezugsbereit. Von einem Zentrum, dem "Dorfplatz", gehen vier Straßen aus, an denen Doppelhäuser mit je zwei Dreizimmerwohnungen stehen. Im Untergeschoß sollen sorgfältig ausgewählte Familien wohnen, oben vier bis sechs junge Männer, die sozusagen Untermieter mit Familienanschluß sind. Außerdem werden eine Anzahl Werkhallen gebaut, zwei Gästehäuser für männliche und weibliche Jugendliche, und zwei Gebäude, in denen die Verwaltung, die Zentralküche, ein alkoholfreies Lokal, Verkaufsstellen, eine Bücherei, eine Zweigstelle des Arbeitsamtes, eine kleine Bank, Bäder, Friseur und ein Kino untergebracht sind. Dazwischen sollen viele Grünflächen liegen und etwas außerhalb ein Sportplatz.

Die Familien müssen bereit und geeignet sein, gemeinsam mit der Siedlungsleitung an der Erziehungshilfe mitzuarbeiten, denn ihre Untermieter sollen ja auf ein normales Leben vorbereitet werden. In den Werkräumen werden die Jugendlichen einen Beruf erlernen oder eine abgebrochene Lehre vollenden und ausüben. Sie bekommen tariflichen Lohn und müssen alle Gegenleistungen davon bezahlen. Den Lohn gibt es in Gutscheinen, mit denen in den Verkaufsstellen der Siedlung eingekauft werden kann. Ein bestimmter Teil des Lohnes kommt auf ein Sonderkonto, daß dem Jugendlichen beim Verlassen der Siedlung ausgezahlt wird. Bis zur ersten Lohnzahlung ist jeder Einwohner Gast der Siedlung, damit er sein neues Leben nicht gleich mit Schulden beginnen muß. Abzahlungsgeschäfte sind hier nicht erlaubt. In der Freizeit kann sich jeder an Fachkursen und Arbeitsgemeinschaften beteiligen; in den Gästehäusern werden sich Gruppen verschiedener Jugendorganisationen mit den Siedlungsbewohnern zu Diskussionen und Unterhaltung treffen, denn zur menschlichen und sozialen Gesundung soll auch eine Hebung des Bildungsniveaus kommen, und das Gemeinschaftsgefühl soll gestärkt werden.

Es gibt keine Mauer um diese Siedlung, es gibt auch keine Strafen. Nur die eine: wer sich nicht einfügt und "Dummheiten" macht, wandert zurück ins Gefängnis oder in eine Erziehungsanstalt. Es gibt Urlaub für Theaterbesuch, wichtige Besorgungen oder Verwandtenbesuch, dafür werden die Papiere ausgegeben, die sonst von der Siedlungsleitung aufbewahrt werden. Drei Personen sind für diese Leitung verantwortlich: Oberlehrer Weichel, der seit dreißig Jahren Sozialpädagoge und Gewerbeoberlehrer im Baufach ist, ein erfahrener Kriminalpsychologe und eine Frau, die gleichfalls jahrelange Erfahrungen als Hausmutter in Jugendgefängnissen hat.

Der Niedersächsische Landtag, Justiz- und Kultusministerien und die Stadtverwaltung haben den Plan sehr begrüßt und sehr unterstützt. Die Stadt Hannover hat das Grundstück gestellt, der erste Bauabschnitt ist aus Geldern des sozialen Wohnungsbaues finanziert worden, durch die Quäker vermittelte Spendengelder aus der Fordstiftung bilden das Eigenkapital. Im In- und Ausland bringt man dem Plan außerordentliches Interesse entgegen, und an vielen Stellen will man diesem ersten Beispiel folgen. In nicht sehr ferner Zeit wird sich das Unternehmen selbst tragen. Menschen, die arbeits- und heimatlos waren, bekommen hier Arbeit und Wohnung. Wer sich hier bewährte, wird der Allgemeinheit nicht mehr schädlich sein. Es ist wohl möglich, daß sich nicht alle bewähren. Aber ein Risiko muß man eingehen, wenn man Besonderes anstrebt. Die Verantwortlichen wissen, wie schwer die Aufgabe ist, die sie sich stellen. Sie rechnen auch damit, daß sie Enttäuschungen mit sich bringen kann, aber sie glauben an ihren Sinn.