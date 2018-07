E., Wien, im August

Eine sachliche deutsch-österreichische Verständigung wurde bisher leider durch eine Reihe von Meinungen erschwert, in denen zweifellos Ressentiments zum Vorschein kamen. Während das deutsche Auslandsvermögen in Österreich von Bonn offiziell mit 6,3 Mrd. DM veranschlagt wurde, hat es seit dem Staatsvertrag nicht an Stimmen gefehlt, die Gegenrechnungen mit astronomischen Zahlen aufstellten, um auf diese Weise eine Rechtmäßigkeit für den weitgehenden. Vermögensentzug zu konstruieren. Es ist bezeichnend, daß ein österreichischer Nationalrat, der noch vor kaum mehr als zehn Jahren den Tito-Stern getragen hat, bisher den Vogel abschoß, als er auf Gegenforderungen zu einem Wert von 33,3 Mrd. DM kam. Der sozialistische Staatssekretär Kreisky im Außenministerium nannte immerhin nur die Hälfte, und der Präsident der Innsbrucker Rechtsanwaltskammer sogar kaum 9 Mrd. DM. Auch der Vorstand des Instituts für Weltwirtschaftslehre an der Hochschule für Welthandel in Wien, Professor Kerschagl, schreibt in seinen sonst von der Fachwelt wenig beachteten Vierteljahrsheften, daß die tatsächliche Aufrechnung der gegenseitigen Forderungen einen erheblichen Aktivsaldo für Österreich ergeben würde, für den er allerdings keine Zahl anzugeben weiß.

Während bei diesen Stimmen offensichtlich persönliche Vorurteile überwiegen und man sich in der Öffentlichkeit daher kaum wunderte, überraschte die Stellungnahme der österreichischen Bundeshandelskammer. Merkwürdig klingt darin schon die Feststellung, daß es Österreich nicht zugemutet werden konnte, bei den Verhandlungen gegen das Rückerstattungsverbot zu protestieren, weil dadurch die Unterzeichnung gefährdet worden wäre und weil schließlich die Delegation mit der Vertretung österreichischer Interessen betraut war, so daß man von ihr nicht verlangen durfte, daß sie sich auch für die deutschen Interessen „in die Bresche wirft“. Die gleiche Delegation war aber durchaus imstande, gegen die Bestimmungen des Staatsvertrages Protest zu erheben, die die Rückkehr der Habsburger unter Verbot stellte. Schon ein formeller Protest hätte jedenfalls besser gewirkt, als das seltsame Interview des sozialistischen Vizekanzlers Schärf, der die Regelung über das deutsche Eigentum bereits zu einem Zeitpunkt als großen Erfolg hinstellte, als die Tinte auf dem Vertrag noch kaum trocken war...

Was aber die Feststellung der Bundeskammer anbelangt, daß durch diese Klausel weder die Grundsätze des Völkerrechts noch die allgemeinen internationalen Rechtsbegriffe verletzt worden wären, so wird diese Ansicht in weiten Kreisen der österreichischen Bevölkerung in Frage gestellt.

Für die Wirtschaft ergeben sich schwerwiegende Rückwirkungen daraus, daß gerade nach Abschluß des Staatsvertrages dem Auslandskapital eine besondere Bedeutung zukommt. Eine Studie des Instituts für Wirschaftsforschung bezifferte den voraussichtlichen Abgang in der Zahlungsbilanz für die nächsten 12 Monate auf 110 Mill. Der Devisenabfluß, der seit Herbst vergangenen Jahres ununterbrochen anhält, wäre durch die ausländischen Kapitalanlagen neutralisiert worden. Nachdem hierbei aber das Vertrauensmoment eine entscheidende Rolle spielt, rechnet man jetzt nicht mehr damit, daß Westdeutschland, dessen Investitionen weit stärker in Frage gekommen wären als solche des übrigen Auslandes, größere Summen investieren wird. Auch werden Rückschläge im Fremdenverkehr befürchtet; in den westlichen Landesteilen macht sich bereits ein Rückgang deutscher Besucher bemerkbar, von dem man noch nicht weiß, ob er anhält. Andererseits bringt die Ausdehnung der öffentlichen Verwalterwirtschaft bei den ehemals deutschen Betrieben auch innenpolitisch schwere Probleme, weil das Kräfteverhältnis des sozialistischen und nichtsozialistischen Lagers äußerst abgewogen ist und durch eine weitere Stärkung des kollektivistischen Abschnitts ein Umschwung eintreten könnte zu Lasten der Privatwirtschaft. Darum ist es verständlich, daß neben einigen landbekannten Deutschenhassern vor allem sozialistische Stimmen ihre Genugtuung über die Bestimmungen des Staatsvertrages äußerten.

Man hofft aber auf ein Eingreifen von Bundeskanzler Raab, der in Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung stets für eine großzügige Lösung eingetreten ist und hierbei auch die Unterstützung der westlichen Bundesländer hatte. Da der Stichtag der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und die Bewertung des rückzugebenden Kleinvermögens durch ein besonderes Bundesgesetz bestimmt werden sollen, ist die Zeit nunmehr reif für neue Verhandlungen zwischen Bonn und Wien.