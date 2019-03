Bei Gelegenheit des Bulganin-Chruschtschow-Besuchs in Berlin haben die Herren Grotewohl, Ulbricht und Pieck erfahren, daß die Sowjetregierung den Bonner Standpunkt: keine erfolgversprechenden Verhandlungen ohne Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen so ernst nimmt, daß sogar ein Erfolg dieser Bemühungen wahrscheinlich ist. An diesem von Herzen ersehnten Erfolg möchte Moskau seine ostzonalen Freunde gern partizipieren lassen: Pankow soll der Fürbitter für alle Kriegsgefangenen sein. Die Gefahr, daß Pankow sich mit Hilfe solcher Manöver einen Platz im Herzen des deutschen Volkes sichert, ist gering. Bestimmt zu gering, um uns die Freude über die Freilassung auch nur eines einzigen Gefangenen zu trüben. Wenn doch die unglückliche deutsche Teilung häufiger so glückliche Nebenwirkungen hätte, wie den Wettlauf um die Befreiung von Kriegsgefangenen!

Übrigens: Sollte den Herren in Pankow wirklich die Verbesserung ihres Ansehens und ihrer Popularität am Herzen liegen, so möchten wir ihnen einen Rat geben: die eigenen Gefängnisse und Konzentrationslager zu leeren. -ll