Das am 30. Juni beendete Geschäftsjahr 1954/55 wird von der Osram GmbHKG, Berlin/München, als recht erfolgreich bezeichnet, obwohl bei den Allgebrauchslampen im Gegensatz zu der allgemeinen Aufwärtsentwicklung ein Stillstand zu verzeichnen war. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß das Geschäftsjahr 1953/54 durch zwei Umstände begünstigt wurde: es wurden infolge der Verrichtung der früheren Osram-Fabrik in Oslo durch einen Brand vorübergehend große Aufträge aus Norwegen erteilt; ferner hatten Vorverkäufe in den Monaten Mai und Juni 1954 die deutschen Umsätze in Allgebrauchslampen ungewöhnlich wachsen lassen.

Im Exportgeschäft war eine erhebliche Ausdehnung zu verzeichnen. Der Umsatz übertraf selbst den Ausfuhrumfang der letzten Vorkriegsjahre, obwohl vielfach noch Einfuhrbeschränkungen bestehen und Schutzzölle, Devisenschwierigkeiten, Transportkosten und niedrige Auslandspreise das Ergebnis beeinträchtigen. Hinzu kommt, daß das Unternehmen seine alteingeführte Marke leider nicht überall zur Kennzeichnung seiner Erzeugnisse verwenden darf.

Von den 13 ausländischen Lampenfabriken, die 1939 ganz oder teilweise im Osram-Besitz waren, während des Krieges oder in der Nachkriegszeit aber beschlagnahmt und in der Mehrzahl an ausländische Interessenten verkauft wurden, hat das Unternehmen bisher lediglich seinen Betrieb in der Schweizzurückerhalten. Es handelt sich um die Vertriebsgesellschaft Osram AG in Zürich und die Glühlampenfabrik Winterthur AG. Im März hat die Osram GmbH KG in Sao Paulo ein Fabrikgebäude erworben, um dort eine Glühlampenfabrik einzurichten und so in Brasilien Fuß zu fassen, da eine Einfuhr von Allgebrauchslampen nicht möglich ist.

Die Absatzsteigerung bei Sonderlampen weist ein normales Maß auf; besondere Umsatzerfolge konnte das Unternehmen jedoch auf dem Gebiet der Entladungslampen erreichen. Die Belegschaftsstärke hatte bereits im Januar die Zahl von 10 000 überschritten und dürfte am Schluß des Geschäftsjahres den im August. 1951 erreichten Nachkriegshöchststand von 10 900 erreicht haben. w w.

*

Dynamit-Nobel: Vorerst keine Kapitalerhöhung. Die HV der Dynamit-Actien-Gesellschaft vorm. Alfred Nobel & Co, Troisdorf Bez. Köln, genehmigte den Abschluß 1954 mit 9 (i. V. 7) v. H. Dividende auf 46.81 Mill. DM dividendenberechtigtes AK, von dem 35.74 Mill. DM vertreten waren. Auf die Frage eines Aktionärs, ob in absehbarer Zeit mit einer Kapitalerhöhung gerechnet werden könne, teilte die Verwaltung mit, daß dem Unternehmen zwar große Investitionen bevorstehen, es jedoch kapitalmäßig durchaus befriedigend ausgestattet sei. Mit der Dividendenerhöhung glaube man den Aktionären bereits entgegengekommen zu sein.

Bamberg 1954 mit 53,5 Mill. DM Umsatz. Der AR der 1. P Bomberg AG, Wuppertal-Barmen, billigte den Geschäftsbericht für 1954. Der zum 30 August einberufenen HV wird vorgeschlagen, den Gewinn 1954 in Höhe von 47 000 DM, der sich um den Vortrag auf 106 000 DM erhöht, der freien Rücklage zuzuführen. Produktion und Absatz von Bemberg-Garnen und Zellglasfolie erreichten 1954 bei rückläufigen Preisen den höchsten Stand seit Kriegsende. Der Umsatz ist im Berichtsjahr auf 53,5 (1. V. 50.6) Mill. DM gestiegen. Mehrheitsaktionär der Gesellschaft ist die Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG mit 56,12 v. H. von 20 Mill. DM Grundkapital.