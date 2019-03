Inhalt Seite 1 — Ertragreiche Rheinische Girozentrale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Rheinische Girozentrale und Provinzialbank, Düsseldorf, die unter den westdeutschen Girozentralen an erster Stelle steht, erhöht die Gewinnverteilung für 1954 von 5 auf 6 v. H. und wird, wie Dir. Butschkau mitteilte, diesen Satz wohl auch für 1955 zahlen, obgleich er nunmehr auf ein Stammkapital von 30 statt bisher 5 – in Mill. DM – auszuschütten ist. Die gute Ertragslage des Instituts kommt auch darin zum Ausdruck, daß die Kursgewinne auf Wertpapiere, Devisen und Sorten nicht mehr ausgewiesen, sondern vorweg zur Bildung stiller Reserven verwandt und der gesetzlichen Rücklage 4,89 statt 1,18 zugeführt werden. Die Posten Abschreibungen, Rückstellungen, sonstige und ao. Aufwendungen sind mit 7,96 um 1,5 niedriger als im Vorjahr. Die Erhöhung der Gesamterträge auf 38,09 (28,71) erklärt sich zum Teil daraus, daß die Erträge und Aufwendungen der Bausparkasse mit 4,64 bzw. 4,1 in die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen wurden. Der Überschuß an Zinsen und Provisionen im kurz-, mittel- und langfristigen Geschäft erhöhte sich auf 30,61 (26,39), obgleich die Zinsspanne im Durchschnitt von etwa 1,1 auf 0,9 zurückgegangen ist. Die Geschäfts- und Verwaltungskosten erhöhten sich auf 12,4 (10,5), die für die Ertragskraft charakteristischen Steuern und Abgaben auf 8,05 (6,54), der Reingewinn ist in der erforderlichen Höhe von 0,3 (0,5) ausgewiesen.

Außer der Bilanz zum 31. 12. 1954 wurde auf der Pressekonferenz auch ein Status per 30. 6. 55 unterbreitet. Danach belief sich die Bilanzsumme am 30. 6. 55 auf 4,65 Mrd. DM, gegen 4,16 am 31. 12. 54 bzw. 3,14 am 31. 12. 53. Allerdings entfallen davon 1,35 bzw. 1,23 bzw. 0,9 Mrd. DM auf durchlaufende Verwaltungskredite; das eigentliche Geschäftsvolumen liegt also bei 3,3 bzw. 2,93 bzw. 2,24 Mrd. DM Die erheblichen durchlaufenden Verwaltungskredite, zu denen auch noch Treuhandgeschäfte hinzuzurechnen sind, betreffen zu fast 1 Mrd. DM Wohnungsbaudarlehen, ferner Remontage-, Flüchtlings- und Grenzlandkredite. Unter den Einlagen ist der prozentuale Anteil der Kreditinstitute infolge der Bildung der deutschen Girozentrale von 45 v. H. Ende 53 auf 41 v. H Ende 54 zurückgegangen! inzwischen hat er sich wieder auf 42 v. H. erhöht, Absolut liegt hier eine Steigerung vor Die anderen Einlagen sind vorwiegend solche öffentlicher Körperschaften, wie Sozialversicherung, Länder und Kommunen. Die Sichteinlagen gingen andererseits absolut und relativ zurück, und zwar relativ von 42 v. H. Ende 1953 auf 28 v. H. Ende 1954 und 23 v. H. am 30. 6. 55. Unter den langfristigen Ausleihungen stehen die an Kommunen mit einem Anteil von 51 v. H. am 31. 12. 54 an erster Stelle, es folgen die Ausleihungen für den Wohnungsbau mit 21 v. H.

Die Girozentrale hat sich im Juni die Emission von 50 Mill. Kommunalschuldverschreibungen zu 6 v. H. genehmigen lassen. Das Institut will aber mit dieser Emission nicht mehr an den Markt treten, da sich der 5 1/2 %ige Typ durchsetzt. Als nächste Emission ist daher an 5 1/2 %ige Papiere bei einem als "normal" anzusehenden Emissionskurs von möglichst 98 v. H. gedacht, erklärten die Vorstandsmitglieder des Institutes, Dir. Butschkau und Dr. Trippen. bei der Erläuterung des Jahresberichtes 1954. Der Termin der Emission sei allerdings davon abhängig, daß der Markt entsprechend reif sei. Man hoffe, daß dies bald der Fall sein werde. Der Übergang vom gelenkten zum freien Kapitalmarkt sei auffallend gut vor sich gegangen. Man könne heute von einem Käufermarkt sprechen, wenn auch die Situation etwas durch Vorfinanzierungen bestimmt sei. Insgesamt genüge die Kapitalbildung noch nicht, um den Kapitalbedarf zu decken. Besonders hervorgehoben wurde, daß jedes fundierte Kreditgesuch der Landwirtschaft und des mittelständischen Gewerbes erfüllt werden könne. W.

EBV zahlt wieder Dividende. Der Eschweiler Bergwerks-Verein in Kohlscheid nimmt für das Geschäftsjahr 1954 die Dividendenzahlungen wieder auf. Es wird vorgeschlagen, eine Dividende von 5 v. H. auszuschütten. Der am 29 August in Aachen stattfindenden HV soll weiter vorgeschlagen werden, das bisherige AK von 60 Mill. DM um 15 auf 75 Mill. DM zu erhöhen. Das Unternehmen, das zur Luxemburgischen Arbed-Gruppe gehört, ist mit etwa 4,5 Mill. t Steinkohlenförderung und etwa 1 Mill. t Kokserzeugung je Jahr die größte Bergwerksgesellschaft außerhalb des Ruhrgebietes.

Die HV der Wayss & Freytag AG, Frankfurt/M., genehmigte antragsgemäß den Abschluß 1954 mit 8 (1. V. 6) v. H. Dividende auf 4,0 Mill. DM AK, das zu 84,7 H. vertreten war. Die günstige Entwicklung des Auftragsbestandes und des Umsatzes hat nach Mitteilung der Verwaltung auch im neuen Geschäftsjahr angehalten, so daß wieder mit einem zufriedenstellenden Ergebnis gerechnet werden kann. An Stelle der ausscheidenden AR-Mitglieder Dr. Carl Jahr, Mannheim (Vors.), und Bankdir. Günther Ladisch, Düsseldorf wurden Herbert Henzel (stv. Vorstandsmitglied der Rhein-Main Bank AG) und Dr. Franz Nast (Vorstandsmitglied der AG fürVerkehrswesen und Industrie) in den AR gewählt. Den Vorsitz des AR wird Dr. Alfred Petersen, den stv. Vorsitz Herbert Henzel übernehmen. In der Neuwahl des AR findet z. T. dir Erwerb eines größeren Aktienpaketes (vermutlich Schachtelprivileg) der Wayss & Freytag AG durch die Aktiengesellschaft für Verkehrswesen und Industrie, Frankfurt/Main, seinen Ausdruck.

Die HV der Eternit AG, Berlin-Hamburg, beschloß, aus Mitteln der Aktionäre das Grundkapital von 4.2 auf 8,0 Mill. DM zu erhöhen. 1954 haben das Unternehmen selbst und seine Tochtergesellschaften in Neuß und Neuershausen die Umsätze erheblich (und zwar auf 45 Mill. DM) steigern können. Davon entfielen allein 38 Mill. DM auf die fünf Produktionsstätten der Eternit AG. Dennoch war der Jahresgewinn von 0,17 Mill. DM noch relativ gering, da der Ausstoß, wie Vorstandsvorsitzer Dr. Buschmann ausführte, infolge der hohen Anforderungen des Baustoffhandels zunächst ohne Rücksicht auf notwendige Rationalisierungen habe erhöht werden müssen. Es gelang aber, den Verlustvortrag aus 1953 in Höhe von 0,16 Mill. DM zu tilgen und einen Reingewinn von 0,008 Mill. DM zu erzielen, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Die schon im Berichtsjahr eingeleiteten Rationalisierungen und Neuinvestitionen lassen bei weiterhin steigendem Geschäft für 1955 einen höheren Ertrag erwarten, In der Bilanzsumme von 25,42 (27,33) Mill. DM sind Anlagen mit 7,49 (5,67), davon Beteiligungen mit 1,4 (0,29) Mill. DM ausgewiesen. Das Umlaufvermögen ging vor allem infolge Abbaues der Rohstoffe und Fertigwaren auf 17,78 (21,29 Mill.) DM zurück. Die kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten machen nur noch 6,08 (13,59), die Bankschulden nur noch 3,71 (11,17) Mill. DM aus. Dagegen stiegen die langfristigen Verbindlichkeiten auf 13,56 (8,44) Mill. DM. Das neue Werk in Leimen bei Heidelberg hat im Juni mit der Plattenproduktion begonnen; mit der Fertigstellung der Röhrenfabrik ist noch in diesem Jahr zu rechnen Dann wird diese Produktionsstätte zu den modernsten Asbestzementfabriken der Welt gehören. Der weitere Abbau des Westberliner Werkes hängt davon ab, ob und wann das Bundeswirtschaftsministerium eine positive Entscheidung über den ERP-Kredit trifft, den die Verwaltung mit Rücksicht auf die schweren Kriegs- und Demontageverluste seit längerer Zeit beansprucht und der ihr bisher aus verschiedenen Gründen verweigert worden ist.