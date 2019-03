w. d., Berlin

Die durch Demontagen und sowjetische Trophäenkommissionen wirtschaftlich und kulturell ausgeplünderte ehemalige Reichshauptstadt wehrt sich jetzt gegen einen Anschlag, der sie noch zehn Jahre nach Kriegsende einer der kostbarsten Sammlungen berauben soll. Es geht um die auf der Erde einzigartige Sammlung des "Deutschen Verkehrs- und Baumuseums". Das Museum liegt an der Sandkrugbrücke dicht am bekannten Lehrter Bahnhof, in dem Gebäude des ältesten Berliner Bahnhofs, des früheren "Hamburger Bahnhofs".

Wie alle Eisenbahnanlagen untersteht aber auch dieses Gebäude, obwohl es in den Westsektoren liegt, der Ostberliner Verwaltung. Diese Tatsache nun gedachte die SED auszunutzen, um das Museum von Westberlin in den Osten zu verlagern.

So leicht aber dürfte das Vorhaben der Kommunisten nicht mehr auszuführen sein. Kann man der östlichen "Reichsbahn" zwar nicht verbieten, das Haus weiter zu verwalten, so kann Westberlin doch verhindern, daß irgendwelche Gegenstände aus dem Gebäude entfernt und in den Ostsektor gebracht werden. Als östliche Exklaven innerhalb Westberlins gelten nämlich nur die Häuser und Schienenanlagen der "Reichsbahn" – die Straße, auf der die etwaige Verlagerung vorgenommen werden müßte, ist aber unzweifelhaft westliches Hoheitsgebiet:

Den zur Wartung eingesetzten alten Eisenbahnern stehen nur geringe Mittel zur Verfügung, um die Witterungsschäden zu beseitigen. Werte von über einer Million Dollar sind in Gefahr! Die SED aber kann sich nicht entschließen, das Museum der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen und aus den Eintrittsgebühren den Unterhalt zu bestreiten. Das Museum liegt eben in Westberlin – und das ist Grund genug, es Besuchern vorzuenthalten. Kann es nicht im Ostsektor eröffnet werden, dann soll es niemand sehen. Nicht einmal den Industriefirmen, die früher die Museumsstücke gestiftet haben, wurde gestattet, die Originale und die Modelle wieder instand zu setzen!