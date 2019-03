Seit nun fünf Jahren fragen sich die Filmverkäufer: Vor was für einem Publikum soll man eigentlich de Sicas "Wunder von Mailand" spielen: die Filmlegende von den zerlumpten Armen, die ein Waisenkind mit einem gütigen Kinderherzen dorthin führt, wo "guten Tag" wirklich "guten Tag" bedeutet? Vor Italienern oder vor Deutschen, vor Armen oder vor Reichen, vor Intellektuellen oder vor Nichtintellektuellen? Dieser Film mit dem großen Namen und dem geringen Publikumserfolg ist wohl weder nach nationalen noch nach Klassenbegriffen – sei es des Geldes oder des Geistes – einzustufen. So jedenfalls schien es beim Anblick des Publikums nach seiner Vorführung (der dritten in einem Jahr) im Hamburger Liliencron-Theater, und beim Anhören einiger Gespräche. "Ist das eigentlich ein Märchen oder ein kommunistischer Tendenzfilm?" "Nein, das war mir wirklich zu wild. Phantasie ist ja etwas Gutes. Aber wenn sie dazu führt, mit einem so ernsten Thema wie der Armut Unsinn zu treiben...!" "Was sagt eigentlich die katholische Kirche dazu, wenn Wundertun zu einer Farce wird und der Wundertäter seinen Armen Fräcke, Fahrräder und Nähmaschinen vom Himmel erbittet?" – Viele Menschen im Kinoraum waren nach dem Film ganz still. Sie steckten schweigend ihre Einlaßkarte in den Schlitz mit der Aufschrift "Sehr gut" (alle Besucher des Flottbeker "Studios für Filmkunst" werden vor der Aufführung gebeten, ihr Urteil über den gesehenen Film in einen der vier Kästen von "Sehr gut" bis "Schlecht" zu werfen) und gingen hinaus, als hätten sie eben ein großes Geschenk erhalten. Für diese Menschen in allen Ländern hat de Sica seinen Film gedreht. Aber wie viele sind es, und welches Kino kann es sich leisten, nur für sie zu spielen?

Als vor vier Jahren das erste deutsche "Studio für Filmkunst" in München gegründet wurde, das sich vornahm, nur künstlerisch anspruchsvolle und problematische Filme zu bringen, war das ein mutiges Experiment. Sein Spielplan von vier Jahren hat inzwischen nicht nur gezeigt, daß der gute Film für eine relativ breite Publikumsschicht ein Bedürfnis ist, sondern daß man auch ein Geschäft mit ihm machen kann. Im Juli 1953 wurde auf Initiative des Münchner Studios die "Gilde deutscher Filmkunst-Theater" (Sitz Mannheim) gegründet, der heute 33 westdeutsche Filmbühnen als ordentliche und etwa 40 als außerordentliche Mitglieder angehören. Ihre Aufgabe besteht darin, sehr gute – Und das heißt leider gewöhnlich bei den Verleihern als "schwierig" geltende Filme – für ihr Theater zu beschaffen.

Der Versuch des zwar wunderschön, aber reichlich abseitig in einem Vorort gelegenen Hamburger Liliencron-Theaters, nur von guten Filmen zu leben, war ein noch größeres Wagnis, als das Münchner Experiment im Herzen Schwabings. Zudem ist die Bereitschaft für anspruchsvolle Filme nicht unbedingt mit dem Wirtschaftswunder gewachsen. Daher sind auch diese Kinos unermüdlich dabei, sich gute Werbetricks auszutüfteln. So veranstaltete das Liliencron-Kino im Juli und August "Internationale Filmkunstwochen", für die die Konsuln der betreffenden Länder das Protektorat übernahmen, damit diese private Veranstaltung etwas von der Feierlichkeit eines Festival erhielt. Es war ein Wiedersehen mit den besten Filmen vieler Nationen.

In Hamburg gehört auch das "Esplanade"-Theater zur Gilde, das es durch seine Lage im Stadtzentrum sehr viel leichter hat. Diese Kunstkinos in allen Teilen Deutschlands beweisen, daß ein ständig wachsender Zuschauerkreis begriffen hat: es gibt heute beim Film wie beim Theater Bühnen, unter denen man je nach Laune und Interesse, das dem einzelnen Gemäße wählen kann: vom Klamauk über harmlose Unterhaltung bis zum wesentlichen Film. M. v. Z.