Von Walter Fredericia

Als der neue niedersächsische Regierungschef Hellwege nach der Landtagswahl seine Minister ernannte, gab es zuerst einmal einen Skandal und dann eine angenehme Überraschung, und zwar in jenen Ressorts, um die der Wahlkampf am schärfsten geführt worden war. Zum Skandal führte die Ernennung des Kultusministers Schlüter, der nach wenigen Tagen wieder zurücktreten mußte. Mit Befriedigung dagegen wurde die Übertragung des Finanzressorts auf den früheren Lüneburger Regierungspräsidenten Helmuth Koch begrüßt.

Um das zu verstehen, muß man etwas von der Vorgeschichte wissen. Finanzminister war in den letzten Jahren der Regierung Kopf der Sozialdemokrat Alfred Kubel gewesen. Ein paar größere Affären um diesen Mann, vor allem die Millionenverluste der von ihm betreuten Niedersächsischen Treuhand AG., hatten zum Wahlkampf das Salz geliefert. Was schlimmer war: die niedersächsischen Steuerbehörden waren unter seiner Leitung in den Ruf besonderer Rücksichtslosigkeit geraten. "Ein armes Land muß in Steuersachen streng sein", sagte man oben auf der Ministerialebene, und diese Wahrheit wurde unten von manchen Finanzamtsvorstehern und Steuerinspektoren so verstanden, daß die Höhe des Steueraufkommens – ungeachtet der angewandten Mittel – höchster moralischer Wert im Lande sei. Es kam zu Übergriffen. Daß ein Mann in Quakenbrück Selbstmord verübte, weil ihn die Steuer preßte, ist noch in Erinnerung; es gab auch sonst noch Fälle, in denen die niedersächsische Steuerbehörde alles andere als verständnisvoll oder korrekt gewesen war. Der damalige Finanzminister Kubel dementierte alles, aber er untersuchte nichts – was schon aus der Schnelligkeit seiner Dementis hervorging. Falsche Angaben des Finanzamtsvorstehers bei einer Gläubigerversammlung? Aussageerpressung durch Fahndungsbeamte? Das gab es alles nicht! Seither ist das eine wie das andere – das damals DIE ZEIT aufgriff – bewiesen worden, die Aussageerpressung zum Beispiel in einem rechtskräftigen Urteil.

Unter solchen Umständen galt die angenehme Überraschung in erster Linie dem Verschwinden Kubels, der schon am Wahltag die Quittung erhielt, da er in seinem Wahlkreis mit einem hohen Stimmenverlust durchfiel. Sie galt aber auch der Person des neuen Ministers, den zwar mit Ausnahme der Lüneburger niemand kannte, von dem man aber alsbald hörte, daß er ein besonders profilierter Beamter alten Stils von strengen, vielleicht darf man sagen: von preußischen Auffassungen sei. Das mußte nach der – höchstwahrscheinlich ideologisch bestimmten – Kriegführung Kubels gegen den Steuerbürger Hoffnungen erwecken. Hoffnungen auf eine Entspannung in dem überlasteten Verhältnis zwischen Finanzverwaltung und Steuerzahler; Hoffnungen vielleicht sogar auf ein gewisses Wohlwollen an Stelle der feindlichen Haltung, die manche niedersächsischen Steuerbehörden dem willigen wie dem säumigen Steuerzahler entgegenbrachten. Um so interessanter ist es, sich den Mann anzusehen-, der im voraus, einfach aus seiner Karriere, solche Vertrauensvorschüsse erhält.

Helmuth Koch stammt aus Bremerhaven. Ursprünglich sollte er Militärarzt werden, studierte aber dann in Freiburg, Leipzig, Berlin und Kiel Staats- und Rechtswissenschaften. Anfang 1914 wurde er Gerichtsreferendar in seiner Heimatstadt; am zweiten Mobilmachungstag – er erwähnt es mit einem gewissen Stolz – rückte er mit seinem Regiment, dem Kaiser-Alexander Garde-Grenadier Regiment Nummer 1, ins Feld und machte den Krieg bis zum bitteren Ende mit. Dann kämpfte er noch im oberschlesischen Grenzschutz und war kurze Zeit Offizier der Reichswehr, ehe er 1922 als Regierungsassessor nach Bremerhaven zurückkehrte. Fünf Jahre später war er Oberregierungsrat und Amtshauptmann.

1937 erlitt Kochs Beamtenlaufbahn eine Unterbrechung. Auf Betreiben der Partei wurde er aus seinem Amt entlassen. Zeitweise schwebte sogar ein Verfahren nach dem "Heimtückegesetz" gegen ihn. Aber als der zweite Weltkrieg begann, holte man ihn wieder, machte ihn zunächst zum Stadtkommissar in Gdingen und übertrug ihm schließlich das Landwirtschaftsamt beim "Reichsstatthalter" in Danzig-Westpreußen. In dieser Stellung wurde Koch, wenn auch erst 1943, reaktiviert und wieder zum Oberregierungsrat ernannt. Dann kam der Zusammenbruch. Koch wurde im Sommer 1945 Oberbürgermeister von Bremerhaven und Regierungspräsident der preußischen Gebietsteile der Enklave an der Unterweser; 1946 wurde er Ministerialdirektor in der Verwaltung für Wirtschaft in Minden, 1948 Präsident des Landesernährungsamtes in Hannover und zwei Jahre später Regierungspräsident in Lüneburg. Dort erreichte er im Herbst 1954 die Altersgrenze. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Staatsdienst – er ist jetzt noch Vizepräsident des Bundesoberseeamtes in Hamburg – bot ihm die CDU die Kandidatur zum niedersächsischen Landtag an. Koch nahm an und wurde mit großer Mehrheit gewählt, nachdem der Bundeskanzler selbst auf dem Lüneburger Rathausplatz vor mehreren tausend Menschen eine Wahlrede gehalten hatte. In keiner Position seiner Karriere gibt es einen Moment, in dem Koch sichanders denn als ein preußischer Beamter besten Schlages verhalten hätte: korrekt, klarsichtig, gerecht.

Es wird dennoch nicht ganz leicht sein, die Hoffnungen zu rechtfertigen, die sich im Bereich des Steuerwesens an den Namen Koch knüpfen. Finanzminister sein – das ist in erster Linie eine politische Aufgabe. Denn Geld ausgeben ist Politik; Geld einnehmen – der psychologischen Wirkungen wegen – vielleicht noch mehr. Die Beamtenschaft des Ministeriums wird versuchen, den neten Minister auf dem alten Kurs zu halten. Das Wirt vom ‚armen Land, das streng sein muß‘, fiel jetzt auch aus seinem Munde, obwohl es nicht einleuchtet, daß ein Steuerzahler im niedersächsischen Oldenburg härter angefaßt werden soll als einer im westfälischen Münster oder in der Hansestadt Hamburg. Minister Koch setzte mutig hinzu: "Deshalb bin ich für meine Person Anhänger einer Bundesfinanzverwaltung.