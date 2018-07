Die oHV der Ford-Werke AG‚ Köln, die den Abschluß für 1954 mit der mageren Dividende von 5 v. H. nach 3 v. H. gegen 370 Stimmen genehmigte, gab Gelegenheit, einen Blick in die vorzügliche Ertragskraft und das Expansionsstadium der in Deutschland liegenden Automobilwerke zu vermitteln. Hatten schon in den letzten Wochen sowohl Opel mit seinen 116 v. H. Dividende und Daimler-Benz mit seinem vorzüglichen Abschluß gezeigt, welche Kraft in der Autobranche liegt, so konnte auch Ford diesen guten Eindruck nicht verwässern. Es bleibt daher nach wie vor wenig verständlich, daß die Verwaltung in diesen Jahren hoher Gewinne eine derartig niedrige Dividende von 5 v. H. für die Aktionäre zur Verfügung hält. Mit Recht verwies ein Sprecher der Schutzvereinigung in der HV darauf, daß eine Dividendenerhöhung auf 6 v. H. sogar ohne Änderung der Bilanz beschlossen werden könnte, da der Gewinnvortrag immer noch mehr als 1 v. H. Dividende ausmache. An sich hätte Ford sogar leicht 8 v. H. zahlen können, da der eigentliche Gewinn nicht wie ausgewiesen 1,4 Mill. DM, sondern 14,5 Mill. DM beträgt und mit mehr als 11 Mill. DM in die verschiedenen Rücklagen und Pensionsfonds wandert. Es bleibt der Eindruck bestehen, als ob auch hier – ähnlich wie in der Braunkohlengruppe des RWE-Konzerns – der Großaktionär durch schlechte Dividenden die letzten freien Aktionäre zu vergraulen wünscht Bei Ford, dessen AK inzwischen auf fast 72 Mill. DM erhöht worden ist zeigte die HV-Präsenz, daß der amerikanische Großaktionär ein Kapital von 60,48 Mill als Eigenbesitz und die freien Aktionäre 5,8 Mill. DM angemeldet hatten.

Der Hinweis des AR-Vorsitzers Dr. Hauss, daß das Unternehmen seine Mittel wegen der weiteren Investitionsprogramme zusammenhalten müsse, ist zwar grundsätzlich richtig, bei den Größenverhältnissen von Ford jedoch nicht überzeugend. Das neue Investitionsprogramm von Ford liegt in der Größenordnung von 200 bis 250 Mill. DM. 1 v. H. Dividende jedoch hätten nur einen Betrag von noch nicht einmal 0,5 Mill. DM erfordert; dieser war auch im Gewinn enthalten. Hier wie bei dem schon zitierten RWE-Braunkohenunternehmen „Zukunft“ (auf das wir nachstehend zu sprechen kommen) scheint uns der rechtmäßige Anspruch des Aktionärs auf angemessene Gewinnverteilung in guten Jahren ungerechtfertigtgedrosselt zu sein. Jedenfalls sind dies keine Maßnahmen, die kapitalmarktfördernd wirkent im Gegenteil...

Daß die Autoindustrie mit weiterer guter Ertragsentwicklung rechnet, geht auch aus der langfristigen Investitionsplanung bei Ford hervor. Generaldir. Dr Vitger teilte mit, daß das Unternehmen 1954 bei etwas mehr als 440 Mill DM Umsatz 58 464 Pkw. und Lkw. gegen 44 009 i. V verkauft hätte und im ersten Halbjahr 1955 bereits 44 000 Einheiten gegen 30 000 in der entsprechenden Vorjahrszeit abgesetzt worden wären. 1955 wird Ford also über 500 Mill. DM Jahresumsatz bringen. Man produziert zur Zeit 240 Wagen täglich in zwei Schichten (bei einer etwa 6 1/2-Tage-Woche) Das neue Programm sieht die Erweiterung auf 450 Wagentäglich in zwei Schichten bei einer 5-Tage-Woche vor, was einer Jahresproduktion von 110 000 bis 120 000 Einheiten entspricht Der Werkausbau wird zusammen mit dem Ausbau der Zubehörteile-Fabrikation die schon erwähnten 200 bis 250 Mill. DM erfordern. Die Finanzierungsfragen werden zur Zeit geprüft; dabei wäre die Möglichkeit einer weiteren Kapitalerhöhung nicht ausgeschlossen, war zu hören.

Wir begrüßen die unternehmerische Initiative, die von diesem Werk im Kölner Raum ausstrahlt. Aber wir bedauern die zugeknöpfte Haltung in Fragen der Dividendenausschüttung, weil diese Haltung dem Goodwill der Firma einen durchaus vermeidbaren „Haut Goût“ gibt. lt.