Es gab eine Zeit, in der man die Kunst des Schreibens trotz aller Mühsal mit Behagen ausübte und getreu dem klassischen Vorbild handwerklich geschulten Satzbaues die abgewogenen Worte mit dem notwendigen und oft erstaunlichen Quentchen eigenen Lebens versah. Dieser Tradition setzte wohl jede literarisch nachweisbare Epoche eine Mode entgegen, der man aus trotzendem Avantgardismus ebenso huldigte, wie aus dem Bedürfnis, nicht mittelbar zu gestalten, sondern unmittelbar wirken zu lassen.

Von jener guten alten Art, die nicht nach psychoanalytischer Schule das Bedenkliche in der menschlichen Seele auf den Markt der Sensationen wirft, sondern die Lüste, Lüstchen und komplexen Verdrehungen einer falsch arbeitenden Großhirnrinde mit ordnendem Aufbau in eine beruhigende Langatmigkeit gliedert, ist auch der Schweizer Maler-Dichter Albert Jakob Welti in seinem Roman

"Die kühle Jungfrau Hannyvonne". Artemis-Verlag, Zürich und Stuttgart, 397 S., 14,80 DM.

Das Mädchen Hannyvonne hat den Tod eines sehr bedauernswerten jungen Lehrers verschuldet und wird die Erinnerung an ihre leichtsinnige Tat nicht mehr los, leidet jedoch in einer etwas sonderbaren Form darunter, indem sie andere Männer in ihren Bann zieht, quält, aber sich nicht verführen läßt. Der Widerspenstigen Zähmung geschieht folgerichtig durch einen Schuft, denn kein getreuer Alltagsbürger würde sich, und schon gar nicht in der Schweiz, die Finger an einer solchen Distel zerstechen.

Es hat keinen Zweck, den Roman auf bleibende Zitate oder gar auf eine Deutung der Zeit seiner Handlung zu untersuchen, wohl aber könnte es Gewinn bringen, den Typus des Mädchens Hannyvonne, der nach entwicklungsgeschichtlichem Ermessen so bald nicht aussterben wird, als unseliges Beispiel für eine Gegenwart zu nehmen, die unter ganz anderen Umständen ähnliche Geschöpfe hervorbringt und sie einem meist ebenso bedauerlichen Schicksal überläßt.

Ein Plus für das nachdenklich stimmende Werk Weltis ist die Tatsache, daß er seine Hauptfigur nicht in Sentenzen schwelgen läßt, um sich selbst zu erklären, hingegen die Wesenszüge einer Mutter durch ihr gleichgeartetes Kind sichtbar macht und auch weiterhin den Weg der indirekten Charakterschilderung beschreitet.

Zum bedeutenden Lebensroman fehlt leider nur ein gewisses Etwas, das sich in vielerlei Formen manifestieren kann, sei es durch die Frische der Phantasie, die originelle Idee, den Sinn für das wirklich Tragische oder die verdichtete Sprache. Aber der Pfad zu diesen Ausnahmen ist so schmal, daß man ob seiner die Vorzüge eines gekonnten, altmeisterlichen Wurfs mit beinahe modernen Mitteln nicht schmälern sollte. i. j.