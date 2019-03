Inhalt Seite 1 — Gut gemeint, aber ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Göttinger Arbeitskreis hat sich mit der Herausgabe der

"Ostdeutschen Biographien", von Götz von Selle, Holzner-Verlag, Würzburg, 11,80 DM.

eine Aufgabe gestellt, die ein Kernstück seiner Arbeit bedeuten könnte. Dieser Arbeit über und für die verlorenen deutschen Ostgebiete, die mehr als Erinnerung für die Vertriebenen und Mahnung für ihre Gastgeber im Westen ist.

Die "Ostdeutschen Biographien" sollen nach dem Geleitwort "Die Ehrfurcht vor diesem Deutschland im Osten unseres Vaterlandes erwecken". Die in dem Band enthaltenen 365 Lebensläufe bedeutender Männer und Frauen sind nach Art von Kalendergeschichten in den Kreis eines Jahres geordnet. Sie stellen weder einen literarischen Anspruch noch wollen sie ein lückenloses Nachschlagewerk sein. Viele Namen sind in diesem Buch, die unverwechselbar in den deutschen Osten gehören. Viele andere, die so sehr Allgemeingut wurden, daß wir ihre Herkunft fast vergaßen. Aber auch viele, deren Bedeutung nur wenigen bekannt ist. Sie aus allen Jahrhunderten zusammengetragen zu haben, als den Beitrag des deutschen Ostens zur Geschichte des deutschen Geistes, ist ein Verdienst, für das wir dem Verfasser und dem Herausgeber Dank schulden. – Soviel über Wesen und Sinn der Sammlung.

Gewiß ist es schwer, ein Schema zu finden, nach dem eine Fülle heterogener Lebensläufe und Leistungen geordnet werden kann. Das Schema, das der Verfasser wählte: die Anordnung nach Geburtsdaten auf unpaginierten Seiten, ist leider denkbar unglücklich. Im Anhang erscheinen sorgfältig zusammengestellte Kategorien: ein alphabetisches Namensverzeichnis, ein Verzeichnis nach Berufen und nach der landschaftlichen Zugehörigkeit vom Baltikum bis nach Österreich. Jede von ihnen wäre klar und verständlich, manch andere Möglichkeit, etwa eine Anordnung nach Jahrhunderten, könnte es auch sein – nur diese ist es leider wirklich nicht. Hat sich der ehrlich bemühte Leser an den nicht sehr überzeugenden roten Faden des Geburtsdatums gewöhnt und unter der Rubrik Januar den Insektenforscher Karl August Dohrn (geboren 27. Januar 1806 in Stettin) vor dem Mediziner Samuel Thomas Sömmering (geboren 28. Januar 1755 in Thorn) und dem Baumeister Balthasar Neumann (geboren 28. Januar 1687 in Eger) gefunden, so fühlt er sich als Eichendorff-Verehrer schon wieder an der Nase herumgeführt. Denn er wird den Vater des "Taugenichts" vergeblich unter seinem Geburtsdatum am 10. März zwischen dem Maler Mengs und dem Dichtergrafen Strachwitz suchen, wo er doch hingehörte, wenn es denn schon nach dem Kalender gehen soll. Da der März schon besetzt war, fand Eichendorff seinen Platz im November, seinem Sterbemonat, zwischen Henry von Heiseler und dem unglücklichen Georg Forster.

Noch zwei andere Dinge sind es, die an dieser Sammlung befremden. Da ist einmal die Tendenz, Menschen, die zwar schicksalsmäßig, nicht aber ihrer Geburt nach in den Osten gehören, für ihn zu annektieren: Von dem 1490 in Ansbach geborenen Herzog Albrecht, dem Hochmeister des Deutschen Ordens, bis zu dem 1851 in Hessen geborenen Sprachforscher Adalbert Bezzenberger, dem Ostpreußen und seine Universität gleichermaßen viel verdanken. Ihr Lebenswerk und ihre Größe gehörten dem Osten, aber gehören sie wirklich in eine Sammlung ostdeutscher Biographien, deren Reichtum keine Anleihen nötig macht?

Und dann ist da der Stil, der von Ungelenkheit bis zu Formulierungen führt, die eigentlich schon keine Stilfragen mehr sind. Was zum Beispiel bedeutet eine Formulierung wie: "... so ist man versucht, in Hofmannsthal den letzten Deutschen des alten Österreich zu sehen."