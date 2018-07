Inhalt Seite 1 — Haithabu im Schlamm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Nordwestdeutsche Rundfunk lud vom 24. bis 26. Juli die Mitarbeiter ausländischer Rundfunkgesellschaften nach Schleswig ein, damit sie in eine bereitgestellte Taucherausrüstung steigen und auf dem Grunde des „Haddebyer Noores“ das aufgefundene Wikingerschiff im Hafen der zerstörten Wikingerstadt Haithabu besichtigen konnten. Hinter dieser Einladung stand der Wunsch, das öffentliche Interesse auf die Vorgeschichtsforschung Schleswig-Holsteins zu lenken, die zwar reiche Fundmöglichkeiten, jedoch keine genügenden finanziellen Mittel hat.

Die Reporter stiegen mit gemischten Gefühlen uns Wasser und bewegten sich mit der zentnerschweren Ausrüstung unbeholfen an einer Leine vorwärts, bis ein ortskundiger Taucher sie bei der Hand nahm und sie an der Fundstelle herumtasten ließ. Das Wasser erlaubte nur eine Sicht von 20 Zentimetern; praktisch standen sie in undurchdringlicher Finsternis im Grundschlamm und sprachen mit den Wissenschaftlern durch ein Kehlkopfmikrophon, wodurch den Hörern der Rundfunkstationen der unmittelbare Eindruck vermittelt wurde.

1953 begannen die Wissenschaftler Professor Kersten und Dr. Hingst mit dem Taucher Schwendt auf einem primitiven Floß ihre stille und strapazenreiche Arbeit. Ihr Ziel war, auf dem Grund des Noores neue Zeugen für die versunkene Geschichte der Wikingerstadt Haithabu zu finden. An einem ungemütlichen, diesigen Tag war Taucher Schwendt schon seit Stunden im Wasser, als der Mann am Telephon plötzlich das freie Ohr zudrückte und gespannt auf die Wasseroberfläche sah. „Herr Professor“, rief er, „Schwendt glaubt, einen Menschenschädel gefunden zu haben.“ Als endlich der Schlammhaufen mit dem Schädel auf dem Sortiertisch lag, waren wir alle still, bis Professor Kersten den Schädel auf das Fundbrett legte und auf eine Stelle am rechten Oberkiefer wies. „Der Mann starb an einer Stichverletzung“, sagte er. Dieser Schädel, übrigens der einzige bis heute dort geborgene, ist neben verkohlten Schiffsspanten das interessanteste Fundstück,

Um 800 nach Christus war Haithabu, gegenüber der heutigen Stadt Schleswig an einer Landbarriere von nur 15 Kilometer Breite zwischen Nord- und Ostsee gelegen (denn der Ort Hollingstedt an der Treene konnte damals von der Nordsee aus angelaufen werden), Zwischenstation friesischer Kaufleute auf ihrer Fahrt von der Rheinmündung zur Ostsee. 808 kam der dänische Wikingerkönig Godofredus (Göttrik) mit seinem Heer und befahl die Anlage eines Walles von der Ost- bis zur Nordsee. Das verzweigte Wallsystem des „Danewerks“ ist teilweise erhalten geblieben. Durch Göttrik wurden in Haithabu Kaufleute angesiedelt, die den Ort sehr bald zu einer Handelsmetropole machten. Handwerker folgten: Töpfer, Tischler, Bootsbauer gingen ihrer Arbeit nach.

Eisenerz wurde in einfachen Ofen zur Waffen- und Geräteherstellung verhüttet, und eine besondere Rolle spielte das Knochen und Hirschgeweih verarbeitende Gewerbe. Kämme, Schmuck, Messergriffe, Würfel wurden angefertigt, und auch Textilien wurden hergestellt, wie die Funde beweisen. Ab 850 läßt sich auch ein stark vertretenes Kunsthandwerk nachweisen. Im zehnten Jahrhundert wurden hier Edelmetallschmuck und Glasperlen hergestellt. Diese Erkenntnisse wurden aus den von der Jahrhundertwende an gemachten Funden an Land gewonnen. In den dreißiger Jahren erst fand man die verbrannten und verkohlten Reste der Stadt Haithabu. Südwestlich vom Südtor der Stadt fand Professor Jankuhn eine zweiteilige Grabkammer von 2,5 mal 3,9 Meter Größe, die das kostbar verzierte Inventar von zwei bis drei Männerbestattungen enthielt. Daneben waren in einer Grube drei Pferde beigesetzt und über beiden Gräbern stand ein ungefähr zwanzig Meter langes Wikingerschiff, von dem allerdings nicht viel mehr als nur die Nieten und halbverfaulte Holzteile gefunden wurden.

Nachdem König Heinrich I. im Jahre 934 gegen die Stadt gezogen war und einen deutschen Markgrafen eingesetzt hatte, kam der Platz gegen Ende des 10. Jahrhunderts wieder an Dänemark, das aber zu dieser Zeit nur im Westen, in England, politische und wirtschaftliche Interessen hatte. Haithabu verlor an Bedeutung. Um 1050 wurde die einst so mächtige Stadt von dem norwegischen König Harald dem Harten belagert, erobert und zerstört. Durch die Ausgrabungen konnte man zwar die Stadt rekonstruieren, aber das Wasser des Noores hütete das Geheimnis ihres Hafens.

Professor Dr. Kersten und Dr. Hingst begannen, den Grund mit Handlot, Echolot und durch Taucher zu kartographieren. Bald hatten sie eine sensationelle Endeckung gemacht: Die Hafenanlagen waren gefunden. Der halbkreisförmige Wall, der die Stadt zum Lande hin schützte, fand seine Fortsetzung in einer aus acht Reihen bestehenden Palisadenwand, die damals mit zerstört wurde. Außerdem entdeckten sie kaimauerähnliche Anlagen.