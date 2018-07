Seit Rektor und Senat der Göttinger Universität, die zum Protest gegen die Ernennung des Kultusministers Schlüter ihre Ämter niedergelegt hatten, von der Professorenschaft durch Akklamation wiedergewählt wurden, ist das Kapitel Schlüter für sie erledigt. Rektor und Senat haben durch ihr entschiedenes und maßvolles Vorgehen der Öffentlichkeit gezeigt, daß deutsche Universitäten, wenn es darauf ankommt, ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Parlamentarismus zu wahren verstehen.

Jetzt aber fängt ein neues Kapitel an: die Erlangung der Unabhängigkeit gegenüber der Bürokratie der Länder, dem Fiskus. Hier nämlich schleppen sie bisher noch die ganze Last ihrer Herkunft aus dem Obrigkeitsstaat früherer Jahrhunderte. Sie stehen sozusagen unter Kuratel, wie ein Entmündigter – oder werden, wie man auch sagen könnte, als noch nicht voll geschäftsfähig behandelt wie die Minderjährigen.

In den angelsächsischen Ländern hat es eine solche Bevormundung der Universitäten durch den Fiskus nie gegeben. Auch dort werden viele Hochschulen vom Staat finanziert, aber den Jahresetat, den ihnen die Parlamente auswerfen, verwalten sie nach eigenem Ermessen. Bei uns dagegen müssen sie für jeden Ausgabeposten, der nicht regelmäßig wiederkehrt, einen besonderen Antrag bei den ihnen vorgeordneten Verwaltungsbehörden, den „Hochschulabteilungen“ der Ministerien, stellen, und diese verfügen dann, ob das Geld für den gewünschten Zweck ausgegeben werden darf oder nicht. So war es früher im monarchischen Beamtenstaat bis 1918, und so ist es noch heute im demokratischen Verwaltungsstaat. Die Folge ist, daß überall Doppelarbeit geleistet werden muß. Die Fakultäten und Senate der Universitäten müssen die von ihnen beantragten Ausgaben vorher genau disponieren und durchrechnen, und in den Hochschulabteilungen setzt sich dann ein Beamtenstab hin und arbeitet das Ganze nochmal durch, als sei er eine Art Rechnungshof.

In normalen Vorkriegszeiten mag das erträglich gewesen sein, da nicht so viele neue und komplizierte Aufgaben – Wiederaufbau von Instituten, Einrichtung neuer Forschungsbetriebe – in so kurzer Zeitfolge wie heute „anfielen“. Gegenwärtig aber führt die Doppelarbeit zu dauernden Erschwerungen und Verlangsamungen. Der Verwaltungsapparat unserer Hochschulen arbeitet so umständlich, wie einst das Reichskammergericht in Wetzlar. Unnötige Schriftwechsel türmen sich Zu dicken Aktenbergen, bis endlich vielleicht einmal ein Beschluß zustande kommt, der sowohl der Hochschule als auch der Behörde annehmbar erscheint. Rücksichten politischer Art, wie der derzeitige Föderalismus sie mit sich bringt, mischen sich ein, und die Hochschulen, dem Namen nach „Körperschaften öffentlichen Rechts“, sind in Wirklichkeit Mündel der Verwaltungsbürokratie.

Hochschulverband und Rektorenkonferenz haben schon vor Jahren auf diesen Mißstand aufmerksam gemacht und die Eigenständigkeit der Hochschulen in der Disposition über ihren Etat verlangt. Aber erst in diesem Jahr ist an einer einzigen Stelle ein Einbruch gelungen: Der Senat der Münchener Universität hat sich eine Satzung nach dem Selbstverwaltungsprinzip gegeben, und das bayerische. Kultusministerium hat ihr zugestimmt. Fortan werden, in München wenigstens, der Rektor und ein vom Universitätssenat gewählter Verwaltungsausschuß, bestehend aus vier ordentlichen Professoren, über die Verwendung der Etatsgelder bestimmen.

Das ist einmal wirklich ein Fortschritt in Richtung auf Demokratie. Es wäre im Interesse der wissenschaftlichen Arbeit sehr zu wünschen, daß er Schule macht. Die Kultusministerkonferenz wird sich damit zu befassen haben. Für die Hochschulreferenten und ihre Stäbe besteht allerdings die Gefahr, daß ihr Arbeitsgebiet erheblich eingeengt wird, und daß man vielleicht sogar das Personal in den Ministerien vermindern muß. Aber diese Gefahr sollte bei den verantwortlichen Ministern doch vielleicht leichter wiegen als die, daß die deutschen Hochschulen durch allzu langsames Funktionieren des bürokratischen Apparats in Rückstand gegenüber den wenigen bürokratisch belasteten Hochschulen Amerikas und Englands kommen.

Die Hochschulen selbst haben in Deutschland Immer noch gewisse Hemmungen, ihre Lebensformen vor der Öffentlichkeit darzustellen. Aber ihre finanzielle Mündigkeit, ihre Selbstverwaltung ist keine interne Angelegenheit. Sie geht die ganze Öffentlichkeit an, und diese würde gewiß, sobald man sie über das Problem informiert, auf Seite der Hochschulen gegen die zögernden Hochschulabteilungen stehen. Christian E. Lewalter