E. A. G., Rotterdam, im August

Die aufgelöste holländisch-indonesische Union bedeutete an sich zwar die Beendigung einer politischen Fiktion, doch blieben hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen noch viele Fragen offen, deren Beantwortung schon deshalb nicht leicht fiel, weil sich herausstellte, daß den Interessenten die genauen Unterlagen über den holländisch-indonesischen Handels- und Zahlungsverkehr (vor allem aber über die holländischen Investitionen in Indonesien) nur recht schwer zugänglich waren. In den einschlägigen finanziellen Publikationen war darüber ebensowenig zu finden, wie etwa in den "Devisennoten" des holländischen Finanzministeriums und den Geschäftsberichten der Niederländischen Bank. Vage Mitteilungen, wie etwa, daß die holländischen Interessen in Indonesien immer noch erheblich seien, im Verein mit den meist im düsteren Mollton gehaltenen Geschäftsberichten holländischer, in Indonesien engagierter Gesellschaften, waren kaum dazu angetan, Klarheit zu schaffen. Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die holländisch-indonesischen Wirtschaftsbeziehungen aus politischen Gründen eingenebelt werden sollten.

Welche wirtschaftliche Bedeutung Niederländisch-Indien für Holland einmal besaß, geht aber aus den Zahlen des letzten Friedensjahres 1938 hervor. In jenem Jahre transferierte Niederländisch-Indien 250 Mill. hfl nach Holland, wobei der Saldo der internen Verrechnungen, die sich auf etwa 50 v. H. des gesamten Zahlungsverkehrs beliefen, außer acht gelassen sind. Von den 250 Mill. hfl entfielen 117 Mill. auf die Gewinne der holländischen Unternehmungen in Niederländisch-Indien, soweit sie nicht wieder in den dortigen Unternehmen investiert wurden. Daneben gewährte Holland Niederländisch-Indien laufend umfangreiche kurzfristige Kredit u. a. zur Finanzierung der Ernten. Diese Kredite schwankten zwischen 100 und 200 Mill. hfl. Statistisch nachweisbar ist, daß das Einkommen Hollands in 1938, das direkt oder indirekt aus den wirtschaftlichen Bindungen mit der Kolonie entstand, 680 Mill. hfl oder etwa 13 v. H. des gesamten holländischen Volkseinkommens betrug.

In den ersten Nachkriegsjahren war der private Kapitalmarkt in Holland im Hinblick auf die verworrene Lage in Indonesien nicht bereit, Kredite herzugeben, während das Defizit der indonesischen Zahlungsbilanz von Jahr zu Jahr wuchs (1947: 715 Mill. hfl; 1948: 1500 Mill. hfl). Es war die holländische Regierung, die Indonesien mit umfangreichen Krediten aushalf. Diese Kredite wurden bei der Übertragung der Souveränität größtenteils in eine Schenkung umgewandelt, so daß die von Indonesien übernommenen Verpflichtungen einschließlich der alten, in Holland untergebrachten indonesischen Staatsschuld auf etwa 1 Mrd. hfl begrenzt blieben. Indonesien hat seitdem übrigens seine Schulden regelmäßig getilgt Über den heutigen Stand der holländischen Investitionen in Indonesien läßt sich aus holländischen Quellen merkwürdigerweise nichts in Erfahrung bringen. Indonesische Experten jedoch berechnen sie auf etwa 2,5 Mrd. Rp. insgesamt, wobei sie Rupie und holländischen Gulden à pari rechnen, während in der amtlichen Notierung das Verhältnis 3 : 1 ist. Im einzelnen verteilen sich die holländischen Investitionen in Indonesien wie folgt: Zuckerpflanzungen und -fabriken 400 Mill. Rp., Kautschukunternehmungen 450 Mill., sonstige Unternehmungen 350 Mill., Banken 274 Mill., Zinngruben 10 Mill., Erdölgesellschaften 500 Mill., Schiffahrtsgesellschaften 100 Mill., Eisenbahnen und Straßenbahnen 150 Mill., Industriebetriebe 5 Mill, sonstige Betriebe 250 Mill.

Obwohl sich in den letzten Jahren eine Reihe holländischer Gesellschaften aus Indonesien zurückgezogen und auf andere Gebiete (Afrika u. a.) orientiert hat, sind die holländischen Interessen in Indonesien immer noch recht beachtlich. Die Kapitalerträge bewegen sich trotz der mißlichen Wirtschaftslage Indonesiens in ihrer Gesamtheit an der Milliardengrenze. Bemerkenswert ist vor allem die starke Gewinnsteigerung der Handelsgesellschaften und Zechen von 144,7 Mill. in 1953 auf 272,8 Mill. in den ersten 11 Monaten 1954. Sehr bezeichnend allerdings ist auch die Rückläufigkeit bei den Industriegesellschaften von 86,6 auf 68,5 Mill., sowie bei den Plantagen und Kulturunternehmungen von 209,3 auf 98,4 Mill. An ciesen Zahlen lassen sich die starken sozialen und wirtschaftlichen Spannungen, mit denen Indonesien zu kämpfen hat, mühelos ablesen.

Bei den an sich imposanten Gewinnzahlen darf allerdings nicht aus dem Auge verloren werden, daß Indonesien dem Tansfer nach Holland alle erdenklichen Schwierigkeiten in den Weg legt. U. a. wird auf Grund des Notgesetzes vom 2. März 1954 der Transfer von aus Dienstleistungen bezogenen Gewinnen mit einer Sonderabgabe von 66 2/3 v. H. des Transferbetrages belegt. Indonesien will dadurch die holländischen (und ausländischen) Unternehmer zwingen, die Mittel, die das Land zweifellos dringend braucht, in Indonesien aufs neue zu investieren. Es fragt sich allerdings, ob dies der richtige Weg ist. Andererseits ist festzustellen, daß die Amsterdamer Kursindexzahl der in Indonesien tätigen Gesellschaften inzwischen von 60 auf 67 gestiegen ist.