Dies war der Traum: die Menschen waren nicht in dem Sinne in Gleichheit geboren, daß sie, schwarz-, weiß-, braun- oder gelbhäutig geboren, unwiderruflich für den Rest ihrer Tage dem Schicksal eben dieser ihrer jeweiligen Hautfarbe ausgeliefert blieben – ihre Gleichheit sollte vielmehr nicht ihr Verhängnis, sondern ein Segen für sie sein; ohne selbst auch nur die Hand erheben zu brauchen, sollten sie schlafend und geschützt im Schoß dieser Gleichberechtigung ruhen wie der Embryo im Schoß seiner Mutter; Freiheit in dem Sinne, daß allen in dieser Gleichheit die gleiche Chance gegeben war, eine Freiheit, in der diese Gleichheit durch die Tapferkeit und Arbeit des einzelnen und durch gemeinsame Verantwortlichkeit zu bewahren und zu verteidigen war.