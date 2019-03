j. p., Hamburg

Zur Entspannung der nicht immer glücklichen Beziehungen zwischen Bürgern und ihren blau uniformierten "Freunden und Helfern" hat die Hamburger Polizeibehörde eine interessante Maßnahme getroffen: Sie hat die Polizeibeamten im Außendienst mit Visitenkarten ausgestattet, aus denen Name, Dienstgrad und Dienststelle zu ersehen sind. Bei künftigen Bewegungen, gleich welcher Art, wird man also wissen, an wem man ist. Die unbeholfene alte Dame wird wissen, wie der höfliche junge Wachtmeister hieß, der ihr so nett über die Straße half; der Tierschutzverein kann dem Hauptwachtmeister für die Errettung eines Alsterschwanes vor dem Ertrinken danken; der Kaufmann, dem unbekannte Diebe das Auto stahlen, wird nicht länger im Zweifel sein, wem er auf die dienstliche Frage, wer sein Auto gestohlen habe, nicht zu antworten wußte. Und schließlich wird die Zahl derer, die das Unglück hatten, ihren Freunden und Helfern zu mißfallen, künftig keine kriminalistischen Fähigkeiten mehr aufzubieten brauchen, um zu erfahren, wie der Beamte hieß, der ihnen – anstatt hanseatisch-demokratisch – mit autoritär unduldsamen Methoden kam. Ein Fall, bei dem der Austausch der Visitenkarten fast den Charakter altmodischer Duell-Introduktion annehmen dürfte.

Im Ernst, wir finden, daß dies Visitenkarten-Experiment nicht schlecht ist. Einmal, weil ja nun gar kein Streit mit "Wer sind Sie denn?" und "Das geht Sie gar nichts an" entstehen kann; zum anderen, weil in lang vergangenen guten Bürgerzeiten die Visitenkarte sich als Hilfsmittel der Versöhnlichkeit bewährt hat. Wenn es denn wahr ist, und ganz unwahr ist es sicher nicht, daß die Kutte den Mönch, die Epauletten den Offizier, der Schlips den Bürger und die Visitenkarte den Kavalier macht, dann wird. man vielleicht damit rechnen dürfen, daß die neuen Karten aus Hamburgs Polizei das machen, was sie ohne Zweifel immer hat sein wollen.