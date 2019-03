Inhalt Seite 1 — Kommiß-Sorgen in Wien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Hofburg

Das Wort Neutralität fasziniert viele, weil sie – durchaus zu Unrecht – damit die Voistellung verbinden, alle militärischen Kopfschmerzen würden ohne weiteres verschwinden. Obwohl das schweizerische und das schwedische Beispiel sie hätte warnen sollen, finden viele Österreicher die rauhe Wirklichkeit der "bewaffneten Neutralität" verdrießlich und lästig. Diejenige! unter ihnen, die über Deutschlands 08/15-Sorgen gelächelt haben, müssen feststellen, daß der Kasernenhof einer neutralen Armee nicht anders aussieht als der einer "integrierten". Für die österreichische Wehrunlust gibt es nicht die Entschuldigung unpopulärer außenpolitischer Bindungen, wie sie in Deutschland gelegentlich vorgebracht wird. Sie läßt sich nur psychologisch erklären. Unser Artikel zeigt Seiten des "österreichischen Vorbilds", die den deutschen Neutralisten bisher entgingen.

Wien, Anfang August

Nachdem die große Freude über den Staatsvertrag verraucht war, traten die kleinen Schönheitsfehler der neuen Situation Österreichs deutlich in Erscheinung. Österreichs Verpflichtung zu Sachlieferungen an die Sowjetunion – als Ablösung für die Werte des deutschen Eigentums – mögen vorderhand zwar noch eher den Experten Kopfzerbrechen bereiten als dem einfachen Mann; was aber auch der breiten Masse sofort klar wurde, war die Notwendigkeit, Österreichs Grenzen künftig selbst zu verteidigen. Die vier Alliierten mochten unbequeme Gäste gewesen sein – aber diese Sorge zumindest hatten sie den Österreichern abgenommen. Künftig würde Österreich als neutraler Staat, ohne Verbündete also, im west-östlichen Spannungsfeld liegen; es würde sich selbst behaupten müssen. Hatte noch der alte Staatsvertragsentwurf eine Beschränkung auf ein 50 000-Mann-Heer vorgesehen, so war diese Klausel zuletzt gestrichen worden. Nun sollen auf eigene Verantwortung die Grenzen der Republik gesichert werden. Manchen freute das gar nicht. Erinnerungen an den "Barras" spuken seither in vielen Köpfen und werden in allen Diskussionen laut; ja, es hat sich ein 08/15-Komplex entwickelt, der bei den Auseinandersetzungen eine Rolle spielt.

Am bequemsten wäre es den meisten erschienen, die Lösung der vorhitlerschen Ära noch einmal zu versuchen: ein relativ kleines Berufsheer. Aber eine Söldnerarmee, die ihren Aufgaben gerecht werden soll, müßte heute doch wohl recht umfangreich sein. Auch hat man noch nicht vergessen, wie damals, im Zeitalter des illegalen Nationalsozialismus, auch das Heer schrittweise von politischen Quertreibern unterminiert wurde, diese Erfahrung will niemand gern – auch nicht unter umgekehrten Vorzeichen – wiederholen. Überdies sprachen sich die sozialistischen Regierungsmitglieder strikt gegen jede Art von "Militärkaste" aus. Sie bestanden auf einem Volksheer – allerdings ohne zunächst zu ahnen, daß gerade das Volk, auf das sie sich beriefen, darauf nicht allzuviel Wert legte. Und just von dieser Seite her sollten dann die großen Überraschungen kommen.

Auf die Notwendigkeit der allgemeinen Wehrpflicht hatte man sich im Kreis der Koalition bald geeinigt. Zwischen der österreichischen Volkspartei und den Sozialisten bestand seit Jahren eine Vereinbarung, derzufolge ein künftiges Heer, falls Österreich je eines aufstellen würde, Sache der ÖVP sein sollte. Die Volkspartei betraute also den Staatssekretär Graf mit dieser Aufgabe. Allgeneine Wehrpflicht mit einjähriger Dienstzeit wurde schließlich als Basis angenommen. In diesem Stadium der Verhandlungen aber wurde die alte pazifistische Tradition der sozialistischen Partei lebendig.

Alte SPÖ-Funktionäre erhoben Protest gegen die Abmachungen ihrer eigenen Minister, und die Jugend erklärte rundheraus, daß sie keine Lust habe einzurücken. Die Argumente lauteten: In einem bewaffneten Konflikt könne Österreichs Heer ohnedies nichts ausrichten; man müsse sich das Recht auf Kriegsdienstverweigerung vorbehalten; und ein Jahr Dienstzeit sei in jedem Fall zuviel – Knallige Plakate forderten viermonatige Dienstzeit. In Versammlungen der sozialistischen Jugend wurde für den zukünftigen Soldaten eine Art Achtstundentag mit freiem Wochenende gefordert; ferner müsse ein Vertrauensmännersystem eingerichtet werden, das aus dem Heer eine gleichsam gewerkschaftlich durchsetzte Organisation machen sollte. Diese Opposition in den eigenen Reihen bereitete den sozialistischen Regierungsmitgliedern einen schweren Stand.