Im Sommer und Herbst 1955 stellt die westliche Welt unter den "Nachwehen" der Konjunkturbeschleunigung, die sich fast überall vom Herbst 1954 bis Frühjahr 1955 durchgesetzt hat. Obwohl diese Erscheinungen – partielle Preis- und Lohnauftriebstendenzen und anhaltende Zahlungsbilanzanspannungen in einzelnen Ländern – keineswegs bagatellisiert werden dürfen, handelt es sich jedoch an sich eindeutig nicht um die Anfänge neuer konjunktureller Übersteigerungen, sondern um die Nachklänge derjenigen Übersteigerungstendenzen, die in der Zeit von Herbst 1954 bis Frühjahr 1955 wohl vorhanden, aber vielfach überschätzt worden waren, und die damals erwartungsgemäß nicht zum Durchbruch gekommen sind.

Die "Gemeinschaftsdiagnose" der deutschen Konjunkturforschungsinstitute Mitte 1955 hatte die weltwirtschaftliche Konjunkturtendenz um die Jahresmitte als "im ganzen anhaltende, jedoch vermutlich etwas langsamer werdende Expansion" gekennzeichnet, in der sich "in den letzten Monaten verstärkt Ausgleichstendenzen durchsetzten", Tendenzen, von denen angenommen wurde, daß sie "auch künftig wirksam bleiben". Von der westdeutschen Konjunktur wurde gesagt, daß sie "sich gegenwärtig in einer Ära außerordentlich starker Expansion befindet", daß aber eine "akute Gefahr der Überhitzung ... insofern nicht mehr vorhanden, als auf den Investitionsgütermärkten die Nachfrage langsamer wächst als bisher und das sich rasch ausweitende Angebot sich der Nachfrage nähert". Es wurde die Erwartung ausgesprochen, daß "die partiellen Spannungen... an Bedeutung verlieren werden".

Obwohl die Grundtendenz sowohl der internationalen als auch im besonderen der westdeutschen Konjunktur derartig "beruhigend" gekennzeichnet werden durfte, ist doch eine konjunkturpolitische Beunruhigung gerade in den letzten Wochen wieder fast überall unverkennbar,die ihren Ausgang einmal von den in der erwähnten "Gemeinschaftsdiagnose" bereits angesprochenen und in ihrer nicht zu leugnenden, aber doch begrenzten Bedeutung gekennzeichneten partiellen Preisauftriebstendenzen im allgemeinen und der ebenfalls dort charakterisierten lohnpolitischen Situation im besonderen nimmt, zum anderen aber von der anhaltenden deutlichen Versteifung der Kreditpolitik in vielen Ländern – meist im Zusammenhang mit anhaltenden leichten Zahlungsbilanzanspannungen. Daß beides zusammentrifft, ist der eigentliche Anlaß einer gewissen Nervosität.

Die jüngste Entwicklung auf der Produktionsseite der Wirtschaft hat allerdings international (und wiederum besonders in der Bundesrepublik) die erwähnte, vor Wochen ausgesprochene Erwartung erneut bestätigt, daß das rasch wachsende Angebot die Grundlage für eine sich weiter durchsetzende Beruhigung auf dem Markt, d. h. also der Preissituation, schafft und sie festigt. In den USA z. B. steigt die Produktion weiter an, auch Großbritannien und Frankreich stehen in einer starken Expansion der Gütererzeugung, und in der Bundesrepublik setzt sich die Ausweitung der Produktion in besonders starkem Maße fort (Index der industriellen Erzeugung – 1936 = 100 –: im Juni 1955 = 209, gegen 208 im Mai 1955 und 179 im Juni 1954; Zuwachs Juni 1954 bis Juni 1955 also rund 17 v. H.). Dabei sind die Anspannungen am Kohle-, Stahl- und Eisenmarkt und am Markt der Investitionsgüter in Westeuropa und besonders in Westdeutschland zwar noch immer nicht vorbei; aber auch die letzten Wochen haben keine "Unterversorgung" gezeigt, sondern erneut belegt, daß mit Hilfe der Einfuhr akute Verknappungen überwunden werden können, während im ganzen – bei starkem Produktionsanstieg – sich trotz der Steile des Konjunkturanstiegs wieder ein langfristiger und allgemeiner Marktausgleich offenbar langsam durchsetzt.

Diese "Gesundung" wird aber jetzt einer gewissen Belastungsprobe dadurch ausgesetzt, daß gewisse Preiserhöhungen gerade jetzt noch nachkommen, sei es, daß (wie bei Kohle) die allgemeine Lohnsteigerung infolge Zurückbleibens der speziellen Produktivitätssteigerung gegenüber der allgemeinen Produktivitätsentwicklung hier zu einem großen Teil auf den Preis abgewälzt werden muß, sei es, daß eine starke Marktposition, wie vermutlich bei Stahl und Eisen, dazu führten, das allgemeine "Preisklima" zu Preiserhöhungen auszunutzen, obwohl gewisse Kostenerhöhungen durch laufende Kostensenkungen infolge wachsender Produktivität hätten aufgefangen werden körnen, oder daß der Zeitpunkt (konjunkturell) günstig ist, um gewisse überkommene "strukturelle" Mißverhältnisse in der Preisstruktur zu bereinigen z. B. bei den Mieten), was zweifellos an sich nur wünsehenswert und längerfristig nur von günstigen Folgen ist. Aber entscheidend ist in diesem Zusammenhang: der verstärkte Aufschwung, der nun schon ein Jahr anhält, hat das lohnpolitische Klima auf beiden Seiten, der Arbeitnehmer- wie der Arbeitgeberseite, so verändert, daß kräftige Lohnerhöhungen leichter durchzusetzen sind, selbst dann, wenn die allgemeine Lohnerhöhung über die durchschnittliche Steigung der volkswirtschaftlichen Produktivität hinausgehen sollte. In allen diesen Entwicklungen liegt aber an sich kaum eine Gefahr, solange in der Lohnpolitik im Durchschnitt jene kritische Grenze eingehalten werden kann.

Typischer jedoch scheint für das gegenwältige Nachstadium der Konjunkturbeschleunigung 1954/1955 das Anhalten der Zahlungsbilanzanspannungen zu sein; natürlich nicht in Westdeutschland, dessen Devisenpolster andauernd wächst, wohl aber in einigen anderen europäischen und überseeischen Ländern. Und vor allem wird von hier aus die ohnehin da und dort gegebene Tendenz gefördert, die "Kreditbremse" der Konjunktur allgemein wieder etwas anzuziehen; sie scheint auch auf Länder, die unter Zahlungsbilanzproblemen gar nicht leiden (USA, aber vielleicht auch schon Westdeutschland) immer mehr übergreifen zu wollen. Angesichts der angedeuteten Preis-, Lohn- und Zahlungsbilanztendenzen in aller Welt möchte man mitunter gern das allgemeine Tempo eher etwas mäßigen. Nicht weniger als sieben Länder haben im ersten Halbjahr 1955 den Zentralbank-Diskont erhöht und außerdem andere leicht kredit-restringierende Maßnahmen ergriffen; einige haben darüber hinaus schon direkt die Einfuhr administrativ gedrosselt (Australien, Neuseeland).

Aber auch diese Zahlungsbilanzanspannungen widersprechen dem Bild der auslaufenden allgemeinen Konjunkturbeschleunigung nicht unbedingt Das Grundphänomen der weltwirtschaftlichen Entlastung ist die neue amerikanische Konjunkturbelebung, die im Herbst 1954 begonnen hat. Ihre positive Wirkung auf die Zahlungsbilanzen anderer Länder (über wieder wachsende amerikanische Einfuhr) wird für eine Anzahl von Ländern (vor allem einige Industrieländer) vorläufig noch dadurch überkompensiert, daß mit den etwas festeren Weltwarenmärkten – als Folge der Belebung in USA – ihre terms of trade sich sofort etwas zu verschlechtern begannen. Aber dies alles sollte zu nicht mehr Anlaß geben, als eine Fahrt durch eine Kurve dem Autofahrer Anlaß gibt, kurz Gas wegzunehmen und vielleicht ein klein wenig auch auf die Bremse zu treten, aber nur, um in der Kurve schon wieder auf höhere Fahrt zu gehen, nicht aber, um "prinzipiell zu bremsen" ...

Wie immer, so ist also auch jetzt die Konjunktur nicht ohne Gefahren. Da die Unternehmer, soweit sie zu unbedachten Preiserhöhungen schreiten, auf längere Frist gesehen durch Rückschläge im Absatz sich nur selber schädigen, solange nur das allgemeine Preisniveau gehalten werden kann, liegt die einzige ernste Gefahr zur Zeit nur darin, daß die sozusagen fälligen jährlichen Lohnforderungen infolge wirtschaftlicher Unvernunft auf beiden Seiten zu einer (wie die New Yorker Herald Tribüne kürzlich schrieb) "guaranteed annual Inflation" führen, was jedoch durchaus vermeidbar ist. Der Wirtschaft die Sicherheit zu geben, daß gerade dies nicht geschieht, ist wohl zur Zeit der Kern der Sache.