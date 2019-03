Prinz Ruprecht von Bayern, der am Dienstag auf seinem Sommersitz Schloß Leutstetten bei Starnberg nach kurzer Krankheit starb, war für die Königstreuen in Bayern das Oberhaupt des Wittelsbachschen Hauses, dessen Name mit der bayerischen Geschichte seit sieben Jahrhunderten verbunden ist. Er galt zugleich aber auch im ganzen Volke bei allen Schichten und Ständen – in Bayern nicht nur, sondern im übrigen Deutschland und über die Grenzen hinaus – als verehrungswürdige Gestalt. Als er im letzten Jahr seinen 85. Geburtstag beging, wurde das Fest in München fast zu einem Nationalfeiertag, und Glückwünsche, Huldigungen fast, kamen aus aller Welt, von deutschen und europäischen Fürstenhäusern, der Royal Stuart Society unter anderen, die den Kronprinzen als direkten Nachkommen Jakobs II. als legitimen König von England betrachtet.

Kronprinz Ruprecht hat auf den bayerischen Thron niemals verzichtet. Er meinte sogar, ein bayerisches Königreich könne in einem deutschen Bundesstaat durchaus seinen Platz haben. Aber die taktvolle Art, wie er sein Recht vertrat, ohne in das politische Geschehen einzugreifen, hat ihm auch bei den überzeugten Republikanern in Bayern die stillschweigende Anerkennung einer Ehrenstellung erwirkt, die er oft, bei Feiern der Universität etwa, ausübte. In Kreisen der Wissenschaft genoß er ohne Rücksicht auf seinen Rang einen Ruf in eigenem Recht. Seine kunsthistorischen Arbeiten und seine Werke über Indien, das er aus Reisen kannte, haben sich ihren Platz erobert.

Übrigens war der bayerische Kronprinz der letzte noch lebende Feldmarschall des ersten Weltkrieges. Man vergißt es ihm nicht, daß er damals auf seiten derer stand, die einen rechtzeitigen Verhandlungsfrieden wünschten. Im Dritten Reich hat er geständnisse gemacht. Nie hat er einen Zweifel darüber gelassen, daß er sich zwar als Erbe der bayerischen Krone, dabei stets jedoch als deutscher fühlte, dem die Sache des Reiches am Herzen Das Wort, das Präsident Heuss ihm vor einem Jahr als Glückwunsch sandte, wird Gültigkeit behaltene "In einer Zeit, die das staatliche Gefüge Deutschlands und die politische und die soziale Ordnung Europas erschütterte, sind Sie für unser aller Bewußtsein zu einer geschichtlichen Gestalt geworden."