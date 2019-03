Auf den Aktienmärkten zeigten sich in den letzten Tagen deutliche Ermüdungserscheinungen. Sie wurden einmal hervorgerufen durch die nachlassenden Spannungen, die sich vor und während der Genfer Konferenz ergaben, und zum anderen durch den zum Monatsultimo ungewöhnlich angespannten Geldmarkt. Die Banken waren wegen der Geldanforderungen, gezwungen, auf der Stelle zu treten, während ein großer Teil der Kundschaft Mittel für die verschiedenen Kapitalerhöhungen bereitstellen mußte, besonders natürlich für die jungen Aktien der Badische Anilin, deren Bezugsrecht in der vergangenen Woche an den Börsen gehandelt wurde. Daneben gelangte das Bezugsrecht auf die jungen Aktien der Kabelwerke Rheydt, der Dt. Centralbodenkredit AG und der Rhein. Hypothekenbank zur Notiz. Im Zuge der ruhigen Allgemeintendenz war auch die Nachfrage nach den Bezugsrechten nicht mehr so dringend wie bei früheren Gelegenheiten, und es wurden deshalb nicht immer Paritätskurse erreicht, doch geschah die Unterbringung der jungen Aktien wiederum ohne Schwierigkeiten. Die Altaktionäre haben weitgehend von ihrem Bezugsrecht selbst Gebrauch gemacht, so daß an den Börsen nur Spitzenbeträge gehandelt wurden. Im Falle der Bad. Anilin- & Sodafabrik, deren Bezugsrecht bei 52 1/4 v. H. notiert wurde, zeigten sich einige Auswirkungen auf den gesamten Markt der IG-Farben-Nachfolger. Im Zuge der Entflechtung wurden die alten IG-Farben-Aktionäre an allen Nachfolgegesellschaften beteiligt, so daß sie nach der Kapitalerhöhung bei den Farbwerken Hoechst jetzt zum zweiten Male neue Mittel aufzubringen hatten.

Die Erklärungen der Sowjetführer in Ostberlin mußten natürlich den immer noch für die Ost-West-Papiere gehegten Optimismus weiter dämpfen. Kein Wunder also, wenn es hier zu neuen Rückschlägen kam. Sie waren allerdings in keinem Falle besorgniserregend. Immerhin muß man damit rechnen, daß hier noch weitere Abgaben vorgenommen werden. Ein Teil der Schweizer Banken rät zu Realisationen, soweit Gewinne dadurch sichergestellt werden können. Andererseits werden zum Beispiel bei den IG-Farben-Liquis (51) neue Käufe vorgenomnen Schärfer rückläufig waren Bekula (185–179), die jetzt ungefähr mit HEW (174 1/2–177 1/2) gleichgezogen haben.

Für Montane erhielt sich ein stetiges Interesse, das sich in einigen Papieren in Kurserhöhungen niederschlug: Essener Steinkohle 157–160, Gelsenkirchen Bergwerk 166–168, Hoesch 170–175, Klöckner 172 1/2–183 3/4, Rhein. Westf Eisen 226–232. Anregend wirkten hier vor allem die Wiedervereinigungsabsichten. Das gilt insbesondere für die GHH (259 1/2–266), wo die Rückgabe des Stimmrechts an die Familie Haniel als ein erster Schritt für die Rückverflechtung der getrennten Gesellschaften des alten GHH-Konzerns angesehen wird.

Zu Hausse-Bewegungen kam es bei den Banken. Fier spielen die Erwartungen auf weitere Kapitalerhöhungen eine Rolle, Nach Auffassung der Börse dürften die Commerzbank-Nachfolger mit einem zweiten Bezugsrecht aufwarten. So stiegen zum Beispiel die Commerz- und Discontobank-Aktien von 228 auf 247 Um 21 Punkte fester lagen Vereinsbank in Hamburg (296). Angesichts des engen Marktes mußte zeitweise repariert werden. Auch hier dürfte eine Verstärkung der Eigenkapitalbasis in Aussicht stehen, über die Wege dorthin gibt es verschiedene Versionen. Leicht erholt lagen die Reichsbank-Anteile (78–81). Nachdem nunmehr die Mindestentschädiging feststehen dürfte, nach der ein Kurs von 90 v. II. als gerechtfertigt erscheint, beginnt man dieses Papier als einen Rentenwert anzusehen (vermutlich zu 6 v. H. verzinsbar).

Von den Autowerten verzeichneten Daimler im Wochenverlauf größere Schwankungen (372–391–381), die mit Positionskäufen in Zusammenhang gebracht werden. Allerdings darf man nicht vergessen, daß sich gerade bei diesem Unternehmen auch ein höherer Kurs von der Substanz her rechtfertigen läßt. Daimler arbeitet seit der Währungsreform immer noch mit dem gleichen Aktienkapital. Es ist durch Kapitalerhöhungen nicht verwässert worden, was doch zwangsläufig immer dann der Fall ist, wenn die jungen Aktien zu einem Kurs ausgegeben werden, der unter dem Substanzwert der Aktien liegt. Übrigens führt man die Käufe, die den Buderus-Kurs kürzlich nach oben gebracht haben, auch auf die Flick-Gruppe zurück.

Nach Ankündigung des Bezugsrechtes bei Phrix, das bei den Inhaber-Aktien mit etwa 10 Punkten zu bewerten ist, zog der Kurs um etwa 5 Punkte auf 88 v. H. an. Da dies noch de RM-Notiz darstellt, liegt der DM-Kurs unter Berücksichtigung der 2:1-Umstellung bei 175 v. H. Für ein dividendenloses Papier also recht hoch, zumal die Dörr-Affäre der Gesellschaft fast alb stillen Reserven genommen haben dürfte. Zu erwähnen sind schließlich wieder die im vergangenen Monat eingeführter Aktien der Reichhold-Chemie, die nach Gewinnmitnahmen von übergehend auf 221 v. H. absanken, später jedoch wieder bis 248 v. H. anzogen und danach bei 245 ausgeglichen werden konnten. Das im Umlauf befindliche Material bleibt weiterhin eng begrenzt. – Am Rentenmarkt blieb die Situation unverändert. Die Nachfrage nach den steuerfreien 5 v. H.-Pfandbriefen blieb zwar bestehen, doch führte sie zu keinen weiterer Kurserhöhungen -ndt