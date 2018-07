Die rührige Bremer Lloyd Motoren Werke GmbH hat eine sehr ansprechende Erweiterungihres Produktionsprogrammes gestartet. Im Hinblick auf die ständig steigenden Ansprüche, die deutsche und ausländische Autokäufer heute an Konstruktion und Ausstattung stellen, entschloß man sich, den Lloyd-Kleinwagen erheblich zu verbessern und darüber hinaus das Lieferprogramm um die Lloyd-Cabrio-Limousine LC 400 zu bereichern. Mit den Verbesserungen entspricht der Lloyd jetzt allen Anforderungen, die selbst von verwöhntesten Fahrern an einen Wagen seiner Klasse gestellt werden können. Und es ist keine Übertreibung, daß er wirklich nur noch den Namen und die ungewöhnlich niedrigen Unterhaltungskosten mit dem Fahrzeug gemeinsam hat, das am Anfang seiner Entwicklung zu einem der meistgefahrenen Wagen – zumindest auf Deutschlands Straßen – stand.

Zu den Verbesserungen gehört an erster Stelle die Ausrüstung mit einer Klima- und Defroster-Anlage. Warmluft und Kaltluft können nach Bedarf gemischt werden. Die Leistung der Lichtmaschine wurde um 20 v. H. verstärkt, und die bereits groß dimensionierten Bremsen hat man zur Erhöhung der Verkehrssicherheit nochmals vergrößert. Augenfällig ist ebenfalls die vervollkommnete Innenausstattung: jetzt verkleiden Stoffbezüge auch Seitenwände und Türen. Da alle diese Verbesserungen ohne jede Preiserhöhung vorgenommen wurden, bedeuten sie letzten Endes eine nicht zu unterschätzende Preisermäßigung für den Käufer.

Die jetzt der Öffentlichkeit erstmalig vorgestellte Cabrio-Limousine wirkt in der Eleganz ihrer äußeren Linienführung als ein ausgesprochenes Luxusfahrzeug, ohne es vom Preis her zu sein. Man weiß in Bremen ganz genau, daß 56 v. H. aller Lloyd-Käufer Arbeitnehmer sind: Arbeiter, Angestellte und Beamte. Der neue Wagen bietet ebenfalls vier Erwachsenen bequemen Sitzraum und verfügt über einen ausreichenden Gepäckplatz. Die robuste und sinnvolle Konstruktion des Verdeckes gestattet ein leichtes öffnen und Schließen. Selbstverständlich verfügt auch dieses Modell über alle Neuerungen und Verbesserungen. Hinzu kommt bei ihm aber noch, daß die hintere Sitzbank durch eine Schutzdecke abgekleidet und als Kofferraum benutzt werden kann, wenn der Wagen nur von zwei Personen gefahren wird. Feststehen dürfte, daß die Lloyd-Werke, die seit Beginn des Jahres ihre Beschäftigtenzahl um 1400 auf über 4000 erhöhen mußten und täglich 250 Wagen aus stoßen, mit ihrer neuen Cabrio-Limousine weitere Käuferkreise im In- und auch im Ausland ansprechen werden. w w.

Pfälzische Hypothekenbank emittiert jetzt auch 5 1/2 %ige Pfandbriefe. Die HV der Pfälzischen Hypothekenbank, Ludwigshafen am Rhein, genehmigte den Abschluß 1954 mit 7 (i. V. 6) v. H. Dividende auf 5 Mill. DM AK. Nach Zuweisung von 1,20 – in Mill. DM – an die ges. Rücklage ist für 1954 ein Gewinn von 0,32 (0,21) ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 0,35 (0,25) erhöht. Die Nachfrage nach 6 %igen Pfandbriefen und Kommunalobligationen, so wurde erklärt, hat im neuen Geschäftsjahr bisher unvermindert angehalten. Die Verkaufskurse mußten bis auf 100 v. H erhöht werden. Das Institut hat sich entschlossen, nunmehr auch 5 1/2 %ige Pfandbriefe zu einem Emissionskurs von 97 v. H. aufzulegen. Die Genehmigung ist bereits erfolgt. Zu diesem Kurs haben bereits nennenswerte Posten verkauft werden können. Bis zum Zeitpunkt der Auflegung der 5 1/2 %igen Pfandbriefe (25. Juli) hat sich der Schuldverschreibungsumlauf im neuen Geschäftsjahr um fast 45,0 auf 254,30 Mill. DM zuzügl. 12,50 Mill. DM Namensschuldverschreibungen erhöht. Mit dieser Entwicklung haben allerdings die Dahrlehensauszahlungen nicht Schritt gehalten. Bis zum genannten Zeitpunkt sind insgesamt rund 32,0 Mill. DM ausgezahlt worden. Für die nächsten Wochen ist die weitere Auszahlung von mehr als 15,0 Mill. DM zu erwarten. Die Bank ist bestrebt, die Ersatzdeckung weiter zu vermindern. Für 1955 erwartet die Verwaltung ebenfalls einen zufriedenstellenden Abschluß.