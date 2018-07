Ein sehr pessimistisches Zukunftsbild zeichnete der Vizepräsident der amerikanischen Lockheed Aircraft Corporation, Dr. Hall Hibbard, für den Personenverkehr mit Eisenbahnen, Schiffen und Autobussen, als er in der vergangenen Woche in Hamburg prophezeite, daß in spätestens zehn Jahren der jetzt schon ständig steigende Luftverkehr einen ungewöhnlichen Aufschwung nehmen wird. 1960 dürften die ersten Passagierflugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit verkehrsreif sein, um dann mit ihrer 1600 km betragenden Stundengeschwindigkeit 100 Passagiere auf Langstrecken zu befördern. Dr. Hibbard deutete an, daß sich das Äußere dieser Überschallmaschinen grundsätzlich von dem der heutigen Flugzeugtypen unterscheiden werde.

Man wird also vom nächsten Jahrzehnt an schneller, weiter und billiger fliegen können. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sich nach den Worten des Lockheed-Vizepräsidenten der internationale Luftverkehr künftig auf vier Typen konzentrieren: für kürzere Strecken und bei einem geringen Fluggast-Volumen wird man bei den zweimotorigen Maschinen bleiben; für mittlere Entferungen – 75 v. H. aller Fluggäste benutzen dieses Verkehrsmittel für Entfernungen unter 1200 Kilometer – wird sich das Mittelstrecken-Flugzeug durchsetzen. Hierfür haben die Lockheed-Werke die viermotorige und turbinenangetriebene Propellermaschine „Electra“ entwickelt, die (z. T. mit britischen Motoren ausgestattet) 64 Passagiere und 80 in der Touristenklasse befördern kann und in ihrem Betrieb um 30 v. H. billiger als die vergleichbaren heutigen Maschinen sein wird; in der dritten Kategorie dürften sich für größere Entfernungen und mit einer Reisegeschwindigkeit von 1000 km/h die Düsenmaschinen durchsetzen, während in der vierten Gruppe – ebenfalls für weite Strecken – die alte und traditionelle Propellermaschine nach wie vor führend sein wird.

Atom-Verkehrsflugzeugen gibt Dr. Hibbard für die nächsten 25 Jahre noch keine Chance, obwohl Atom-Flugzeuge für militärische Zwecke schon lange konstruktionsreif (und wohl auch im Bau) sind. Bemerkenswert war, daß der Lockheed-Experte von einer günstigen Entwicklung des Hubschraubenverkehrs durchaus nicht überzeugt ist, obwohl er dem Luft-Passagierverkehr und auch dem Luft-Frachtverkehr für die nächsten Jahre eine große Zukunft voraussagt.

Ganz so pessimistisch wie Dr. Hibbard ist übrigens der KLM-Publizitätschef R. J. Vogels hinsichtlich der Überflügelung des traditionellen Eisenbahn- und Schiffsverkehrs durch die Luftfahrt nicht. Direktor Vogels, der zu diesen aktuellen Verkehrsfragen ebenfalls in der vergangenen Woche in Hamburg Stellung nahm, vertritt die Ansicht, daß auch nach dem für 1970 gegenüber heute erwarteten verdreifachten Weltluftverkehr – man rechnet dann mit 165 Millionen Fluggästen – der Transatlantik-Schiffsverkehr noch immer seine Bedeutung haben wird. Bei der holländischen Luftverkehrsgesellschaft rechnet man mit einem gleichen Anteil der Verkehrsteilnehmer am Flug- und Schiffsverkehr. Heute stehen 35 v. H. Luftpassagen immerhin noch 62 v. H. Schiffsbuchungen gegenüber. Einig aber ist sich Direktor Vogels mit Dr. Hibbard in der Ansicht über die Entwicklungsmöglichkeiten des Hubschrauberverkehrs: auch er hält nicht viel davon... ww.