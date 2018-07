Bei der Eisenwerk - Gesellschaft Maximilianshütte AG, Sulzbach-Rosenberg-Hütte (Oberpf.), entsprach die Absatzlage im Geschäftsjahr 1953/54 (30. 9.) derjenigen der gesamten eisenschaffenden Industrie. Nach einer Abschwächung im 1. Halbjahr 1953/54 hat sich, so wird von Verwaltungsseite mitgeteilt, in der 2. Hälfte des Berichtsjahres die Absatzlage bei einer starken Erhöhung des Auftragsbestandes gefestigt. Für das laufende Geschäftsjahr ist mit einer Steigerung von Produktion und Umsatz zu rechnen. Das 1952 eingeleitete Investitionsprogramm ist nach Modernisierung und Erweiterung der Hochofenanlagen sowie nach Inbetriebnahme des Rohrwerkes in Rosenberg und der neuen Blechstraße in Haidhof zu einem gewissen Abschluß gekommen.

Für das Geschäftsjahr 1953/54, für das eine Dividende nicht zur Ausschüttung kommt, sind die Anlagenzugänge mit 24,1 (i. V. 37,2) Mill. DM ausgewiesen, denen 20,3 (26,2) Mill. DM Abschreibungen (einschl. Sonderabschreibungen) gegenüberstehen. Der Buchwert der Anlagen ist seit der Gründungsbilanz zum 1. 10, 1951 von 89,4 – in Mill DM – bei Gesamtzugängen von 80,9 Abgängen von 0,8 und Abschreibungen von 70,5 bis zum 30. 9. 1954 auf 99,0 gestiegen. Der Jahresgewinn ist mit 0,08 (0,12) ausgewiesen.

Die Abgabe der 26 %igen Beteiligung des Bayerischen Staates und ihr Erwerb durch die Flick-Gruppe bedingt eine Neuwahl des Aufsichtsrates, der sich damit wie folgt zusammensetzt: Dr. h. c. Friedrich Flick (Vors.), Dr. Dr. Wolfgang Ritscher (stv. Vors.), Generaldir. Dr. Alois Alzheimer, Bankdir. Dr. Josef Bogener, Richard Edenhofer, Erwin Essl, Dir. Otto-Ernst Flick, Lorenz Hagen, Dir. Konrad Kaletsch, Fritz Mertel, Johann Paulus, Dir. Alfred Rohde Alois Sandig, Prof. Dr. Alfons Wagner und Dir. Ernst Wiegand. W.