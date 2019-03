Inhalt Seite 1 — Modellbau ohne Lorbeer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am vergangenen Sonntag begann, vom Deutschen Aero-Club organisiert, auf dem Segelfluggelände von Oerlinghausen bei Bielefeld der 2. Deutsche Segelflug-Wettbewerb. Neben sechzehn deutschen Mannschaften, denen unter anderem so bekannte Piloten wie Hanna Reitsch, August Wiethüchter, dem Dritten der vorjährigen Weltmeisterschaft, Ernst-Günter Haase und Dr. Frowein angehören, werden je eine Mannschaft aus Frankreich, Schweden und Spanien an den Kämpfen teilnehmen. Besonders erfreulich ist, daß neben den eigentlichen Segelflug-Kämpfen auch Wettbewerbe und Vorführungen im Modell-Segelflug stattfinden.

Der Deutsche Aero-Club hat mehrfach, aber bisher vergeblich, angeregt, auch die deutschen Weltmeister im Modellsegelflugsport mit dem "silbernen Lorbeer", der höchsten sportlichen Auszeichnung der Bundesrepublik, zu dekorieren. Diese Auszeichnung, die im Sinne ihrer Stifter für "außergewöhnliche Leistungen unter Ausscheidung von Zufallsergebnissen" verliehen werden soll, wurde in den letzten Jahren fast zu freigebig verteilt. Nur der Modellsegelflugsport ging leider leer aus.

Der Einwand, daß es sich beim Modellsegelflug nicht um einen Sport im üblichen Sinne handelt, ist nicht ganz stichhaltig, zumal der Bundespräsident selbst die Anregung gegeben hat, den "silberten Lorbeer" auch für besonders bedeutende soortwissenschaftliche Arbeiten (Literatur, Film, Pädagogik, Sportmedizin und Kunst) zu verleihen.

Wenn man unter Sport jedes Tun und Spiel verstehen soll, "das nach festgelegten Regeln ausgeübt wird und bei dem geistige und körperliche Geschicklichkeit eine nicht unbedeutende Rolle spielen", dann kann man mit Fug auch den Modellsegelflug zum Sport rechnen. Außerdem sollte man seine pädagogischen Vorzüge bedenken: er erzieht zur Genauigkeit und Sauberkeit, er regt mit dem technischen Interesse auch die Freude an der Naturbeobachtung an, der Beschäftigung mit dem Vogelflug, dem Studium von Wind, Wetter und Gelände. Er ist die billigste und beste Möglichkeit für junge Menschen, zu einem persönlichen und produktiven Kontakt zum Flugwesen zu kommen.

Zudem ist der Segelflugzeug-Modellbau ein ganz ernst zu nehmender Faktor bei der Konstruktion und Erprobung neuer Bauarten. Besonders in einem Land, dessen alte und junge Sportflieger zwar mit großer Begeisterung, aber mit wenig Mitteln an den endlich gestatteten Start gehen. Jeder Fluglehrer – ob beim Segel- oder Motorflug – wird für Schüler dankbar sein, die aus der Beschäftigung mit Modellbauten nicht nur eine nahe Beziehung zum Flugzeug, sondern auch ein Gefühl für die Gesetze des Fliegens mitbringen.

Im Herbst werden die deutschen Modellbauer ihren im vergangenen Jahr in Dänemark errungenen Weltmeistertitel auf eigenem Boden verteidigen. Vielleicht werden bis dahin die zuständigen Stellen ihr Urteil über die sportlichen Voraussetzungen beim Modellflugsport korrigiert haben. Sollten unsere Landsleute ihren Erfolg wiederholen können, dann wird man ihnen hoffentlich die Auszeichnung überreichen, die sie doch wohl ebenso verdient haben, wie die anderen deutschen Meistersportler.