Deutsches Bundes-Adreßbuch, 2. Ausgabe, Band III erschienen(Baden-Württemberg, Bayern, Hessen). Nach gründlicher Vorbereitungszeit ist nun auch der wichtige Band III erschienen, der den gesamten süddeutschen Raum umfaßt; der’ damit abgeschlossene Länder- und Ortsteil des Deutschen Bundes-Adreßbucheszählt insgesamt 6172 Seiten. Es fehlt jetzt nur noch der Branchen- und Registerteil, aber auch dieser IV. Band wird inwenigen Wochen fertiggestellt sein. Mit dem Deutschen Bundes-Adreßbuch, liegt erstmalig ein Nachschlagewerk für die gesamte Bundesrepublik vor, das sämtliche Gewerbetreibenden verzeichnet vom industriellen Großunternehmen bis zum letzten selbständigen Bäcker oder Schuhmacher. Die drei Länderbände enthalten 1816 403 Eintragungen! innerhalb der Ortsabschnitte

sind alle Gewerbetreibenden unter der für sie zutreffenden Branchenüberschrift genannt. Die Bände I (Berlin West und Norddeutschland), II (Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) und III (Süddeutschland) sind sofort lieferbar. Band IV erscheint demnächst. Preis für das Gesamtwert: 120 DM. Das Buch erscheint im Deutschen Adreßbuch-Verlag für Wirtschaft und Verkehr GmbH, Darmstadt; Zweigniederassung: Berlin W 30. Rankestraße 19.

Statistisches Handbuch für den Maschinenbau. Dieses nun in seiner 4. Nachkriegsausgabe vorliegende Handtuch ist in der bewährten systematischen Aufteilung gegenüber den früheren Ausgaben unverändert geblieben. Es enthält in vier Teilen die wichtigsten allgemeinen Bevölkerungs- und Virtschaftsdaten Westdeutschlands, das auf den neuesten Stand gebrachte Zahlenmaterial über den Maschinenbau und seine einzelnen Fachzweige sowie einen Überblick über die zahlenmäßige Entwicklung des internationalen Maschinen-Außenhandels. Für alle am Maschinenbau interessierten Stellen, Wirtschaftsjournalisten und Verwaltungsfachleute, aber auch für den Ingenieur und technischen Kaufmann hat sich dieses übersichtlich gegliederte und im Taschenformat gehaltene Handbuch schon in den vergangenen Jahren als ein nützliches Informationsmittel erwiesen. (Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten e. V. im Maschinenbau-Verlag GmbH., Frankfurt a. M., Barckhausstraße 18; 463 S., Preis 16,50 DM).

Berliner Baubuch, S. Ausgabe. Die Tatsache, daß die Internationale Bauausstellung 1957 in Westberlin stattfindet, läßt dem umfangreichen und hervorragend ausgestatteten Fach- und Adreßbuch über die Grenzen der Stadt hinaus Bedeutung zukommen. Das Werk erscheint unter Mitarbeit der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen und behandelt erschöpfend alle fachlichen und organisatorischen Fragen. Im Anhang befindet sich eine Zusammenstellung aller wichtigen, begonnenen und geplanten Bauten der Bauverwaltungen in den westdeutschen Landkreisen, Städten, und Landgemeinden. Das Werk trägt als einziges Berliner Adreßbuch den Anerkennungsvermerk des Adreßbuchausschusses der Deutschen Wirtschaft. Über den sachlichen Zweck hinaus vermittelt es einen anschaulichen Eindruck von dem erfolgreichen Selbstbehauptungswillen Berlins (Commerzia Verlag GmbH., Berlin W 35? 20 DM).

Die westdeutsche Landwirtschaft Im Jahre 1954. Im Eigenverlag der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt/M., ist (wie alljährlich) eine kurzgefaßte Übersicht über die Produktionsverhältnisse sowie über die verfügbaren Daten zur Ertrags- und Kreditlage der Landwirtschaft im Bundesgebiet erschienen. Die Schrift (64 Seiten) kann bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank (Frankfurt/M., Bürgerstraße 9–11) gegen einen Unkostenbeitrag von 1 DM bezogen werden. Eine ausführliche Besprechung eines Teils der im Jahresrückblick, enthaltenen Angaben haben wir in Nr. 29 ("Verkaufserlös auf neuem Höchststand") veröffentlicht.

Die "Textil-Mitteilungen" (Fachblatt für die gesamte Spinnstoffwirtschaft), Düsseldorf, legten eine Sonderausgabe vor, die unter dem Motto "10 Jahre danach" über den Aufbau der deutschen Spinnstoff Wirtschaft von der Verordnungs- und Planwirtschaft bis zur Marktwirtschaft ausführlich berichtet.

Als neue Monatszeitschrift brachte der Verein Deutscher Ingenieure (Düsseldorf, Prinz-Georg-Straße 77/79) die Zeitschrift "Luftfahrt – Technik" heraus, die auf die Belange der Praxis abgestellt ist und in erster Linie dem Luftfahrtingenieur dienen will.