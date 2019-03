Inhalt Seite 1 — Nicht zerschlagen – neu ordnen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die mehrfachen Darstellungen der ZEIT über die Tätigkeit der Ufi-Liquidatoren sind in der deutschen Tages- und Fachpresse nicht die ersten und einzigen gewesen. Auch in den übrigen Veröffentlichungen hat unseres Wissens die Praxis der Entflechtung des ehemals reichseigenen Filmvermögens – von dem Münchener Bavaria-Komplex abgesehen – niemals einhellige Zustimmung gefunden. Das spricht nicht unbedingt gegen die Liquidatoren, die sich zweifellos mit einer komplizierten und durchaus nicht immer erfreulichen Materie auseinanderzusetzen hatten. Dennoch ist die schnelle Reaktion des Ausschuß Vorsitzenden Dr. Elmendorff auf unsere Darstellung "Karten auf den Tisch" in der Ausgabe vom 7. Juli bemerkenswert (vergleiche DIE ZEIT vom 14. Juli: "Die Angelegenheit Ufa-Vermögen"). Das steht in einem erfreulichen Gegensatz zu der bisher geübten Praxis, kritische Äußerungen der Öffentlichkeit stillschweigend zu übergehen.

Freilich ändert die Antwort Dr. Eimendorffs nichts an der Tatsache, daß der Ausschuß seit Beginn der konkreten Arbeiten zur Entflechtung des Ufa-Vermögens außer einem vor etwa einem Jahr gegebenen sachlichen Lagebericht der Öffentlichkeit keinen Einblick in seine Tätigkeit eingeräumt hat, am allerwenigsten in Berlin. Allerdings sind interessierte Kreise in der Nähe des Düsseldorfer Dienstsitzes der Liquidatoren gelegentlich, zum Beispiel anläßlich der Fertigstellung des Verkaufsprojektes für die Theater-Gesellschaft, der erst zusammen mit den übrigen Bilanzen veröffentlicht werden sollte, bis in alle Einzelheiten so frühzeitig informiert worden, daß sich das Bundeswirtschaftsministerium zu einem energischen Dementi veranlaßt sah. Wir erwähnen dies nur, um den auch anderenorts vorhandenen Argwohn begreiflich zu machen, daß in Düsseldorf zuweilen eine recht eindeutige Interessenpolitik getrieben worden ist.

Im einzelnen ist zu den Punkten Dr. Eimendorffs zu erwidern:

1. Wir haben nicht behauptet, daß den auf Grund des Entflechtungsgesetzes vom 5. Juni 1953 eingesetzten Liquidationsausschuß die Verantwortung für Verwendung und Verbleib der Einspielbeträge aus der Aufführung alter Ufa-Filme aus der Zeit vor seinem Amtsantritt trifft. Wir nehmen zur Kenntnis, daß über die Verwendung großer Teile dieser Erträge Klarheit bestehen soll, was aber noch zu beweisen wäre. Wir können uns dagegen nicht mit der Erklärung abfinden, daß Höhe und Verwendung weiterer Teile zur Zeit noch im dunkeln liegen und daß die Liquidatoren sie "vermutlich auch niemals restlos aufklären können". Wir können uns nicht vorstellen, wie der Abwicklungsausschuß eines Tages mit ruhigem Gewissen seine treuhänderische Tätigkeit beenden will, wenn er über die Vorgeschichte so wenig informiert ist. Was hat der Ausschuß getan, um nicht nur seine eigene Unanfechtbarkeit zu sichern, sondern notfalls die strafrechtliche Untersuchung seiner Vorgänger einzuleiten?

2. Wegen der Trennung der Wiesbadener von den Berliner Anlagen verschanzt sich Dr. Elmendorff hinter dem Wortlaut des Gesetzes, um so beim Verkauf der Gefahr einer Nichtigkeitsklage zu entgehen. Er räumt allerdings, und das zum ersten Male, die Möglichkeit einer Novelle zum Ufi-Gesetz ein. Diese plötzliche Sinnesänderung ist bemerkenswert. Denn anders als die Liquidatoren, die bisher mit dem Buchstaben des Gesetzes vollendete Tatsachen zu schaffen bestrebt waren, waren bislang nur die Berliner Mitglieder im Ausschuß der Meinung, nach der Wiederherstellung der deutschen Souveränität sei es an der Zeit, die wenig befriedigenden Bestimmungen des selbst im Bundesjustizministerium als lex imperfecta bezeichneten Gesetzes durch eine Novelle zu ändern oder gar durch ein völlig neues Gesetz abzulösen. Jetzt halten also auch die Liquidatoren das Gesetz nicht mehr für unabänderlich.

3. Von keiner Nichtigkeitsklage bedroht schien den Liquidatoren offenbar ihre Auslegung der Ausnahmebestimmung des Gesetzes, wonach auch mehr als drei Theater in einer Hand vereint bleiben könnten. Der durchaus anfechtbare Sinn des Gesetzes aber besteht nach seinem § 1 darin, "eine übermäßige Zusammenballung wirtschaftlicher Macht in der Film Wirtschaft zu vermeiden". Sinngemäß sollte damit wohl ermöglicht werden, wenig mehr als drei Theater an einem Ort, nicht aber 41 überwiegend in einem Land konzentrierte Theater zusammenzufassen. Wenn man hier einen wirtschaftlich vernünftigen Weg gefunden hat, allerdings bei einer mehr als großzügigen Auslegung des Gesetzes, müßte sich ein derartiger Ausweg auch im Falle der Berliner und Wiesbadener Anlagen finden lassen. Die Heimatvertriebener sind jedenfalls der Meinung, daß hier das Gesetz, das eine angemessene Berücksichtigung ihrer berechtigten Interessen vorschreibt, so gründlich in sein Gegenteil verkehrt worden ist, daß ihr Filmwirtschaftsverband kürzlich (beim Bundesjustizministerium) Klage gegen alle einzelnen Mitglieder des Abwicklungsausschusses wegen Mißachtung des Gesetzes eingereicht hat. Es bleibt abzuwarten, wie die Liquidatoren in den beantragten Dienststraf- und allgemeinen Strafrechtsverfahren diesen Vorwurf entkräften werden.

4. Mit der "Ausklammerung" des in der Sowjetzone enteigneten ehemaligen Ufa-Vermögens ist das wirkliche Problem nicht zu lösen. Das Gegenargument, westdeutsche Firmen, die für ihren Ostbesitz einen Merkposten von 1 DM in ihrer Bilanz führen, würden ihn gegebenenfalls nicht für diesen Buchwert verschleudern, geht an der Wirklichkeit vorbei. Denn keines dieser Unternehmungen dürfte wie die Ufa-Liquidatoren gezwungen sein, seinen gesamten Besitz innerhalb kurzer Frist zu veräußern. Realistischer wäre die Erkenntnis, daß bei der Wiedervereinigung Deutschlands mit der Rückkehr der Babelsberger und sonstigen derzeitigen DEFA-Ateliers ein wirtschaftlicher Faktor von solcher Potenz in Erscheinung tritt, daß die gesamte wie auch immer neugeordnete westdeutsche Filmwirtschaft vor eine völlig neue Situation gestellt sein wird.