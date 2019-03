Winterprospekte verteilt in diesem Sommer Schliersee in Oberbayern mit der Kurkarte an seine Gäste, die so zwischen Sonne, Blüten und Badefreuden die Reize des winterlichen Schliersees kennen lernen. Im Herbst werden zwölftausend Nummern dieses Prospektes durch Ziehung ausgelost. Zu den Gewinnen gehören Ferienaufenthalte in Schliersee und andere Preise. Der Gast, der diesen Prospekt nicht sorgfältig aufbewahrt, ist selbst dran schuld.

Die Landesausstellung Baden-Württemberg im Höhenpark Killesberg in Stuttgart, über die Kyra Stromberg in Nr. 28 der ZEIT berichtete, gibt noch bis zum 2. Oktober in anschaulichen Bildern und Urkunden Auskunft über Geschichte, Wesen und Bedeutung des neuen Bundeslandes und ist ein Anziehungspunkt aller Besucher der Landeshauptstadt.

Bad Lauterberg im Harz hat sich in wenigen Jahren nicht nur von den wirtschaftlichen Sorgen der Nachkriegszeit erholt, es bietet seinen Kneippgästen aus aller Welt ständig neue Anziehungspunkte, die die Lebensfreude zu einem wichtigen Kapitel im Erholungsprogramm machen. Ein Klein-Golfplatz wurde errichtet; Angler und Wassersportler lockt der Oder-Stausee, Gymnastik, Reiten und Tennis helfen den sportfreudigen Gästen bei der Gesundung. Tägliche Konzerte und häufige Theater-Gastspiele wechseln sich mit fröhlichen Festen ab.

"Das lachende Herz von Bad Tölz" heißt ein Prospekt, mit dem das alte Jodbad in Oberbayern seinen Freunden und allen denen, die es werden sollen, eine nicht nur gesundheitstärkende, sondern das Herz erfreuende Kur bietet. Die farbenfrohe Stadt, umgeben von Bergen und Wäldern, die "Champagner-Luft", die begehrten Heilquellen und Moorpackungen werden von der Kurdirektion Menschen jeden Alters empfohlen.

Das Lippische Staatsbad Bad Salzuflen hält sich im Rennen der acht Großbäder Nordrhein-Westfalens um die Gunst der Kurgäste mit Abstand an der Spitze. Als Außenseiter liegt im aufrückenden Feld das Heilbad Rothenfelde am Teutoburger Wald. Sein kostbarster Heilfaktor neben den eisen- und kohlensäurehaltigen Solquellen ist die Stille der nahen Wälder, die den Erholungsuchenden nach der Hetze seines Alltags hier erwartet.

Auch Athen veranstaltet nach Beschluß der griechischen Regierung in diesem Jahr vom 24. August bis 2. Oktober zum ersten Male Festspiele. Aus aller Welt kündigt das Festspielprogramm hervorragende Sänger, Schauspieler, Regisseure, Ballett- und Kapellmeister an. Dargeboten werden allabendlich Werke musikalischer und dramatischer Kunst im Theater des Herodes, im Freien, unterhalb des Parthenontempels.

"Besucht die schöne Sowjetunion". Das ist der Slogan, unter dem sowjetische Behörden und Organisationen Vorbereitungen treffen, um an dem allgemeinen Reiseboom teilzuhaben. Noch in diesem Herbst sollen sich die Grenzen für den Touristenverkehr aus aller Welt öffnen. Es laufen sowjetische Verhandlungen mit den Direktionen von Reisebüros in Deutschland, USA, Schweden, Belgien und anderen westlichen Staaten.