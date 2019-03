Als Präsident Eisenhower von der Genfer Konferenz nach Washington zurückkehrte, wurde er am Flugplatz von Tausenden begeisterter Menschen erwartet. Er ließ es sich trotz des strömenden Regens nicht nehmen, eine kurze Begrüßungsansprache zu halten und wurde dabei, wie es heißt, bis auf die Haut durchnäßt, weil keiner der Beamten und Kabinettsmitglieder, die zahlreich erschienen waren, einen Regenschirm zur Hand hatte. Das war kein Zufall. Vizepräsident Richard Nixon hatte es angeordnet. Er fürchtete das Symbol.

Er dachte an den Parapluie, der Neville Chamberlains unzertrennlicher Begleiter auf seinen Flügen nach Godesberg und München war. So sehr ist dieser nützliche Gegenstand zum Zeichen für das Münchener Abkommen von 1938 und die damit eingeleitete appeasement-Politik geworden (es gab damals sogar einen Tanz mit Regenschirmen: La Chamberlaine, den Franzosen und Engländer in mißleiteter Begeisterung über den angeblich geretteten Frieden tanzten), daß der Vizepräsident Sorge hatte, solch ein Anblick würde peinliche Erinnerungen wecken. Der englische Außenminister Macmillan war nicht ganz so vorsichtig. Sein Wort bei der Landung in London, "There ain’t gonna be any war", erinnerte in fataler Weise an Chamberlains "Friede für unsere Zeit". Die Genfer Konferenz war kein München. Dennoch ist Nixons Vorsorge erfreulich. Sie beweist, wie sehr die Amerikaner sich der möglichen Gefahren bewußt sind.

Zff.