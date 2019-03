Von Marion Gräfin Dönhoff

Das könnte den Funktionären der DDR so passen, daß ihre großen Brüder aus Moskau die Teilung Deutschlands verewigen, denn das würde ihr Regime endlich von dem Risiko der Liquidation befreien. Kam diese sowjetische Absicht in Genf schon recht deutlich zum Ausdruck, so bedeutet jetzt das Kommuniqué, das die Regierung von Pankow zusammen mit Bulganin und Chruschtschow in Berlin herausgab, eine ganz unmißverständliche Enthüllung: "Beide Seiten halten es für unzulässig, daß die deutsche Frage zu einem Hindernis dafür wird, die Aufgabe der Gewährleistung der europäischen Sicherheit zu lösen."

Also nicht Wiedervereinigung, sondern Einbeziehung der beiden Teile Deutschlands – "auf gleichberechtigter Grundlage", wie Grotewohl sagte – in ein europäisches Sicherheitssystem ist das Ziel.

Nachdem die SED-Funktionäre jene Garantie bekommen haben, handelt es sich jetzt für sie nur noch darum, diesen Tatbestand zu verschleiern. So heißt es denn im Leitartikel des "Neuen Deutschland" vom 27. Juli: "Die Genfer Konferenz ist beendet, und es besteht kein Zweifel, daß die sowjetische Delegation ihr Versprechen erfüllt hat. Die Westmächte mußten sich in der gemeinsamen Direktive prinzipiell bereit erklären, ‚daß die Lösung der deutschen Frage und die Wiedervereinigung Deutschlands durch freie Wahlen ... verwirklicht wird‘." Diese Darstellung versucht also, dem Publikum einzureden, daß es aller sowjetischen Anstrengungen bedurfte, den Westen von der Notwendigkeit der deutschen Wiedervereinigung zu überzeugen. Dabei weiß jedermann, daß die Konferenz fast gescheitert wäre, weil der Westen auf der Reihenfolge 1. Wiedervereinigung Deutschlands, 2. Europäisches Sicherheitssystem bestand, während die Russen umgekehrt mit dem Sicherheitssystem beginnen wollten, um die Wiedervereinigung in den Hintergrund zu spielen. Auch wird man sich erinnern, daß es den Westmächten erst nach tagelangen Verhandlungen gelang, einen Vergleich für die Formulierung der "Direktive" zu erreichen, nämlich, daß beide Punkte simultaneously – gleichzeitig – behandelt werden sollen.

Nicht mehr Wiedervereinigung, sondern Annäherung heißt also jetzt das Schlagwort Pankows. "Die Deutschen müssen die deutsche Frage selber lösen", rief Chruschtschow bei der Massenkundgebung auf dem Marx-Engels-Platz in Berlin. Und Grotewohl echote: "Ohne die Annäherung zwischen der DDR und der Bundesrepublik ist die Lösung der deutschen Frage unmöglich."

Was bedeutet dies alles? Es bedeutet, daß, solange die Sowjets und das Pieck-Regime es nach für möglich hielten, mit Hilfe von eingeschmuggelten volksdemokratischen Organisationen und anderen Wahltricks Gesamtdeutschland unter dem Roten Stern zu vereinen, sie die Wiedervereinigung propagierten. Seit aber mit der Ratifizierung der Pariser Verträge diese Möglichkeit endgültig zerrann, haben sie ihre Taktik geändert: Kann man ganz Deutschland nicht gewinnen, muß man zunächst einmal halten, was man hat, und den fehlenden Teil durch neue "Annäherungs"-Manöver zu gewinnen versuchen. Zum erstenmal hat Moskau darum nach der Ratifizierung der Pariser Vertrige die Bundesrepublik, die bisher immer als "Vorfeld des amerikanischen Imperialismus" bezeichnet wurde, als Staat ernst genommen und den Chef der Regierung, Adenauer, nach Moskau eingeladen.

Das war vor Genf. In Genf ging diese Entwicklung weiter. Das neue sowjetische Führungsgremium hat sich auf dem internationalen Parkett freundlich lächelnd untadelig verhalten und sich bemüht, salonfähig zu werden. Soweit wir sehen, ist ihm das gelungen. Obgleich es nicht allzu lange her ist, daß man in Amerika schaudernd an die Mörder von Katyn dachte, wispert man sich heute in gehobener Stimmung zu, Vizepräsident Nixon werde vielleicht demnächst nach Moskau reisen. Und im englischen Unterhaus akklamiert man freudig die Nachricht, daß die Nachfahren der bolschewistischen Revolution, durch welche des Königs Vetter Nikolaus vom Thron und die gesamte Familie ins Massengrab gefegt wurde, demnächst am Hof von St. James Besuch machen werden.