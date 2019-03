Inhalt Seite 1 — Rohstofftendenz der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dom Wochenbericht über die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank AG, dem Nachfolge-Institut der Dresdner Bank in Norddeutschland, entnommen.

Die Weltwarenmärkte waren in der vergangenen Woche fast allgemein durch eine nur schleppende und begrenzte Geschäftigkeit gekennzeichnet. Einmal ist diese Tatsache eine Folge der augenblicklichen Betriebsferien in zahlreichen Branchen und hat somit nur saisonalen Charakter. Zum zweiten wirkt die Ungewißheit mit, die noch immer über einigen in der nächsten Zukunft zu erwartenden staatlichen Maßnahmen der Export- und Ankaufspolitik schwebt. Als Sonderfaktor sind die Arbeitstreitigkeiten – vor allem in der NE-Metallindustrie – zu bezeichnen, die dazu beitragen, die Situation auf den Weltwarenmärkten zu verwirren.

Von den 30 notierten Welthandelsgütern wiesen 15 eine leicht steigende bzw. steigende und 9 eine leicht schwächere bzw. schwächere Tendenz auf. Die Preise von 6 der notierten Waren waren konstant.

Getreide; Auf dem New Yorker Locomarkt traten, mit Ausnahme von Hafer, leichte Preisbefestigungen ein. Am Chikagoer Terminmarkt dagegen verzeichnete der vordere Weizentermin eine Abschwächung. Im großen und ganzen hielt sich die Geschäftstätigkeit in engen Grenzen, um so mehr, als eine Veröffentlichung der USA-Ernteschätzung bevorsteht. Gegen Ende der Berichtswoche wurde Nachfrage nach Futtergetreiden durch Berichte über unzureichende Regenfälle ausgelöst. In dem am 31. Mai abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben sich die Bestände der Commodity Credit Corporation auf insgesamt 7,2 Mrd. $ erhöht. Da in den USA die infolge von Anbaubeschränkungen verringerten Weizen-, Reis- und Baumwollernten durch höhere Ergebnisse bei anderen Erzeugnissen mehr als ausgeglichen werden und daher insgesamt das Ergebnis der US-Landwirtschaft im laufenden Wirtschaftsjahr das größte seit 1948 sein dürfte, hat die Commodity Credit Corporation eine weitere Heraufsetzung ihrer Kreditlinie von 10 auf 12 Mrd. $ beantragt. In Anbetracht der vermutlich auch in den großen Verbraucherländern günstigen Ernteergebnisse gewinnt das Überschußproblem der Erzeugerländer immer mehr an Gewicht. Sie bemühen sich daher, ihre Überschüsse in den Ostblockstaaten abzusetzen. So hat z. B. Polen vor kurzem rund 1,9 Mill. bu kanadischen Weizen gekauft, und Australien erwägt, in China einen Absatzmarkt zu erschließen.

Kupfer: Während der Berichtswoche erreichte die Londoner Kassanotierung einen neuen Höchstpreis, der den bisherigen Höchstpreis vom März noch um 1 3/4 £ überstieg. Diese Preisfestigung hat ihre wesentliche Ursache in dem langandauernden Streik der US-amerikanischen Kupferindustrie. Bereits seit mehr als einem Jahr steht somit dieses Metall unter dem Einfluß von ständigen Arbeitsunruhen, verbunden mit starken Produktionsausfällen, die zur Folge hatten, daß der gegenwärtige Preis wohl als überhöht anzusehen ist.

Zinn: Infolge eines Nachlassens der Nachfrage hatte Zinn eine leicht rückläufige Preistendenz. Nur Anfang der Berichtswoche zogen die Notierungen in London im Zusammenhang mit einer Verringerung der Bestände in den lizenzierten Warenhäusern der Londoner Metallbörse an.

Blei: Infolge eines Preisanstiegs am Wochenanfang liegt der Londoner Durchschnittspreis der Berichtswoche leicht über demjenigen der Vorwoche, obwohl das anfänglich erzielte Preisniveau nicht gehalten werden konnte. Ein stärkeres Abgleiten der Bleipreise wurde durch die Arbeitsschwierigkeiten in den USA und dem daraus resultierenden knappen Angebot verhindert.