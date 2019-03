Die HV der Schering AG, Berlin, genehmigte den Abschluß für 1954 (vgl. DIE ZEIT, 14. Juli) und die Ausschüttung einer Dividende von 7 v. H. auf das alte AK (22,4 Mill. DM) und 3 1/2 v. H. auf die jungen Aktien (7,6 Mill. DM). Dir. Wilhelm Börner wies darauf hin, daß auch im laufenden Geschäftsjahr in den eigenen Betrieben und bei den Organgesellschaften nach den bisherigen Umsatzsteigerungen im In- und Ausland mit weiteren Erfolgen zu rechnen sei. Gleichzeitig benutzte er die Gelegenheit zu grundlegenden Ausführungen über die Exportschwierigkeiten der Konsumgüterindustrie, die von der konjunkturellen Entwicklung der letzten Zeit weit weniger als andere Industriegruppen begünstigt worden sei. Der Grund dafür bestehe in der Außenhandelspolitik einer Reihe von Abnehmerländern, die ihren künstlich beschleunigten Industrialisierungsprozeß durch Drosselung der Verbrauchsgüter-Einfuhren zu forcieren suchen. Die dabei angewandten Verbote, Kontingentierungen, Wechselkurs- und Transfermanipulationen richteten sich besonders gegen Markenartikel, deren Hersteller auf eine fortlaufende und möglichst gleichmäßige Belieferung der Märkte angewiesen seien. Dr. Börner apellierte an die Bundesregierung, solchen Ländern mit einseitigen Einfuhrpraktiken gegenüber alle Mittel der Handelspolitik einzusetzen, um ein Absinken der deutschen Konsumgüterexporte zu vermeiden.

Ferner ging er auf den derzeitigen Stand der Freigabe des deutschen Eigentums in den USA ein, mit dem sich seine Gesellschaft niemals abfinden werde. Sowohl die Begrenzung auf einen Höchstwert von 10 000 $ als auch die Beschränkung auf natürliche Personen sei eine Ungerechtigkeit. Von den rund 12 000 Aktionären der Schering AG seien zweifellos Tausende wirtschaftlich schlechter gestellt als diejenigen deutschen Einzelpersonen und Familien, die unmittelbar über Vorkriegseigentum in den Staaten verfügten. Besonders nachdrücklich setzte sich Dr. Börner mit der von den Gegnern der Freigabe mehrfach vorgebrachten Behauptung auseinander, die Überlassung des Erlöses aus dem Verkauf der Schering Corporation würde der deutschen Muttergesellschaft einen ungerechtfertigten Wertzuwachs verschaffen. Demgegenüber sei festzustellen, daß die Berliner Gesellschaft der amerikanischen Tochter alle ihre Erfahrungen, Verfahren und Rezepte aus einige! wichtigen Fertigungsgebieten ohne jede Gegenleistung und dazu noch, durch den Krieg bedingt, auch die vereinbarten Lizenzgebühren überlassen habe. Unter diesen Umständen sei zwar der Buchwert des Unternehmens ständig gestiegen und hebe bei der Veräußerung 1951 rd. 29,3 Mill. 8 betragen, es sei aber auch zu bedenken, daß das Berliner Unternehmen nicht nur Eigentümer, sondern weitgehend auch Gläubiger der Corporation gewesen sei. Den Italienern sei schon vor Jahren das Eigentum oder der dafür erzielte Erlös zurückgegeben worden. Da Gerechtigkeit nicht teilbar sei, müsse mit dem deutschen Vorkriegseigentum ebenso verfahren werden, wobei zwischen natürlichen und juristischen Personen kein Unterschied gemacht werden dürfe.

Durch Zufall ergab sich Gelegenheit, gleichzeitig etwas über den in Ost-Berlin enteigneten Betrieb des Unternehmens zu erfahren, der noch immer unter seinem alten Namen mit dem Zusatz "VEB" firmiert Sein Absatz ist auf die Sowjetzone und die Ostblockstaaten beschränkt und soll im vorigen Jahr etwa 50 Mill. DM Ost betragen haben. Da das alte Fachpersonal mit wenigen Ausnahmen schon seit Jahren nach dem Westen abgewandert ist, beruht das Fertigungsprogramm im wesentlichen auf dem bis 1948, dem Jahr der Trennung, erreichten Stand. Neben einer Reihe von alten pharmazeutischen Spezialitäten stellt das Werk vornehmlich Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel her. Neue Präparate der westlichen Stammfirma werden (nach Möglichkeit) analysiert und zu kopieren versucht, die Fertigung scheitert jedoch meist an der ungenügenden Rohstoffversorgung. Für die kommende Leipziger Herbstmesse kündigte das Werk ein Leberpräparat zur Behandlung chronischer Lebererkrankungen an wie es im Westen bereits seit langem im Gebrauch ist. Bezeichnend für die Rückständigkeit dieses Staatsbetriebes, ist die Ankündigung, da im nächsten Jahr zum ersten Male umfangreiche Investitionsbauten geplant sind. g n s.

*

Thüringer Gas in zufriedenstellender Entwicklung. Die HV der Thüringer Gasgesellschaft, Köln, genehmigte den Abschluß 1954 mit 5 (i. V. 4) v. H. Dividende auf 20,0 Mill. DM AK, von dem 18,23 Mill. DM vertreten waren. Nach der entschädigungslosen Enteignung der in der sowjetischen Besatzungszone liegenden Vermögenswerte, so erklärte der Vorsitzende des AR, Staatsfinanzrat Hermann Schilling, hat sich die Struktur des Unternehmens grundsätzlich geändert. Heute ist das Unternehmen faßt ausschließlich eine Holdinggesellschaft. Zum Wertpapiere bereinigungsverfahren, bei dem bereits ein sehr erheblicher Prozentsatz aller Aktien anerkannt wurde, sind bisher nur 3,99 v. H. der Aktien nicht angemeldet worden. Damit ist ein überraschend hoher Prozentsatz dem Bereinigungsverfahren unterworfen worden, obwohl der größere Teil der Thüringer Gas-Aktien sich ursprünglich in der Sowjetzone befand. Die bisher abgelaufenen Monate des Jahres 1955 haben der Gesellschaft steigende Dividendeneinnahmen der Beteiligungsgesellschaften aus dem Geschäftsjahr 1954 gebracht. Die eigenen Umsätze bewegten sich ebenfalls nach oben. Über das Jahresergebnis 1955 läßt sich, so betonte Hermann Schilling, heute noch, nichts Genaues sagen.

Die Textilwerke Herrburger u. Rhomberg, Dornbirn, können mit ihren Zweigbetrieben in Wien und Innsbruck in diesem Jahr auf ein 160jähriges Bestehen zurückblicken. Sechs Generationen der Familie Rhomberg haben an dem Ausbau dieses ältesten und führenden österreichischen Textilunternehmens erfolgreich mitgearbeitet.

Die HV der Mansfeld AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Hannover, genehmigte antragsgemäß den Abschluß 1954. Im neuen Geschäftsjahr seien, so wurde von Verwaltungsseite mitgeteilt, bei der Zeche Mansfeld durch geologische Störungen verstärkte Schwierigkeiten aufgetreten. Darüber hinaus hätten die für die Ruhrbelegschaften zugestandenen Lohnerhöhungen der Zeche erhebliche Belastungen gebracht, denen auf der Erlösseite vorerst keine entsprechenden Ausgleichsbeträge gegenüberstünden. Die Gesellschaft steht im Organschaftsverhältnis mit der Salzdetfurth AG.