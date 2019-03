In den vergangenen zwei Jahren hat es manche Bilanz gegeben, die eine erstaunliche Ertragskraft offenlegte oder nicht verheimlichen konnte. An der Spitze dürfte dabei wohl eine der Braunkohlengesellschaften des RWE-Konzerns stehen: die Braunkohlen Industrie AG "Zukunft" In Weisweiler bei Köln. Sie erreichte – um einige Zahlen zu nennen – 1954 einen Umsatz von 83,8 (73,6) Mill. DM, wovon sie (mangels besonderer Kosten) über 38 Mill. nach 28 Mill. t. V. für Abschreibungen verwenden kann. Da die Rücklagen und Rückstellungen mit über 27 Mill. bereits mehr als 150 v H. des AK von 16 Mill. betragen und dem Anlagevermögen von 224 (190) Mill. Wertberichtigungen von 113 Mill. DM gegenüberstehen, ist auf weitere Rücklagenerhöhung verzichtet worden. Trotz der erstaunlichen Ertragskraft erhalten jedoch die 15 Mill. DM Stammaktien nur 5 (4) v. H. Dividende, also einen Satz, der als völligunzureichend angesehen werden muß

Der Großaktionär, das RWE, hat naturgemäß nur ein geringes Interesse an einer Dividende, da dessen wirtschaftliches Interesse an "Zukunft" durch Übertragung des Leitungsnetzes und durch einen Stromlieferungsvertrag in der Größenordnung von über 1 Mrd. kWh kompensiert wird. Für das RWE kommt ein möglichstniedriger Strompreis als Interesse Nr. 1 in Frage. Das ist auch verständlich und wirtschaftlich zu vertreten, ja sogar zu fördern, aber hier ist (ähnlich wie bei Ford) doch eine allzu starke Vernachlässigung der freien Aktionäre festzustellen. Man will sie offenbar gern loswerden. Das ist jedoch diesmal nicht so ganz leicht, weil unter den freien Aktionären die auf diesem Gebiet recht hartnäckig und oppositionell vorgehende Düsseldorfer Industriellenfamilie Henkel (Persil) mit einem Anteil von rund 800 000 DM zu finden ist. Diese und andere Opponenten warfen schon im Vorjahr dem Unternehmen vor, "eine geradezu lächerlich niedrige Dividende" zu verteilen, im Zuge des Umlauschangebotes in RWE-Aktien eine "bewußte Verwässerung des Aktienwertes" zu betreiben und die Lage des Unternehmens schlechter darzustellen, als es der Wirklichkeit entspreche.

Das waren harte Vorwürfe; sie dürften in diesem Jahr wohl wiederholt werden. Im Frühjahr führten sie zu einer Anfechtungsklage und anschließend zu einem Vergleich, in dessen Verlauf RWE sein Umtauschangebot an die freien "Zukunft"-Aktionäre etwas verbesserte. Nachdem jetzt die vorzügliche Bilanz und Ertragskraft von "Zukunft" durch die Zahlen von 1954 bekanntwerden, ist daran zu zweifeln, ob die freien Aktionäre von dem bis zum 12. August befristeten Umtauschangebot mit 5 v. H. Dividenden-Garantie Gebrauch machen werden. Es verlautet, daß die Familie Henkel ihren Besitz nicht umtauschen wolle. Anzunehmen ist aber, daß die oHV einige Klarheit geben wird. Rlt.