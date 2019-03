Die langsam wachsende Beliebtheit des Fernsehens (die allerdings noch lange keine Anerkennung für das bisher gebotene Programm bedeutet) bringt der Deutschen Bundespost viele Kümmernisse: man ist davon überzeugt, daß viele Fernsehgeräte-Käufer es bisher unterlassen haben, ihr Gerät bei der Post anzumelden und die Gebühr zu bezahlen. Ganz gleich, ob diese Unterlassungssünde unabsichtlich begangen wird, oder die Gebührenzahlung unter dem Druck der monatlichen Raten für das angeschaffte Gerat (absichtlich) immer wieder hinausgeschoben wird, – es gibt in der Bundesrepublik eine erkleckliche Zahl von "Schwarzsehern" ...

Jenen illegalen Nutznießern will die Bundespost nun, den Garaus machen. Sie hat ein neues Suchgerät entwickelt, das mit überraschender Genauigkeit nach den "Schwarzsehern" fahndet. Allein in Hamburg wurden in den ersten Juli-Tagen bereits fünfzig illegale Fernsehteilnehmer zur Strecke gebracht. Damit begann für die "Schwarzseher" ein heikles Kapitel: die Strafen sind recht empfindlich.

Unter diesen Aspekten "lohnt" sich das Schwarzsehen kaum noch. Das werden sich wohl auch jene verschwiegenen Fernsehgeräte-Besitzer sagen, die zu der Differenz gehören, die sich aus der bis Ende v. J. erreichten Produktionszahlen von 200 000 Geräten und den 126 000 ordnungsgemäß gemeldeten Fernsehern ergibt. -zke