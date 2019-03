F. R. S., Bern, im August

Das schweizerische Straßennetz ist heute den Anforderungen des Verkehrs nicht mehr gewachsen, was bei der sprunghaften Zunahme der motorisierten Straßenbenutzer nicht überraschen kann. Auf tausend Einwohner kommen ferne 43 Personenwagen (Bundesrepublik: 23), der Kraftfahrzeugbestand ist seit 1939 von 126 896 auf 483 983 gestiegen. Hinzu kommt der Zustrom aus dem Ausland: in der Vorjahressaison rollten alein aus der Bundesrepublik 388 805 Fahrzeuge in die Schweiz. Auch der Güterverkehr auf der Straße, der den Verkehr auf der Schiene weit überflügelt hat, nimmt ständig zu, ablesbar schon am Lastwagenbestand, der von 21 605 in 1939 auf 50236 Ende 1954 stieg. Da das Straßennetz in dieser Zeit nur ungenügend ausgebaut und verdichtet wurde – Fachleute sprechen von einem Rückstand von zwanzig Jahren! – verzeichnet die Statistik leider auch eine große Vermehrung der Straßenunfille. Das Ganze ist nicht die beste Reklame für den Tourismus...

Eine unlängst aus den USA zurückgekehrte Straßenbaukommission hat brauchbare Anregungen für den Ausbau des Straßennetzes mitgebracht. Ein Gesamtplan, der mit einem Finanzbedarf von 2,5 Mrd. Franken rechnet, verteilt auf zehn Jahre, liegt vor. Bankkreise empfehlen den gleichen Weg, der von zahlreichen Superhighways in Amerika beschritten wurde: die Auflage von Anleihen also die Finanzierung über den Kapitalmarkt. Für die im Berggebiet, namentlich am Gotthard, notwendigen Autotunnels wird an die Erhebung von Gebühren für die Durchfahrt gedacht.

In der Schweiz gibt es nun aber eine kantonale Straßenhoheit. Sie pflegt auf die besonderen Wünsche der Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Die in jedem Dorf vorhandene Angst vor der Umfahrung erschwert natürlich die rationelle Gesamtplanung. Nach dem geltenden Recht kann der Bund zwar auf Kosten der Steuerzahler "öffentliche Werke" errichten oder finanziell unterstützen (und jede vernünftige Interpretation wird die wichtigeren Straßen zu solchen Werken zählen), aber andererseits ist die Straßenhoheit der Kantone ausdrücklich in der Verfassung verankert. Folge: Ewiger Krieg der Instanzen, mindestens ein Prozeß pro Straßenkilometer...

Der "Schweizerische Straßenverkehrsverband" gelangt nun über die Köpfe der kantonalen Baudirektoren und vieler anderer Lokalbehörden hinweg direkt an das Volk mit einem Antrag auf Verfassungsrevision. Danach soll der Bau von Autostraßen künftig die tatkräftige Mitwirkung des Bundes finden. Die kantonale Hoheit wird in diesem Bereich nicht aufgehoben, aber zum mindesten in ihrer bisherigen Bremswirkung eingeschränkt. Gleichzeitig – auch um die Aussichten für die Volksabstimmung zu verbessern – soll der Anspruch der Kantone auf die Erträgnisse des Benzinzolls (bis 60 v. H.) definitives Verfassungsrecht werden.

Nun sind zwar schon verschiedene Anträge auf gesetzliche oder verfassungsmäßige Ordnung des Verkehrswesens vom Volke abgelehnt worden. Aber bei den bisherigen Versuchen stand doch jeweils die Verteidigung des Transportmonopols der Bahnen im Vordergrund. Der neueste Vorstoß beschränkt sich weise auf den Straßenverkehr und will lediglich durch verfassungsrechtliche Feststellung der Bundeskompetenzen für den Ausbau des Autostraßennetzes den Weg zu großzügigen Lösungen frei machen. Es ist daher anzunehmen, daß das Volk diesem Vorschlag zustimmen wird.