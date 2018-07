Wie nachteilig sich die andererseits so erfreuliche Arbeitsmarktlage für einzelne Industriezweige durch den empfindlichen Facharbeitermangel auszuwirken beginnt, konnte man gelegentlich einer Pressekonferenz der Henschel & Sohn GmbH, Kassel, erfahren. Das Unternehmen verfügt über eine Exportquote von rund 51 v. H. und zählt zu den führenden westdeutschen Lokomotiv-Exporteuren. Allein in Kassel beschäftigt es im Lokomotivbau, im Lastwagenbau sowie in der Produktion von Straßenbau- und Werkzeugmaschinen (in absehbarer Zeit dürfte noch der Hubschrauberbau hinzukommen) 10 000 Menschen. Zur Abrundung des Produktionsprogramms hat Oscar R. Henschel vor zwei Jahren im Hamburger Hafengebiet die Henschel Maschinenbau GmbH aufgebaut, die sich in der Hauptsache der Herstellung von Dieselmotoren und dem Bau von Dampfturbinen und Plantagenmaschinen widmet.

Dieser Hamburger Henschel-Zweig hat heute eine Belegschaft von rund 900 Arbeitnehmern. Ihre Zahl hätte aber schon längst die 1000-Mann-Grenze überschreiten sollen (insgesamt ist eine Beschäftigtenzahl von 1500 vorgesehen), wenn der spürbare Facharbeitermangel nicht einen gewaltigen Strich durch die Rechnung der Henschel-Direktion gemacht hätte. Alle Bemühungen, Facharbeiter zu bekommen, blieben erfolglos. Das Unternehmen hat nun selbst die Initiative ergriffen, da es für den Zeitpunkt der Aufstellung deutscher Streitkräfte eine weitere Verschärfung der Facharbeitermisere erwartet: man nahm eine intensive Nachwuchsschulung in Angriff und versucht, durch die Umschulung von Arbeitskräften aus anderen Wirtschaftszweigen der akuten Mangellage zu begegnen. Daß dieses Vorhaben viel Geld (ganz abgesehen von der Mühe) kostet und durchaus keinen hundertprozentigen Erfolg verspricht, weiß man sehr genau. Aber was bleibt dem Werk in dieser Situation, die man ja nur als eine Zwangslage bezeichnen kann, wohl anderes übrig? we.