Soweit der Bericht des „Deutschen Instituts“. Ganz so optimistisch – unsere Leser wissen es ja – sind wir nicht. Wir glauben, damit rechnen zu können, daß der Zentralbankrat demnächst beschließen wird, die Zügel etwas straffer anzuziehen: sei es durch eine „kleine“ Diskonterhöhung, der primär eine psychologische Wirkung zugedacht ist, sei es durch eine Erhöhung der Mindestreservesätze – oder auch durch beide Maßnahmen zusammen. Dergleichen erscheint uns berechtigt und geboten, im Hinblick speziell auf die Übersteigerung der Beschäftigung (und der Preise!) in der Bauwirtschaft. Es ist (das richtet sich nun freilich nicht gegen vorstehenden Bericht...) ein allzu billiger Trcst, ja, es ist ein fauler Trost ‚ wenn immer wieder gesagt wird: das allgemeine Preisniveau sei ja durchaus stabil – nur auf einzelnen Gebieten sei es bisher zu „Preiskorrekturen“ gekommen. So fängt es ja immer an, wenn eine „Preiswelle“ einsetzt, deren Anlaufen sich so unmerklich zu vollziehen pflegt, wie das Aufkommen der Flut an der Küste ...

Und außerdem ist das „allgemeine Preisniveau“ in der Bauwirtschaft ja keineswegs stabil geblieben, sondern hat sich schon recht kräftig erhöht. Das beunruhigt viele Leute, die einen Bauauftrag vergeben haben oder demnächst bauen wollen (und nicht nur diese) – so wird überall, wo man hinkommt, von der beträchtlichen Verteuerung je cbn umbauten Raumes gesprochen, die seit 1950 eingetreten und in den letzten Jahren zunehmend fühlbarer geworden ist. Immer wieder wird, unter Hinweis darauf, gefragt: Ob das denn etwa keine inflationistische Entwicklung sei? Es ist also höchs-.e Zeit, daß da ein Riegel vorgeschoben wird, um zu einer psychologischen Beruhigung der „Bauinteressenten“ (und des großen Kreises der ihnen nahestehenden Personen) zu kommen.

Die Tatsache, daß die Preisentwicklung in der Bauwirtschaft weitgehend durch die Löhne, die von Baugewerbe (und seinen Zulieferern) zu zahlen sind, beeinflußt worden ist, führt uns zu einer kritischen Beurteilung der Sentenz, daß Lohnaufbesserungen solange unbedenklich seien, als sie sich in Rahmen des durchschnittlichen Produktivitätszuwachses – für die Volkswirtschaft insgesamt also – hielten. Davon kann leider nicht die Rede sein, wie schon Herr Friedrich (von der Harburger Phoenix) seinerzeit mit Recht hervorgehoben hat: Lohnerhöhungen in einer Sparte, die den da erreichten Produktivitätsanstieg voll mitnehmen oder gar darüber hinausgehen, führen unvermeidlicherweise zur Kostenüberhöhung, möglicherweise also (soweit eine Abwälzung möglich ist) auch zu Preiserhöhungen – jedenfalls aber zu Anspannungserscheinungen in der betreffenden Branche und bei ihren Abnehmern (eventuell auch bei ihren Zulieferern). Das gilt also auch dann, wenn in der betreffenden Branche die Löhne nicht stärker steigen, als es dem Produktivitätszuwachs insgesamt entspricht.

Mit der Mahnung, man möge nicht „prinzipiell bremsen“, sondern nur (wenn überhaupt) „situationsgerecht“, rennt der Bericht offene Türen ein. Es gibt keine konjunkturpolitische Richtung, die ein Abbremsen grundsätzlich befürwortete; auch wir haben ein rechtzeitiges Dämpfen überspannter Entwicklungen stets so motiviert, daß dabei die Gesamtwirtschaft billiger wegkomme, als bei verspätet – und dann notwendigerweise massiv – einsetzenden restriktiven Maßnahmen: die Schäden beim Löschen eines Brandes werden ja stets sehr viel kostspieliger sein, als Maßnahmen, die verhüten, daß aus einem schwelenden Brandherd ein offenes Feuer wird! Natürlich kann man sich immer darüber streiten, was „rechtzeitig“ ist und was jeweils geschehen sollte. Da ergibt sich nun, als versöhnlicher Ausklang, daß wir mit unseren Berliner Freunden vom „Deutschen Institut“ endlich insoweit einig sind, als sie jetzt auch warnen: „Achtung – Kurve! Gas weg – leicht bremsen!“ Freilich ist dieser Rat nur dann praktikabel, wenn er rechtzeitig kommt: also vor der Kurve ... E. T. –