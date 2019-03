Unter dem Titel "Söhne und Väter" hat der "Rheinische Merkur" einen Aufsatz veröffentlicht, der sich mit dem Schicksal der Söhne prominenter ostzonaler Persönlichkeiten befaßt. Danach lebt Wolfgang Leonhard Grotewohl, der Sohn des Pankower Ministerpräsidenten, als unbekannter Parteiloser in Berlin; als "Spion" und "Agent" wurde der Sohn des Ostberliner Bürgermeisters Ebert zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. John Becher hat sich öffentlich von seinem Vater losgesagt und lebt heute als Mechanikermeister in England. Nach Westdeutschland fliehen mußte der Sohn des ehemaligen SED-Kaderchefs Franz Dahlem, nachdem seine aktive Beteiligung am Aufstand des 17. Juni bekanntgeworden war.