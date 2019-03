Die HV der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund, genehmigte den Abschluß 1954 mit 7 (i. V. 5 1/2) v. H. Dividende auf 91 Mill. DM AK. Der 4 v. H übersteigende Betrag der Dividende wird jedoch – wie im Vorjahr – für eine noch vorzunehmende Kapitalerhöhung einbehalten. Die VEW hoffen dadurch bis 1957 etwa 12 bis 14 Mill. DM anzusammmeln, um mit diesem Betrag das AK zu erhöhen. Die VEW werden bis Ende 1955 seit der Währungsreform rd. 500 Mill. DM investiert haben. Das Gerstein-Kraftwerk in Stockum / Lippe wird nach seiner Erweiterung ab September mit einer Leistung von 313 000 KW das größte Steinkohlenkraftwerk in der Bundesrepublik sein. Die Elektrizitätsabgabe ist im Berichtsjahr um 14,7 v. H. auf 3,295 Mdr. kWh, der Gasabsatz um 21,8 v. H. auf 291,762 Mill. cbm gestiegen. Der wertmäßige Umsatz der VEW erhöhte sich 1954 um 9,3 v. H. auf 291,2 Mill. DM bei Elektrizität und um 18,9 v. H. auf 31,6 Mill. DM bei Gas. Die Stromversorgung der VEW stieg in den ersten sieben Monaten 1955 bisher weiter um 13,7 v. H., der Gasabsatz um 20,6 v. H.

Die deutsche Energiewirtschaft sei bemüht, die Strompreise stabil zu halten, erklärte Generaldir. Dr. Friedrich Stiegler vor der Presse in Dortmund. Ob die durch die Knappheit an deutscher Kohle notwendig gewordenen Käufe ausländischer Kohle sich ungünstig auf die Strompreise auswirken werden, sei noch nicht zu übersehen. Die VEW deckte zur Zeit etwa 20 v. H. ihres Bedarfes durch französische, belgische und amerikanische Kohle, die 30 bis 40 DM je t teurer sei als deutsche. Die Verwendung von ausländischem Heizöl an Stelle von Kohle sei der VEW aus technischen Gründen vorläufig nicht möglich. D.