Norddorf auf Amrum, im August

Seebad ohne Lärm, so lockte die Kurverwaltung der Insel Amrum schon an der Küste. Und die nächsten Zeilen auf dem Plakat richten sich mit dickem Ausrufungszeichen an die Kraftfahrzeugbesitzer: „Damit auch Sie Ihre Ferien in wohltuender Ruhe verbringen können, bittet Sie die Kurverwaltung des Nordseebades Norddorf, Ihr Kraftfahrzeug nicht mit auf die Insel Amrum hinüberzunehmen ...“ Worauf der Unbelehrbare darauf hingewiesen wird, daß die Autobeförderung teuer und vom Wasserstand abhängig, die Autostraße nur zehn Kilometer lang und Garagen auf der Insel nicht vorhanden seien.

Vor die Insel haben die Götter den Reiseweg gesetzt. Die amtlichen Büros wissen von durchgehenden Zügen nach Dagebüll und einem fünfstündigen Aufenthalt dortselbst „wegen der Tiede“ zu berichten. Das gewitzte Opfer der Bundesbahnpreispolitik findet alsbald heraus, daß man von Husum aus mit einem (natürlich!) Privatbus nach Bongsiel und von dort mit einem bescheidenen Schiffchen an den Halligen vorbei nach Wittdün fahren kann. Man spart dabei rund 10 DM und gewinnt bei Hin- und Rückfahrt jeweils einen halben Tag. Aber das muß man wissen...

Die Nordspitze der Insel, die Golde, ist Naturschutzgebiet. Seitdem die Flugzeuge zweier Nationen in Kriegs- und Nachkriegsjahren das einstige Paradies der Stille, den nördlichen Teil Sylts, um List herum, gestört haben, hat das kleine Amrum als Naturschutzerbe von Sylt angetreten. Der Kurgast wandert respektvoll am Nordseerand zur Golde, am Watt entlang zurück, läßt das Dünenéchuit der brütenden Vögel ungeschoren, meist wenigstens, und sieht dabei genug von allen Möven- und Wildentenarten, Austernfischern und Seeschwalben, um die Lücken seiner Schulbildung aufzufüllen. Zweimal wöchentlich führt der Vogelwart ins Düneninnere, an brütenden Eiderenten und frischen Gelegen vorbei, unter vielen Bitten um Vorsicht und aufschlußreiche Erzählungen. Wer es vorher nicht war, wird hier in diesem winzigen Stück Urland zum begeisterten Anhänger des Naturschutzgedankens. Die Wildvögel haben ohnehin nichts zu lachen bei uns. („Vogelkoje“ hat zum Beispiel nichts mit Schutz zu tun – es ist in erster Linie eine hübsch angelegte Falle für schmackhafte Krickenten.)

Zwischen den vier Dörfern Amrums: Wittdün, Süddorf, Nebel und Norddorf liegt der kleine Hafen Sternodde, von dem aus die Büsumer Fischer auf Krabbenfang fahren. Amrum selbst hat keine Fischerflottillen mehr, es lohnt sich nicht. Die jungen Leute gehen in Scharen nach den Vereinigten Staaten, arbeiten zehn Jahre verbissen und kehren vieder, um sich ein kleines Haus zu bauen, bescheicene Landwirtschaft zu treiben, im Sommer an Fremde zu vermieten und ihre Kinder in der friesischen Sprache aufzuziehen, die auch heute noch in den Schulen vor dem Hochdeutsch gelehrt wird.

Bezaubernd und für den Binnenländer überraschend ist die Vegetation der Insel. Die Dörfer, stärker dem Watt zu gelegen als der harten Nordsee, sind von Getreidefeldern und Weideland eingerahmt. Fast vor jedem Haus blühen Blumen, in den Gärtchen gedeihen Äpfel und Beerenfrüchte, Echten wachsen zu erstaunlicher Höhe. Zärtlich gehegte Kiefernwäldchen ziehen sich hinter dem Dünenwall entlang und erlauben dem Kurgast bei größerer Windstärke geschützte Spaziergänge. Der Badestrand, der berühmte Kniepsand, ist einer der breitesten und längsten der Nordsee. Daß die St. Clemens-Kirche von Nebel 700 Jahre alt ist und die Ausgrabungen 4000 bis 5000 Jahre, daß es in Norddorf ein „Ual Aemring Wiartshus“ (friesisch für Altes Amrumer Wirtshaus) mit alten Schiffsmodellen und eine mit antiken Möbeln hcchst kultiviert eingerichtete und geführte Teestube für Anspruchsvolle gibt, sei der „Sehenswürdigkeiten“ wegen erwähnt. Wen die Ruhe zu unruhig macht, der kann außerdem Ausflüge nach Hornum, Föhr, Hallig Hooge, den Seehundsbänken und mehr dergleichen unternehmen. G.