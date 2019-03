Inhalt Seite 1 — Völkerverbrüderung am Südpol Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die internationale Konferenz von Wissenschaftlern, die sich im Juli zu Paris über die Erforschung des "sechsten Erdteils", der Antarktis, berieten, wäre geeignet, den Politikern als Beispiel für internationale Verständigungsbereitschaft zu dienen. Unter der geschickten Leitung des Franzosen George Lachavère einigten sich Wissenschaftler von zwölf Nationen über die geographischen Gebiete Antarktikas, in denen sie im Rahmen des geophysikalischen Jahres 1957/58 Forschungen durchführen werden. Wenn diese Forschungen zunächst auch nur rein wissenschaftliche Zwecke verfolgen, so könnten die Ergebnisse, insbesondere der geologischen Forschung, in den auf Antarktika zu errichtenden 21 Stützpunkten eines Tages als Grundlage für eine politische Aufteilung des sechsten Kontinents dienen. Die fortschreitende Technik des Atomzeitalters könnte auch in der unwirtlichen Antarktis eines Tages Lebensbedingungen schaffen, die die Ausbeutung der vermuteten Bodenschätze dieses Erdteils ermöglichen. Dann erst wird der politische Kampf um Antartika beginnen. Heute aber wollen sich die Wissenschaftler vieler Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, im Geist einer erfreulichen Solidarität bemühen, in die Geheimnisse des sechsten Kontinents einzudringen.

Die umfangreichsten Vorbereitungen treffen die USA, die zum Leiter ihrer Forschungsexpedition ihren besten Fachmann, Konteradmiral Richard E. Byrd, ernannt haben, der damit zum fünftenmal eine antarktische Expedition leitet. Schon im Oktober dieses Jahres läuft ein Geschwader, bestehend aus drei Frachtschiffen der Marine mit 15 Flugzeugen und 18 000 Tonnen Ausrüstungsmaterial und Vorräten an Bord, drei Eisbrechern und einem Marinetanker, zur Fahrt in die antarktischen Gewässer aus.

Die Eisbrecher sollen in die Kainan-Bucht vorstoßen, wo ein zweites "Little America" errichtet wird, nachdem das ursprüngliche "Little America" in der Walfisch-Bucht durch Abbruch von Kontinentaleismassen zum größten Teil zerstört wurde. Von dem neuen "Little America" sollen auf Motorschlitten Vorräte und Ausrüstungsmaterial zu einer auf 80° Süd- und 120° Westlänge vorgeschobenen Station, die den Namen "Byrd-Station" erhält, transportiert werden. Später werden die Eisbrecher zusammen mit den drei Marinefrachtern und dem Tanker eine Sicherungslinie zwischen Christchurch auf Neuseeland und dem McMurdo-Sund für den geplanten Non-stop-Flug einer Gruppe schwerer Transportflugzeuge der USA-Marine bilden. Diese Transportmaschinen sollen später von McMurdo aus Materialien und Vorräte für die direkt am Südpol zu errichtende Beobachtungsstation transportieren und dort abwerfen. Aus Gründen der Flugsicherung wollen die Amerikaner einen Luftstützpunkt in der Vahsel-Bucht errichten. Bei dieser Bucht handelt es sich um das von dem deutschen Forscher Filchner Ende Januar 1912 erreichte südlichste Gebiet der Wedell-See, das von ihm "Herzog-Ernst-Bucht" genannt wurde.

Ursprünglich wollten sich die Amerikaner mit fünf Stationen begnügen. Als aber der Führer der russischen Delegation in Paris, Professor Wladimir Balusow, bekanntgab, daß die Sowjetunion beabsichtige, ihren Hauptstützpunkt an der Knox-Küste einzurichten, erklärten nicht weniger als vier Länder plötzlich, ebenfalls Stationen dort einrichten zu wollen. Man einigte sich dahin, daß außer den Russen nur noch die Amerikaner von der Knox-Küste aus operieren werden.

Auch die Sowjets werden mit einem erheblichen Aufgebot in der Antarktis erscheinen. Das Flaggschiff ihres aus Spezialschiffen und Eisbrechern bestehenden Geschwaders ist das 12 500 Bruttoregistertonnen große Motorschiff "Ob", auf dem sich eine Anzahl von Transportflugzeugen und Hubschraubern befindet. Nach den Erklärungen Professor Balusows wollen die Russen "in der Nähe" des Südpols eine Beobachtungsstation mit 30 Personen einrichten. Auf halbem Wege zwischen der mit 35 Expeditionsteilnehmern besetzten Hauptbasis an der Knox-Küste und der polnahen Station wird der "Stützpunkt Mitte" mit einer Belegschaft von 15 Mann eingerichtet.

Großbritannien hat an seinem Plan festgehalten, den antarktischen Kontinent von der Vahsel-Bucht via Südpol bis zum McMurdo-Sund auf Motorschlitten zu durchqueren. Der Leiter dieser Expedition ist der Cambridge-Professor Dr. Vivian E. Fuchs. Er und der Leiter der neuseeländischen Expedition, der Mount Everest-Bezwinger Sir Edmund Hillary, wollen noch in diesem Jahre gemeinsam in der Vahsel-Bucht einen geeigneten Platz für das Hauptlager der britischen Expedition erkunden.

Die amerikanischen, russischen und britischneuseeländischen Expeditionen stoßen also bis in das Herz des Kontinents vor, während die Expeditionen Australiens, Frankreichs, Norwegens, Belgiens, Argentiniens und Chiles sich mit Operationen am Rande des Kontinents oder einem Eindringen von wenigen hundert Kilometern in das Innere, begnügen. So errichtet Norwegen seine Beobachtungsstation an der Byrd-Bucht des Königin Maud-Landes.