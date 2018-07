New York, Anfang August

Sosehr man das tatsächliche Verschwinden der letzten Kriegswolken vom politischen Horizont begrüßen möchte, so gefährlich wäre eine Preisgabe der Politik der Stärke, der allein die errungenen Positionen zu danken sind.

In einer Atmosphäre allgemeiner Entspannung und Verbrüderung würde der Ruf nach wirtschaftlichen Zugeständnissen an den Osten so stark werden, daß die Regierungen des Westens ihm nur schwer widerstehen könnten. Ohne Rückhalt bei der öffentlichen Meinung (mit dem in einem Klima der friedlichen Koexistenz nicht mehr zu rechnen wäre) könnten die demokratisch regierten Länder nicht einmal das Embargo strategischer Güter aufrechterhalten. Andererseits wären die Kommunisten in der Lage, dank ihrer zentral gelenkten Wirtschaft, Aufträge und Auftragsverweigerungen jederzeit als Druckmittel zu benutzen.

Eine der größten Sorgen der Sowjets ist die Nahrungsmittelknappheit. Kanada hat hier schon die Initiative ergriffen und sich bereit erklärt, Weizen im Werte von 20 Millionen Dollar an die polnische Satellitenregierung zu liefern. Weitaus der größte Teil dieser Lieferung wird durch staatliche Kredite finanziert. Der nächste Schritt in der gleichen Richtung wird die Forderung der amerikanischen Farmer sein, einen Teil des riesigen Weizenüberflusses der USA an Länder hinter dem Eisernen Vorhang zu verkaufen, und zwar entweder zu stark herabgesetzten Preisen oder nach kanadischem Vorbild mit Hilfe staatlicher Kredite.

An und für sich ist gegen solche Lockerungen im Ost-West-Handel nichts einzuwenden. Doch sollten sie nur zugestanden werden, wenn die Sowjetregierung zu konkreten politischen Gegenleistungen bereit ist. Da der Westen bewiesen hat, daß er den Kalten Krieg auf wirtschaftlichem Gebiet besser aushalten kann als die Sowjetunion, wäre es töricht, diesen Vorteil ohne politisches Entgegenkommen der anderen Seite preiszugeben. Wir verderben uns selbst unsere Chancen, wenn wir uns auf stückweise Vorleistungen unter der Parole „Förderung des Ost-West-Handels“ und „Beseitigung der Spannungen“ einlassen. Worauf es ankommt, ist die Beseitigung der Ursachen der Spannung. Solange diese Ursachen fortbestehen, wären Zugeständnisse unklug, denn die Krise der kommunistischen Länder hat allem Anschein nach ihren Höhepunkt noch keineswegs erreicht. Wenn wir unsere Entspannungsbereitschaft nicht überstürzen, können innerhalb des Ostblocks eines Tages ganz von selbst die für ein wirkliches und dauerhaftes Übereinkommen notwendigen Bedingungen heranreifen.

Die inneren Sorgen des Sowjetblocks sind überdies zur Zeit eine der wichtigsten Friedensgarantien. Allein schon aus diesem Grunde wäre es höchst leichtsinnig, Trümpfe aus der Hand zu geben ohne die Gewißheit des guten Willens der Sowjetunion in der Behandlung so entscheidender Fragen wie der Wiedervereinigung Deutschlands, der Abrüstung und der Schaffung erträglicher Zustände in Osteuropa und Indochina.

Christopher Emmet