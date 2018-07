Inhalt Seite 1 — Was sonst noch geschah Seite 2 Auf einer Seite lesen

Blut fließt in Marokko

Der neue Generalresident in Marokko, Gilbert Grandval, auf der Suche nach einem „dritten Mann“, der über die Thronkrise hinweghelfen könnte. Die nationale Istiqlal-Bewegung hat jede Verhandlung über die Selbstverwaltung Marokkos verweigert, solange der jetzige Sultan Mohammed ben Moulay Arafa, eine Marionette der Franzosen, auf dem Thron bleibt. Statt dessen besteht sie auf der Rückkehr des vor zwei Jahren von Frankreich abgesetzten Mohammed ben Jussef, aber Kolonialminister July erklärte, dies käme auf keinen Fall in Frage. Inzwischen hat die Nationalversammlung den Ausnahmezustand, der am 3. Oktober, also noch vor den Parlamentsferien, ablaufen würde, mit Rücksicht auf die neuen schweren Kämpfe, die mehr als hundert Tote kosteten, um sechs Monate verlängert. Das Opferfest Aid El-Kebir forderte wiederum 120 Tote und Verwundete.

Nach Grandvals Meinung gibt es drei Möglichkeiten für eine Interimslösung: einen Regentschaftsrat, einen Vizekönig oder einen Kalifen. Aussichtsreichster Kandidat für die Stellung des Ministerpräsidenten soll zur Zeit Si Bekkai Sein. Den erbittertsten Widerstand findet Grandval mit seinen Plänen bei den französischen Siedlern, die das französische Kolonialsystem erhalten und alle Reformen verhindern wollen.

Der afrikanisch-asiatische Staatenblock in den Vereinten Nationen hat die Marokko-Frage vor den Sicherheitsrat gebracht.

Erfolge der Radikalen in Israel

Die Parlamentswahlen in Israel brachten bei einer Wahlbeteiligung von 78 Prozent der 1,02 Millionen wahlberechtigten Männer und Frauen den Parteien, die für einen aggressiven Kurs in der Außenpolitik eintreten, einen überraschend großen Erfolg. Die rechtsradikale Freiheitspartei (Cherut), aus der terroristischen Irgun Zvei Leumi der britischen Mandatszeit hervorgegangen, wurde nach der von Ben Gurion geführten sozialdemokratischen Arbeiterpartei (Mapai) die zweitstärkste Partei in der neuen Knesset. Zu diesem Ergebnis hat der Prozeß zwischen dem der Mapai angehörenden Dr. Kastner und dem der Cherut nahestehenden Malkiel Grünwald beigetragen. Das Bezirksgericht in Jerusalem hielt für erwiesen, daß Dr. Kastner, der im Krieg das Zionistische Hilfskomitee in Budapest leitete, sich der „Kollaboration mit den Nazis schuldig gemacht und den Weg für die Vernichtung von hunderttausend ungarischen Juden geebnet“ habe, während er sich selbst und sechshundert von ihm ausgesuchte Juden nach der Schweiz in Sicherheit brachte.

Die sowjetfreundliche „Vereinigte Arbeiterpartei“ (Mapam) wurde durch die Absplitterung der sozial gemäßigteren, außenpolitisch aber radikaleren „Einheitspartei der Arbeiter“ (Achdut Haavoda) erheblich geschwächt. Sämtliche religiösen Parteien haben Mandate gewonnen. Sie bilden daher in der neuen Knesset noch mehr als bisher das Zünglein an der Waage.