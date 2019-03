Der Aufstieg der Wasag-Chemie AG, Essen, ist auch 1954 kräftig weitergegangen. Diese ehemals zur IG Farbenindustrie AG gehörende Chemiegruppe zählt heute etwa 200 Aktionäre, darunter mit Mehrheitsbesitz Berthold von Bohlen und Halbach, Essen, und das Bankhaus Hardy & Co. Mit 111,6 Mill. DM Jahresumsatz konnte 1954 das Vorjahresergebnis um rund 16,7 v. H. verbessert werden. Von der Produktion entfallen 28,6 v. H. auf Sprengstoff, Zündmittel und NC-Wolle, 31,6 v. H. auf Zelluloid, Kunststoff und Gummiwaren und 39,8 H. auf Düngemittel und Chemikalien. Die Umsatzerhöhung erstreckte sich auf fast alle Gebiete, wobei die zur Wasag-Gruppe gehörende Rheinische Gummi- und Celluloidfabrik in Mannheim und die Collodiumwolle-Erzeugung in Aschau besondere Erfolgsziffern aufwiesen. Der Exportanteil ist auf 12,5 v. H. des Umsatzes gebracht worden. Die Aufstiegstendenz hat auch 1955 angehalten. Nur das Düngemittelgeschäft erlitt einen Rückschlag, was sich vor allem auf das Geschäft der ebenfalls zur Wasag-Gruppe gehörenden Guano-Werke AG, Hamburg, und der Superphosphatfabrik Nordenham AG ausgewirkt hat. Dennoch liegt der Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 1955 noch über dem des Vorjahres, erklärte vom Vorstand Dr. Gattineau auf einer Pressekonferenz.

Seit der Entlassung aus der Kontrolle hat die Wasag 14,2 Mill. DM für Anlageinvestitionen oder Ausweitung ihres Beteiligungsportefeuilles bereitgestellt bzw. aufgewandt. Die durchgeführten Investitionen betrugen, wie Vorstandsmitglied Berthold von Bohlen mitteilte, 1954 rund 6 Mill. DM, Der Jahresabschluß sieht einen Reingewinn von 1,03 (0,84) Mill. DM vor, aus dem eine von 6 auf 8 v. H. erhöhte Dividende auf das AK von 10 Mill. DM verteilt wird. Über die Rheinische Celluloid hat das Unternehmen mit Rheinische Röhren zusammen die Rhein-Plastic-Rohr GmbH gegründet. Ende August wird man mit den ersten Kunststoffrohren in allen gängigen Dimensionen auf den Markt kommen. Die Produktion beträgt anfangs 60 bis 80 t im Monat, was einer Stahlrohrmenge von 500 t entspricht.

Die Verwaltung rechnet damit, daß auf dem Gebiet der Pulver- und Sprengstoffherstellungen im Zuge der Rüstung einige Anforderungen auf sie zukommen werden. Die erforderlichen Fachleute und Produktionserfahrungen ständen dem Werk zur Verfügung. Jedoch sei, so erklärte Berthold von Bohlen und Halbach, in der Produktionsplanung bisher das Rüstungsgebiet noch nicht einbezogen worden. Inwieweit eine Versorgung mit Pulver und Sprengstoffen aus dem eigenen Lande für eine zukünftige Wehrmacht gesichert werden soll, müßten die zuständigen Stellen noch entscheiden. W.-O. R.