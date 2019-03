Ist Amerika nicht mehr der Hort der Freiheit? Ist McCarthy nur ein Symptom für das täglich mehr eingeengte Privatleben des einzelnen auch in den USA? Ist es vielleicht überhaupt nicht mehr möglich, auf dieser Erde als freier Mensch zu leben? – Das sind Fragen, die uns, unsere amerikanischen Freunde, ja alle Menschen im Westen und Osten tagtäglich beschäftigen. Wie ein Blitz durchzuckt manchen von uns bisweilen die Vorstellung: unsere moderne Welt ist so gebaut, daß sie dem einzelnen ein Leben in individueller Freiheit nicht mehr garantieren kann. – William Faulkner, einer der größten lebenden Dichter Amerikas und der Welt, einer der hartnäckigsten und kompromißlosesten Verfechter der persönlichen Freiheit, ein Mann, der weder in seinem Leben noch in seinem Werk jemals einen Kotau vor der Menge machte – William Faulkner also hat in dem vorliegenden Aufsatz seine amerikanischen Landsleute vor dieser Gefahr gewarnt. Was sie bedroht, bedroht uns alle. Und Faulkners Stimme hat genug Gewicht, daß man auf sie höre.

Dies war der amerikanische Traum: eine Freistatt auf dieser Erde für den einzelnen: ein Zustand, in dem er frei sein würde nicht nur von den alteingesessenen, in sich geschlossenen und unumschränkt mächtigen Hierarchien der unumschränkten Macht, die ihn als Masse unterdrückt hatten, sondern auch frei von der Masse, in die ihn die Hierarchien von Kirche und Staat gepreßt und ihn als einzelnen in Knechtschaft und Ohnmacht gehalten hatten.

Ein Traum, der in den Nationen der Alten Welt gleichzeitig in vielen, weit voneinander getrennt lebenden Menschen aufkam; in Nationen, die nicht auf Bürgertum, sondern auf Untertanenschaft gegründet und von der Masse und Gefügigkeit eben dieser Untertanen abhängig waren; in Männern und Frauen, die ihre Träume und Hoffnungen einander nicht mitteilen konnten, die aber gleichzeitig sagten: "Wir wollen ein neues. Land, in dem der einzelne – nicht die Masse, sondern der einzelne Mensch – das unveräußerliche Recht auf persönliche Freiheit und Würde haben soll, die sich gründen auf der Tapferkeit und der anständigen Arbeit des einzelnen und gegenseitiger Verantwortlichkeit."

Nicht nur eine Idee, sondern ein Zustand: ein neues Dasein, das gleichzeitig mit der Geburt Amerikas geschaffen werden sollte, eingeboren und eingeprägt und gleichbedeutend dem Wort und dem Wesen Amerikas, Lebensbedingungen, die sich in diesem Augenblick der Geburt wie ein Ausatmen – wie Licht oder Luft – über die ganze Erde ausbreiten sollten. Und es war so, es trat ein: ein Ausstrahlen, das selbst die alten, erschöpften, noch geknechteten Nationen ergriff, so daß nun überall die Menschen, die Amerika höchstens dem Namen nach kannten und gar nicht wußten, wo es lag, darauf reagieren konnten, und es erhob ihre Herzen und machte in ihnen Hoffnungen wach, von denen sie gar nicht gewußt hatten – oder sich jedenfalls gar nicht daran zu erinnern gewagt hätten – daß sie in ihnen schliefen.

Der Traum, die Hoffnung, das Dasein, die unsere Vorväter uns, ihren Erben und Nachfolgern, nicht vermachten, sondern dem Traum und der Hoffnung, waren wir, ihre Nachfahren vermacht. Uns war nicht einmal die Chance gegeben, den Traum entweder zu übernehmen oder ihn von uns zu weisen, aus dem einfachen Grunde, weil der Traum uns schon vor der Geburt an besaß. Er war nicht unser Erbe, wir waren seines, die Idee des Traumes übergab uns Generation um Generation als Erbe den Traum. Und nicht nur wir, ihre in Amerika geborenen und aufgezogenen Söhne, auch die Männer aus den alten, fremdgewordenen Ländern, die sie hinter sich gelassen hatten, spürten den Anhauch, rochen die Luft und vernahmen die Verheißung, daß es tatsächlich so etwas wie eine Hoffnung für den einzelnen Menschen gab. Und die alten Nationen selbst, solange gebannt und erstarrt in den alten Konzepten, daß sie sich längst jenseits aller Hoffnung auf einen Wandel sahen, opferten jenem neuen Traum, indem sie Grundsätze und Parolen beisteuerten, welche die Portale zu jenen unveräußerlichen Rechten und Hoffnungen schmücken sollten: "Hier ist Raum für euch alle aus allen Teilen der Welt, für euch alle, für euch einzelne, die ihr euch ohne Heimat unterdrückt und enteinzelt fühlt."

Eine Gabe, uns frei überlassen von jenen, die gemeinsam gearbeitet und als einzelne durchgehalten hatten, um sie zu ermöglichen und an uns weitergeben zu können; wir, ihre Nachfolger, brauchten sie uns gar nicht zu verdienen oder gar zu erringen. Wir brauchten uns nur daran zu erinnern, daß uns damit etwas Lebendiges übergeben worden war, das, da es lebte, zerstörbar und in seinen Krisen von uns zu verteidigen war. Manche von uns, vielleicht sogar die meisten, hätten keine Definition geben können, was eigentlich es war. Aber das brauchten wir auch gar nicht: ebensowenig wie wir die Luft, die wir atmeten, oder das Wort, das wir aussprachen, zu definieren brauchten, die beide – Amerika und das Atmen der amerikanischen Luft – einfach dadurch, daß sie zusammentrafen, den Traum am ersten Tage Amerikas ins Leben gerufen und geschaffen hatten, wie am ersten Tage der Zeit Luft und Bewegung Klima und Temperatur geschaffen hatten.

Denn es war dieser Traum, auf den im wahren Sinne des Wortes das Streben des Menschen hinauslief. Es war nicht nur die blinde, wortlose Hoffnung seines Herzens: es war die Luft, die er einsog. das Licht, das er sah, es war die lebendige Umwandlung der Stoffe in seinen Organen, so daß wir in der Tat diesen Traum lebten. Wir lebten nicht in diesem Traum, wir lebten ihn selbst, ebenso wie wir nicht in Klima und Luft leben, sondern Klima und Luft selbst leben; jeder von uns repräsentierte einzeln den Traum, der sich Stimme verschaffte in den kraftvollen, ungehemmten Worten derer, die sich nicht einmal zu scheuen brauchten, in Klischees zu reden, wie: "Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod" oder "Es ist für uns selbstverständlich, daß alle Menschen in Gleichheit geboren wurden, mit dem gleichen, gemeinsamen Recht auf Freiheit" – Klischees, denen es freilich an Wahrheit nicht fehlte, denen sie aber, indem sie jene Hoffnung, jene Wahrheit und Würde hinzufügten, einen Wert und eine Spontanität gaben, die ihnen sogar den Klischeecharakter nahm.