Von Otto F. Beer

Seit langem haben wir keinen neuen Roman von Alexander Lernet-Holenia zu Gesicht bekommen. Der letzte Kavalier der österreichischen Literatur ist während der Nachkriegsjahre besinnlich und philosophisch geworden, hat Versbände und Essays veröffentlicht. Man konnte ihn, mit ebenso viel Eleganz wie Nonchalance diskutierend, im Café Sacher treffen. Zwischendurch schrieb er Neufassungen älterer Werke, krempelte um und bearbeitete. Nun liegt von ihm eine, wie man hört boshaft-satirische Komödie „Das Finanzamt“ vor, die nächstes Jahr in Wien ihre Uraufführung erleben soll. Und es erschien ein neuer Roman:

„Der Graf Luna“.Zsolnay-Verlag,Wien, 9,80 DM.

Vielleicht würde auch der heute 58jährige das Schillerwort unterschreiben, mit zunehmenden Jahren würde die Liste seiner Bösewichte kürzer, diejenige seiner Narren aber länger. Der Held des neuen Romans ist, wenn man sein Verhalten nüchtern-kritisch betrachtet, ohne Zweifel ein Bösewicht. Doch gelingt es der eleganten Erzählungskunst des Dichters, uns trotzdem mit ihn. fühlen und uns seine Partei ergreifen zu lassen Dies ist nun einmal einer der Lernetschen Zaubertricks, und so merken wir an diesem Herrn vor Jessierski viel eher, daß er ein armer Narr, als daß er ein Bösewicht ist.

Der Abkomme polnischer Edelleute, der in diesem Roman in Wien ein Speditionsunternehmen führt, das ohne sein Zutun ebensosehr florieren würde, hat während des Krieges eine drückende Schuld auf sich geladen. Jessierskis Betriebsleiter haben nämlich, halb mit seiner Duldung, einen gewissen Grafen Luna der Gestapo denunziert, weil sie sich in den Besitz gewisser Ländereien setzen wollten, von denen Luna sich um keinen Preis trennen wollte. So sehr Jessierski diese Intrige auf der Stelle bedauert und rückgängig zu machen sucht: er kann den Tod Lunas im KZ nicht mehr verhindern. Aber gerade an diesen Tod weigert er sich zu glauben. Sobald der Krieg vorbei ist, fühlt er sich von dem, seiner Meinung nach ins Anonyme untergetauchten Grafen Luna verfolgt und bedrängt, ja, er meint bald in jedem Schicksalsschlag die Hand des in Wahrheit längst Toten zu erkennen. Seine Zwangsidee führt dazu, daß er einen Unbeteiligten, in dem er Luna vermutet, ersticht, daß er einen Jagdunfall – arrangiert und sich immer tiefer in neue Schuld verstrickt. So sieht er sich endlich nicht nur von seinem Gewissen, sondern auch noch von der Justiz verfolgt. Er will untertauchen – im wahrsten Wortsinn, denn er hat für sein Verschwinden – die Katakomben Roms gewählt. Aber der Unfall, den er nur vortäuschen wollte, tritt tatsächlich ein. Es gelingt ihm nicht mehr, den Seitenausgang zu finden, durch den er heimlich wieder ans Tageslicht steigen wollte. In dem unterirdischen Gewirr findet er schließlich den Tod.

Diese dämonische Mondwelt des Grafen Luna, dieses Zwielichtige einer paranoiden Idee, wird von Lernet-Holenia mit jenem kauzigen Humor vorgetragen, der seit je seine Stärke war und der während der letzten Jahre an Schärfe zugenommen hat. Seine wohlgemessene Prosa sitzt leger wie ein kommode geschneiderter Anzug, und man verfolgt amüsiert die barocken Schnörkel und giftigen Anmerkungen, mit denen er sein Anekdotenerzählen ungeniert unterbricht.

Dennoch ist dies ein hintergründiges Buch. Die Geister der Abgeschiedenen, die Lernet schon in seinem „Baron Bagge“ in die Sphäre der Lebendigen eingreifen ließ, stehenhinter dem Geschehen. Und wenngleich das Buch in einem munteren Kavalleristenton erzählt wird, dringt seine Essenz überall durch. Schuld – so lautet sie – erwächst in unserer Zeit der übermächtigen Umstände und kollektiven Mechanismen nicht so sehr aus der Tat (die meist andere für uns tun), als aus dem Zwang äußerer Ereignisse, denen man irgend einmal nicht in die Zügel gefallen ist. Die Welt, in der dieser donquichottische Held gegen Windmühlenflügel kämpft, hat etwas Anrüchiges, Morbides und Hintergründiges.