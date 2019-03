h. st., Kiel

Den Roten Löwen nannten Holländer den vermutlich ersten Haubarg, eines jener auf der ganzen Welt nur auf der Halbinsel Eiderstedt bekannten Bauernhäuser mit dem riesigen Strohdach über einem mächtigen Kornspeicher in der Hausmatte, den sie im 16. Jahrhundert in der Nähe der Stadt Tönning errichteten. Um diesen Roten Löwen, heute Rothelau genannt, tobt seit vielen Jahren ein erbitterter Kampf von Heimatfreunden, Museumsdirektoren und Behörden, der bis zum Kopenhagener Nationalmuseum und dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins brandet. Denn der Rothelau soll nicht "sterben"; er ist eines der kostbarsten Denkmäler der norddeutschen Bauernhauskultur, ein Wallfahrtsort für Architekten, Denkmalspfleger und Kulturhistoriker. Er kann aber auch nicht leben, weil sein Besitzer keine Lust hat, für die Erhaltung eines für ihn völlig nutzlosen halbverfallenen Gebäudes fast 40 000 DM auszugeben, und weil diejenigen, für die er erhalten werden sollte – die Öffentlichkeit –, diese Mittel nicht haben.

Der Krieg um den Rothelau ist eines der typischen Probleme, vor denen die westdeutsche Baudenkmalspflege heute steht. Er begann damit, daß ein Besitzer des Rothelau starb und der Hummer Viehkaufmann Muhl den Gesamtbesitz des kostbaren, schweren grünen Marschenbodens wegen erwarb. Das Haubarg-Gebäude paßte ihm nicht in seine geplante Viehwirtschaft, es war für die heutige "kräftesparende" Landwirtschaft völlig unrationell. Nun griff zum erstenmal die Denkmalspflege ein; denn der Rote Löwe stand schon längst unter Denkmalsschutz, und so konnte man sein Abreißen verbieten. Nur war mit dem Verbot nichts getan. Das Gebäude war halb verfallen, die Wände feucht und voll Salpeter, viele Balken der großartigen, fast 15 Meter hohen Dachkonstruktion morsch. Kaufmann Muhl hatte nicht die Absicht, "ein Museum" mit seinem Geld zu unterhalten. So verweigerte er zunächst die Grundsteuerzahlung für seinen Haubarg – nicht zur Freude der Gemeinde, die einen Prozeß begann. Erst vor dem Verwaltungsgericht in Lüneburg blieb der Besitzer des verfallenen Baudenkmals Sieger in diesem Streit.

Muhl hatte jedoch nicht die Absicht, den kostbaren Haubarg zu zerstören oder endgültig verfallen zu lassen. So bot er den Rothelau dem Lande Schleswig-Holstein als Geschenk an, dazu 99jährige Pacht für Grund und Boden der Warft; auf dem das Gebäude steht. Doch dieser Versuch, das Sterben des Roten Löwen aufzuhalten, blieb vergeblich. Weder Land noch Kreis wußten mit dem Geschenk etwas anzufangen, konnten das Geld für seine Erhaltung aufbringen – alles blieb, wie es war, unter dem Schutz der Denkmalspflegebestimmungen nahm der Verfall des Hauses seinen Fortgang.

Da trat das Kopenhagener Nationalmuseum auf den Plan, das von dem drohenden Ende des Haubargs gehört hatte, und jetzt die Absicht äußerte, das bedrohte Baudenkmal abzubauen und in dem weltberühmten Freilichtmuseum Lyngby bei Kopenhagen neu aufzubauen. Dieser Plan wird der Bedeutung des Gebäudes zweifellos gerecht –, außerdem darf man vermuten, daß man dänischerseits dabei auch die kulturellen Beziehungen mit Südschleswig, dem Grenzkampfgebiet, herausstellen wollte. Jedenfalls konnte Museumsdirektor Uldall nicht nur die deutscherseits fehlenden Restaurationskosten für den Roten Löwen, sondern auch die Abbaukosten und 7000 DM Entschädigung für den Haubarg-Besitzer anbieten. Dem kam es jedoch nicht auf das Geld an, er forderte vielmehr für seine Heimatstadt Husum als Tauschobjekt eine Holzschnitzgruppe des berühmten Gotik-Schnitzers Brüggemann, die sich einst in Husum befand und heute in Kopenhagen steht. Diese wieder wollten die Dänen nicht hergeben.

Die Tauschidee gefiel jedoch den Behörden Schleswig-Holsteins, die auf diesem Weg nicht nur das Denkmal billig zu retten, sondern auch noch andere Kunstschätze dafür einzutauschen und schließlich einen Beitrag für die internationale Kulturverständigung zu leisten hofften. Der Ministerpräsident des Landes v. Hassel persönlich gab seine "Exportgenehmigung" für das alte Bauernhaus. Doch aus dem Projekt wurde nichts, da es nach Bekanntwerden des Planes plötzlich Proteste aus Kreisen der Heimatbünde und Heimatfreunde hagelte, die zwar alle kein Geld für die Erhaltung des Baues hatten, jedoch "dagegen" waren. So entschloß sich vor ein paar Tagen der Denkmalspfleger Schleswig-Holsteins, 2000 DM für die Erhaltungsarbeiten für die nächste Überwinterung des Roten Löwen aus einem winzigen Etat zu geben. 1000 DM gab Haubarg-Besitzer Muhl selbst. Damit ist der Streit um den endgültigen Verbleib und die Aufbringung der 37 000 DM Restaurationsmittel auf 1956 vertagt. Der Rote Löwe verfällt inzwischen weiter, sein Strohdach sinkt ein, an den mächtigen Balken des Vierkants im Innern nagt der Holzwurm...