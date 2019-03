Dies war der Traum: die Menschen waren nicht in dem Sinne in Gleichheit geboren, daß sie, schwarz-, weiß-, braun- oder gelbhäutig geboren, unwiderruflich für den Rest ihrer Tage dem Schicksal eben dieser ihrer jeweiligen Hautfarbe ausgeliefert blieben – ihre Gleichheit sollte vielmehr nicht ihr Verhängnis, sondern ein Segen für sie sein; ohne selbst auch nur die Hand erheben zu brauchen, sollten sie schlafend und geschützt im Schoß dieser Gleichberechtigung ruhen wie der Embryo im Schoß seiner Mutter; Freiheit in dem Sinne, daß allen in dieser Gleichheit die gleiche Chance gegeben war, eine Freiheit, in der diese Gleichheit durch die Tapferkeit und Arbeit des einzelnen und durch gemeinsame Verantwortlichkeit zu bewahren und zu verteidigen war. Und dann ging sie uns verloren. Sie verließ uns, die sie uns geholfen, geschützt und verteidigt hatte, während unser Land sich mit ihrer Hilfe und mit seinen neuen Konzepten menschlichen Zusammenlebens erhob und sich einen festen Platz unter den Nationen der Erde gewann, und die von uns dafür nichts verlangt hatte, nur: wir sollten daran denken, daß sie lebendig und daher zerstörbar und daher von uns mit Mut und Verantwortung, wachsam und in Stolz, Ehrbewußtsein und Demut zu bewahren und aufrechtzuerhalten war. Sie ist jetzt dahin. Wir dösten, schliefen, und sie verließ uns. Und in dieser Leere sind die kraftvollen, lauten Stimmen nicht mehr hörbar, die keine Furcht kannten, die gar nicht wußten, daß es so etwas wie Angst gab, und die in Gemeinschaftlichkeit von einer gemeinsamen Hoffnung und einem gemeinsamen Willen gesprochen hatten. Denn das, was wir jetzt hören, sind Terror, Vermittlungsversuche und Kompromisse, zu einer Kakophonie gemischt, aus der uns nur noch die leeren Worte ans Ohr babbeln, die lauten und leeren Worthüllen, aus denen wir den Sinn herausmerzten – Freiheit, Demokratie, Patriotismus – und mit denen wir, schließlich aus unserem Schlummer aufgeschreckt, in Verzweiflung jenen Verlust vor uns zu verbergen suchen.

Es ist mit dem Traum etwas geschehen. Vieles geschah mit ihm. Dies hier, glaube ich, ist ein Symptom dafür.

Vor ungefähr zehn Jahren kam ein bekannter Kritiker und Essayist zu mir, ein Mann, mit dem ich seit langem befreundet war, und erzählte mir, daß ihm eine weitverbreitete illustrierte Wochenzeitschrift ein gutes Honorar geboten habe für einen Artikel, den er über mich schreiben sollte – nicht über mein Werk oder meine einzelnen Bücher, sondern über mich als Privatmann und Mensch. Ich sagte nein und erklärte ihm auch, warum: ich sei der Ansicht, nur die Arbeiten eines Schriftstellers seien der Öffentlichkeit zugänglich, um von ihr gelesen, diskutiert und ausgelegt zu werden; dafür habe der Autor sie zur Veröffentlichung hingegeben, und dafür auch sein Geld angenommen; dafür auch würde und müßte er hinnehmen, was das Publikum darüber sagte, ob es seine Bücher nun lobte oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt wünschte. Sein Privatleben aber, solange er keine Verbrechen beginge oder sich als Kandidat für ein öffentliches Amt aufstellen ließe, gehöre ihm ganz allein. Er selbst hätte nicht nur das Recht, sein Privatleben zu verteidigen, die Öffentlichkeit hätte darüber hinaus die Pflicht dazu, denn die Freiheit eines Menschen hört genau dort auf, wo die Freiheit des nächsten beginnt; ich sei der Ansicht, daß jedermann mit Geschmack, Takt und Verantwortungsgefühl darin mit mir übereinstimme.

Aber der Freund sagte nein. Er sagte:

"Sie haben nicht recht. Wenn ich den Aufsatz schreibe, dann tue ich das mit Takt und Verantwortungsgefühl. Wenn Sie es mir nicht erlauben, dann wird es früher oder später ein anderer machen, der sich um Takt und Verantwortungsgefühl nicht viel kümmern und Sie nicht als Schriftsteller und Künstler würdigen, sondern als Handelsware betrachten wird, die man verkaufen, damit den Umsatz steigern und selbst etwas verdienen kann."

"Das glaube ich nicht", sagte ich. "Solange ich kein Verbrechen begehe oder für ein Amt kandidiere, können sie nicht in mein Privatleben eindringen, wenn ich das nicht will."

"Sie können das nicht nur", sagte er, "sie werden das sogar tun, in dem Augenblick nämlich, wo der Ruf, den Ihre Bücher in Europa gewinnen, hier bekannt wird und Sie dadurch finanziell interessant werden, Warten Sie ab."